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gotreksson
Автобренд «Sollers» выводит две новые модели на российский рынок
Компания «Соллерс» активно развивает свою деятельность на российском автопроизводственном рынке, продемонстрировав недавно прототипы микроавтобусов и фургонов, а также объявив о запуске серийного производства грузового фургона Sollers М3. Подготовка к производству заняла всего три месяца. Компания также открыла прием заказов на грузовики Sollers TR средней грузоподъемности и анонсировала пассажирский минивэн Sollers RF8, основанный на китайской модели JAC Refine RF8.

Без сомнения, компанию «Соллерс» можно считать одной из самых динамично развивающихся автокорпораций на российском рынке. В мае и июне текущего года компания продемонстрировала прототипы будущих микроавтобусов и фургонов, а на днях объявила о готовности запустить в производство фургон Sollers М3. Подготовка к серийному производству и согласование всех необходимых технических и организационных моментов заняли всего три месяца. Также стало известно, что кроме грузовой версии, скоро выйдет в свет пассажирский вариант под названием микроавтобус Sollers RF8. По информации Telegram-канала «Автопоток», «Соллерс» недавно открыла прием заказов на грузовики среднего класса (от 3,5 до 18 тонн) под своим брендом Sollers TR. 

Для сравнения, крупнейший автопроизводитель в России — компания АвтоВАЗ — на подготовку автомобиля-прототипа Аура к конвейерной сборке выделяет минимум шесть месяцев, включая время на обучение персонала и тестовые запуски. Тем не менее, такое сравнение может быть не совсем корректным, учитывая, что «Соллерс» использует крупноузловую сборку для фургона М3, в то время как АвтоВАЗ занимается полным циклом сборки нового кузова для седана Аура. У АвтоВАЗа действительно значительный объем технологических задач, которые физически невозможно выполнить быстрее.

Несмотря на то, что мощности АвтоВАЗа гораздо больше, «Соллерс» демонстрирует разнообразие своей продукции: от пикапов и грузовиков в Ульяновске до сборки трех моделей автобусов во Владивостоке и Елабуге. Недавно добавились также минивэн и фургон.

Очевидно, что «Соллерс» спешит с запуском нового производства. Причин этому может быть множество, и основная — усиливающаяся конкуренция со стороны Горьковского автозавода и китайских компаний. Спрос на пассажирский и грузовой транспорт на региональном уровне остается высоким. Среди реальных конкурентов, помимо Газелей и Соболей, на российском рынке остались лишь компании Voyah и GAC, что делает целесообразным активное занятие своей ниши.

Говоря о возможном снижении качества сборки фургона Sollers M3 и минивэна Sollers RF8, стоит отметить, что компания не рискует. Оба автомобиля будут собираться из комплектов китайской корпорации JAC, и в качестве основы взяты лучшие модели JAC.

Так, минивэн будет основан на модели китайского «Refine RF8». Это относительно простая по конструкции машина, но с явно улучшенным дизайном. Достаточно взглянуть, чтобы понять, что Соболь или короткобазная Газель не могут составить конкуренцию RF8. Классический однообъемный кузов со сдвижными дверями — это то, что привлекает внимание.

Салон этого минивэна действительно просторный, длина кузова составляет 5,2 метра, что позволяет комфортно разместить не менее семи человек. Обивка салона выполнена из приятного на ощупь материала, который напоминает кожзам, но значительно мягче. Передняя панель оформлена в современном стиле с интегрированным информационным экраном, что также соответствует актуальным трендам.

Под капотом минивэна установлен турбированный ДВС объемом 2 литра, мощностью 253 л.с., что вполне достаточно для двухтонного автомобиля. Крутящий момент в 400 Н·м позволяет разгонять минивэн до 100 км/ч всего за 9,8 секунды, что делает его достаточно динамичным. Трансмиссия — 8-ступенчатый автомат с задним приводом. Для обычной семьи такой автомобиль будет идеален для различных целей, будь то поездка к морю или ежедневные поездки. Расход топлива составляет около 7,8 литров на трассе и 8,9 литров в комбинированном цикле.

Кроме того, RF8 можно использовать и для перевозки громоздких вещей. Сложив задние два ряда кресел, объём свободного пространства увеличивается до 3 м³, что позволяет перевозить практически любые домашние предметы. Ожидаемая цена на будущий минивэн пока неизвестна, однако эксперты предполагают, что она будет на уровне 5,5 миллионов рублей. Хотя в Китае оригинальный JAC Refine RF8 стоит около 2,3–2,5 миллиона рублей в пересчёте. Интересно, что российские автомобилисты активно покупают китайские Refine RF8, что, скорее всего, служит дополнительным стимулом для «Соллерс». Что касается фургона М3, это, похоже, стандартная модификация с цельнометаллическим кузовом. Полная масса автомобиля составляет 2,5 тонны, двигатель — бензиновый мощностью 150 л.с. с турбонаддувом и распределённым впрыском, в паре с пятиступенчатой коробкой передач. Багажное отделение не отделано отдельно, а формируется внутри кузова за счёт перегородок и боковых откатных дверей. Этот автомобиль явно предназначен для городских доставок — он имеет небольшой клиренс, низкий уровень пола и привод на задние колёса. Объём его багажного отделения составляет 5 м³, длина почти три метра, а высота — 1,70 метра.

Предполагаемая цена фургона составляет около 2,6 миллиона рублей, хотя это лишь оценка на основе аналогичных импортных моделей. Возможно, у «Соллерс» в итоге они будут стоить дешевле.

#автоваз #владивосток #jac #ульяновск #соллерс #sollers tr #горьковский автомобильный завод #елабуга
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