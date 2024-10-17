Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Легендарная УАЗ "Буханка" получила новый двигатель
Недавно УАЗ представил обновленную версию «Буханки» с новым мотором, соответствующим современным экологическим стандартам, однако это не привело к значительным изменениям в её технических характеристиках или дизайне. Конкуренты, такие как Соболь NN 4x4, предлагают больше современных решений, но остаются более дорогими. «Буханка» продолжает занимать важное место в культурно-историческом наследии России, особенно в отдалённых местностях, обеспечивая необходимые связи и услуги.

В последнее время продажи активно бьётся старый отечественный "внедорожник", который на полвека опередил своё время по сравнению с электроникой и современными технологиями. И это не китайский кроссовер, а культовая «Буханка». Согласно последним данным, её продажи в два раза выше, чем у более новой модели «Патриот». Мы все понимаем основные причины такого успеха «Буханки».

Первое — возросшая потребность в этом утилитарном автомобиле в тех регионах, для которых он был изначально создан. В таких условиях важнее простота и возможность ремонта, чем наличие разнообразных электронных опций и зарядок для смартфонов. Это, думаю, не требует подробных объяснений. Второе — это соотношение цены и практической полезности. На сегодняшний день у «Буханки» нет ровно аналогов, что обеспечивает её стабильный покупательский спрос.

Тем не менее, наряду с преданными фанатами марки УАЗ, существуют и критики отечественного производителя. В последнее время уровень недовольства и полемики вокруг «Буханки» значительно возрос. Некоторые «продвинутые» руководители автомобильных ассоциаций даже призывают к ограничению её использования на дорогах общего пользования.

Критика в основном связана с тем, что модель не обновлялась уже много лет. Игнорировать техническое отставание в условиях жесткой эксплуатации, в том числе в боевых ситуациях, можно, ведь простота конструкции здесь — залог успеха. Однако проблемы с безопасностью на дорогах общего пользования не могут оставаться без внимания.

Именно поэтому некоторые чиновники хотят приравнять «Буханку» к специальной технике и запретить её использование на обычных дорогах. Однако пока не было предпринято никаких серьезных шагов по этому вопросу.

К числу претензий относятся низкое качество сборки и металла, ограниченный набор технологических решений, а также малая динамика и экономичность.

В ответ на критику и недовольство, вызванные этой легендой внедорожников, УАЗ, возглавляемый «Соллерсом», представил обновлённую «Буханку». Похоже завод наконец-то прислушался к желаниям покупателей и решился внести изменения после столь долгого времени.

Действительно, компания услышала своих клиентов и продолжает производить устаревшую модель в ответ на растущий спрос. Если автомобиль раскупается хорошо, его логично продолжать выпускать.

Более того, на модель пришло долгожданное обновление — у «Буханки» появился новый, более современный мотор. Вместо старого ЗМЗ 409.11, соответствующего экологическим нормам Евро-2, теперь установлен агрегат ЗМЗ 409.055. Он адаптирован под более строгие требования и соответствует 5 классу, вырабатывая 112,2 лошадиных сил и обеспечивая крутящий момент в 213 Нм вместо предыдущих 198. Увеличение на 7,5% — это впечатляющий прогресс для автомобиля такого класса.

Однако это всё, чего смогла добиться эта отечественная икона за многие годы. Обновление коснулось лишь «эко-дружелюбного» инжиниринга.

Не стоит ожидать прогресса в технических характеристиках, таких как установка современного монитора, как в «Ниве», или обновлений в дизайне. Оцинковка, качественная сборка и отсутствие ржавчины с момента производства также не предусмотрены — по одной простой причине: если машину покупают за 1,5 миллиона, значит, в ней ничего менять не надо, потому что она и так «супер».

Сложно с этим спорить. Аналогов ей нет, особенно по такой цене. Но возникает вопрос: почему тогда «Хантер» не пользуется таким же спросом.Ответ кроется в том, что «Буханка» может перевозить больше людей и грузов по цене ниже. Хотя ГАЗ активно работает в этом направлении с альтернативными моделями. Например, недавно появился Соболь NN 4x4, который предлагает много современных решений для отечественного автопрома, разные моторы, включая дизельные.

И безусловно, этот автомобиль впечатляет: у него прочный кузов, мощный двигатель и лучшие технические характеристики в сравнении с УАЗ. Однако цена одного «Соболя» сопоставима с ценой двух-трёх новых «Буханок». Поэтому покупатели выбирают более доступный вариант, который не уступает по функциональности и проходимости.

«Буханка» остаётся важной частью культурно-исторического наследия и необходимым инструментом для решения множества задач в отдалённых местностях. Без этих автомобилей невозможно обеспечить связь с миром, продовольствием и медицинским обслуживанием. Кроме того, в оборонной сфере «Буханка» занимает важное место наряду с более капитальными моделями.

Так что тем, кто не ценит эту модель, я советую обращать внимание на другие варианты. Если ничего другого не подходит — покупайте и не жалуйтесь. Похоже, именно под этим девизом новые «Буханки» покидают конвейер УАЗ.

#новости #технологии #автомобиль #оборона #уаз #буханка #авторынок россии #мотор #соллерс #культовая машина
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Платформы Steam и Discord очистили свои страницы от запрещенного контента по требованию РКН
7
Ассоциация налогоплательщиков ФРГ представила случаи нерационального расходования бюджетных средств
1
14 мобильных телефонов Samsung уже получают октябрьское обновление Android 2024 года
2
Народная GeForce RTX 5060 с PCI-E 5.0 и 12-контактным разъемом питания выйдет в марте 2025 года
6
Когда Samsung и Xiaomi начнут рассылку ОС на базе Android 15, и почему китайские смартфоны дорожают
1
В России открыт импортозамещающий завод по производству вентиляционного оборудования
+
Антенна на основе киригами обещает более быструю и универсальную технологию связи
1
Китай разработал амбициозный план по освоению космоса
+
Даже нагретый до 100 градусов и троттлящий Core Ultra 9 285K обгоняет Core i9-14900K
11
Франция не выполнит обещание по оказанию военной помощи Украине в 2024 году
1
Греция отказалась от бесплатных БМП Bradley из США, цена ремонта которых равна покупке новых
+
В Sony Santa Monica готовится новый экшен: вакансии намекают на развитие серии God of War
1
Новые сменные аккумуляторы для электромобилей Toyota выглядят как большие батарейки типа АА
+
Процессоры Ryzen 7 5800X3D и 7800X3D пропадают из продажи – AMD готовит рынок к релизу 9800X3D
2
ZTE представила на международном рынке свой флагманский планшет Nubia RedMagic Nova
+
В Европе решили сжечь светодиодные лампы на миллиарды долларов, хотя это и вредно для экологии
1
Breaking Defense: Страны Северной Европы ведут переговоры о совместных закупках боевых машин пехоты
+
Пляж Куджи в Сиднее закрыт из-за выброшенных на берег черных шаров неизвестного происхождения
2
Долги Boeing приближаются к 60 миллиардам долларов
1
OPPO Reno13 Pro может получить флагманские функции
+

Популярные статьи

"Битлджус Битлджус", "Хеллбой: Проклятие Горбуна" - краткий обзор новых фильмов
13
Почему Steam не способен сделать Linux игровым
75
Как потратить 150 тысяч рублей на покупку ПК и остаться без него на два месяца
59
Зачем в СССР пытались сделать танк на ракетной тяге и что получилось из этих экспериментов
3
Как технологии способствуют росту популярности игрового разрешения 2К, и что не так с мониторами 4К
21
Как выбрать видеокарту в 2024 году - сравнение моделей NVIDIA и AMD
48
Что немецкие солдаты не отбирали у мирных советских граждан
4
Как сделать так, чтобы старая Radeon RX 580 за 8000р в новых играх не уступала GeForce RTX 4060
3
Почему уже совсем скоро Intel, AMD и NVIDIA могут лишиться до 40% прибыли, и при чём тут Китай
23
Пятибашенный Т-35: величие на параде, неудача в бою
21

Сейчас обсуждают

Валерий Агапов
22:28
13600К на 30% дороже 7700. 181 вт. против 65 вт. Быстрее на 5-10%, а по рейту НИКС медленнее. 7700Х быстрее 7700 на 5% горячий и жрёт, а сильно дороже. Дело вкуса, но я бы выбрал 7700
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для игр и стриминга
Эдуард Кузнецов
22:22
Погорячился я, злой он просто и вредный, велосипед ему никто не покупает.
Почему Steam не способен сделать Linux игровым
Сергей Анатолич
22:17
Конечно никто хохлам красную кнопку не доверит, а заряды пусть стерегут.
Bild: Украина способна за несколько недель создать ядерное оружие
valderm
22:16
застекленный и утепленный балкон, системник без боковой крышки, без всех дополнительных вентиляторов, +18, - комфортно и ничего не греется
Как потратить 150 тысяч рублей на покупку ПК и остаться без него на два месяца
Sergej V
22:15
аналог байрактара
Российские войска используют системы ПВО и РЭБ для борьбы с беспилотником «Лютый»
Петр Еюкин
22:11
Надо самый мощный пк купить, или хотя-бы чуть слабее чем самый мощный.
Мод Essentials для ремейка Silent Hill 2 повышает производительность на 31%
Hivi77
22:06
Какое хоронилище, в девяностых сами хохлы под бдительным присмотром единого представителя каллективного запада, старьë передали России на утитилизацыю, а свежачонк на изучение представителю запада. Дл...
Bild: Украина способна за несколько недель создать ядерное оружие
DIP40
22:06
Но оказались совершенно бессильны против чернозёма и копеечных дронов.
Пятибашенный Т-35: величие на параде, неудача в бою
Eppius
22:03
Беспилотный полет этой гигантской бочки с керосином к Марсу возможен. Но о людях могут сразу забыть. Не устану повторять летать по космосу на реактивной тяге вместе со сжиганием каких то немылсимых...
SpaceX Starship - самый амбициозный проект Илона Маска, который преобразит космические полёты
Роман Холод
22:01
Наверно кому как повезет. Скорее всего человеку попался брак. Ну бывает.
Как потратить 150 тысяч рублей на покупку ПК и остаться без него на два месяца
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем