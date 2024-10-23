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gotreksson
G7 планирует сохранить российские активы замороженными после окончания СВО
Страны "Большой семёрки" планируют сохранить замороженные российские активы даже после окончания конфликта на Украине, согласно источникам Nikkei. Официальное заявление об этом ожидается до конца октября.

Страны "Большой семёрки" намерены сохранить замороженные российские активы даже после завершения конфликта на Украине, сообщает Nikkei, ссылаясь на несколько высокопоставленных источников. Ожидается, что официальное заявление по этому вопросу будет сделано до конца октября.

В проекте заявления, подготовленном Италией — принимающей страной саммита G7, отмечено, что "суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Москва не прекратит свою агрессию и не возместит ущерб, причинённый Украине". Также в документе предусмотрено, что блок стран G7 предоставит Украине кредит на сумму 50 млрд долларов. Эта схема финансовой помощи Киеву была в целом согласована во время саммита G7 в Апулии в июне. В частности, предполагается, что выручка от замороженных активов России будет направлена на погашение кредитов, выданных членами "Большой семёрки" украинским властям. Однако согласование окончательных условий этой схемы сталкивается с определёнными трудностями, так как страны-участницы не могут договориться о том, как именно гарантировать возврат кредитов. Это соглашение крайне важно для распределения финансового бремени между государствами. Тем не менее, Nikkei предполагает, что решение уже найдено.

Некоторые украинские инсайдеры указывают на детали этого решения. По их информации, кредиторы Украины установили неснижаемый резерв Нацбанка Украины в размере 38 млрд долларов, что будет служить своей разновидностью страховки.

Очевидно, что Запад не намерен возвращать ни единого доллара из российских золотовалютных резервов, и данное заявление подтверждает эту позицию. 

С точки зрения России, ей теперь следует уже сейчас готовиться не только к заморозке западных активов и собственности на своей территории, но и к их возможной полной национализации. В качестве альтернативы Россия могла бы потребовать от США и союзников компенсацию за ущерб, нанесённый в результате деструктивной политики Запада против страны.

Это требует серьезного пересмотра стратегии России в области международных отношений и экономической политики. Учитывая, что западные страны укрепляют свои позиции и намерены удерживать замороженные активы, Россия должна сосредоточиться на диверсификации своих экономических связей и поиске новых партнеров, готовых к сотрудничеству вне рамок традиционного Запада.

Кроме того, стоит подчеркнуть, что текущая ситуация создает новые трудности для российской финансовой системы. Ужесточение санкций и заморозка активов могут привести к дальнейшей изоляции страны от мировых финансовых рынков. 

 Рассматривая возможность международного арбитража, Россия может попытаться привлечь внимание к своим требованиям. Однако этот процесс может оказаться сложным и долгим, требуя значительных усилий со стороны дипломатии и международных юристов.

#новости #украина #политика #сво #экономика #санкции #италия #замороженные активы #g7 #кредит для украины
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