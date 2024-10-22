На БАМе продолжается масштабное строительство, включая ввод новых вторых главных путей, мостов и водоотводных сооружений в сложных условиях. Работы ведутся на 62 участках с участием 700 человек и 240 единиц техники, особенно активно на станции Комсомольск-Сортировочная. Первые электровозы ожидаются в 2025 году на участке Волочаевка-2 - Комсомольск-на-Амуре, с прокладкой до Ванино в 2026 году.

Продолжает развиваться масштабное строительство на БАМе, где каждый месяц вводятся в работу десятки километров вторых главных путей. Здесь активно возводятся мосты, высокие насыпи и водоотводные сооружения, и всё это происходит в сложных условиях. Давайте подведем итоги работы за сентябрь 2024 года. В этот период было открыто движение по II главным путям на следующих участках:

1. Комсомольск-на-Амуре - Ванино:

- На перегоне Новый Мир – Амурский (10 км) завершена двухпутная вставка длиной 5 км, ведущая к мосту через Амур.

2.Ургал - Комсомольск-на-Амуре:

- На перегоне Могды — Орокот (17 км) построен новый разъезд на отметке 3431 км.

3. Участок Хани-Тында:

- На перегоне Чильчи — Студенческий (15 км) завершены работы по строительству.

4. Участок Тында-Нерюнгри(известный как малый БАМ):

- На перегоне Могот – Гилюй (~24 км) также построен разъезд на отметке 238 км. Новые разъезды и главные пути значительно увеличат пропускную способность БАМа, что приведёт к улучшению эффективности за счёт более быстрого движения поездов.

Электрификация БАМа постепенно продолжается, и к 2032 году он должен стать полностью двухпутным и электрифицированным. На подходах к порту Ванино уже установлено 12 тысяч опор для контактной сети и высоковольтных линий, а также уложено 700 километров кабелей систем контроля и связи.

Строительные работы ведутся на 62 участках в Хабаровском крае с участием 700 человек и 240 единиц техники. Наиболее масштабные работы осуществляются на станции Комсомольск-Сортировочная, где предстоит электрифицировать 7 парков.

Ожидается, что первые электровозы начнут курсировать по участку Волочаевка-2 – Комсомольск-на-Амуре в 2025 году, а электрификация участка до Ванино запланирована на 2026 год.

В данном проекте, на участке Комсомольск-на-Амуре – Ванино, строители возводят более 360 км вторых главных путей, что приведет к увеличению пропускной способности линии к тихоокеанским портам с 33 до 58 пар поездов в сутки.

Что касается провозной способности, то к концу 2024 года участок Ургал - Комсомольск-на-Амуре - Ванино сможет перевести до 49 и 82 миллионов тонн соответственно, в то время как линия Хани — Тында достигнет показателя в 55 миллионов тонн.

На перегоне Новый Мир – Амурский, рядом с железной дорогой расположены небольшие населённые пункты. Для повышения комфорта местных жителей здесь устанавливают почти 3 км шумозащитных экранов. Также ведётся тщательная работа по охране природы и экологии — после завершения всех строительных работ в реки будет выпущено более 3000 молоди калуги, осетра и кеты.

Кроме того, растут требования к безопасности и модернизации действующих линий: в этом контексте повышенное внимание уделяется установке современных систем сигнализации и контроля за движением поездов. Новейшие технологии позволят минимизировать риски и повысить общую безопасность пассажиров и грузов.

Не забыта и экологическая составляющая проектов. В рамках обязательных мероприятий по охране окружающей среды внедряются наилучшие доступные технологии для снижения воздействия на экосистему. Мониторинг состояния окружающей среды будет проводиться на всех этапах строительства, а также в течение нескольких лет после его завершения для оценки влияния новых маршрутов.