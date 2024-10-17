Недавно УАЗ представил обновленную версию «Буханки» с новым мотором, соответствующим современным экологическим стандартам, однако это не привело к значительным изменениям в её технических характеристиках или дизайне. Конкуренты, такие как Соболь NN 4x4, предлагают больше современных решений, но остаются более дорогими. «Буханка» продолжает занимать важное место в культурно-историческом наследии России, особенно в отдалённых местностях, обеспечивая необходимые связи и услуги.

В последнее время продажи активно бьётся старый отечественный "внедорожник", который на полвека опередил своё время по сравнению с электроникой и современными технологиями. И это не китайский кроссовер, а культовая «Буханка». Согласно последним данным, её продажи в два раза выше, чем у более новой модели «Патриот». Мы все понимаем основные причины такого успеха «Буханки».

Первое — возросшая потребность в этом утилитарном автомобиле в тех регионах, для которых он был изначально создан. В таких условиях важнее простота и возможность ремонта, чем наличие разнообразных электронных опций и зарядок для смартфонов. Это, думаю, не требует подробных объяснений. Второе — это соотношение цены и практической полезности. На сегодняшний день у «Буханки» нет ровно аналогов, что обеспечивает её стабильный покупательский спрос.

Тем не менее, наряду с преданными фанатами марки УАЗ, существуют и критики отечественного производителя. В последнее время уровень недовольства и полемики вокруг «Буханки» значительно возрос. Некоторые «продвинутые» руководители автомобильных ассоциаций даже призывают к ограничению её использования на дорогах общего пользования.

Критика в основном связана с тем, что модель не обновлялась уже много лет. Игнорировать техническое отставание в условиях жесткой эксплуатации, в том числе в боевых ситуациях, можно, ведь простота конструкции здесь — залог успеха. Однако проблемы с безопасностью на дорогах общего пользования не могут оставаться без внимания.

Именно поэтому некоторые чиновники хотят приравнять «Буханку» к специальной технике и запретить её использование на обычных дорогах. Однако пока не было предпринято никаких серьезных шагов по этому вопросу.

К числу претензий относятся низкое качество сборки и металла, ограниченный набор технологических решений, а также малая динамика и экономичность.

В ответ на критику и недовольство, вызванные этой легендой внедорожников, УАЗ, возглавляемый «Соллерсом», представил обновлённую «Буханку». Похоже завод наконец-то прислушался к желаниям покупателей и решился внести изменения после столь долгого времени.

Действительно, компания услышала своих клиентов и продолжает производить устаревшую модель в ответ на растущий спрос. Если автомобиль раскупается хорошо, его логично продолжать выпускать.

Более того, на модель пришло долгожданное обновление — у «Буханки» появился новый, более современный мотор. Вместо старого ЗМЗ 409.11, соответствующего экологическим нормам Евро-2, теперь установлен агрегат ЗМЗ 409.055. Он адаптирован под более строгие требования и соответствует 5 классу, вырабатывая 112,2 лошадиных сил и обеспечивая крутящий момент в 213 Нм вместо предыдущих 198. Увеличение на 7,5% — это впечатляющий прогресс для автомобиля такого класса.

Однако это всё, чего смогла добиться эта отечественная икона за многие годы. Обновление коснулось лишь «эко-дружелюбного» инжиниринга.

Не стоит ожидать прогресса в технических характеристиках, таких как установка современного монитора, как в «Ниве», или обновлений в дизайне. Оцинковка, качественная сборка и отсутствие ржавчины с момента производства также не предусмотрены — по одной простой причине: если машину покупают за 1,5 миллиона, значит, в ней ничего менять не надо, потому что она и так «супер».

Сложно с этим спорить. Аналогов ей нет, особенно по такой цене. Но возникает вопрос: почему тогда «Хантер» не пользуется таким же спросом. Ответ кроется в том, что «Буханка» может перевозить больше людей и грузов по цене ниже. Хотя ГАЗ активно работает в этом направлении с альтернативными моделями. Например, недавно появился Соболь NN 4x4, который предлагает много современных решений для отечественного автопрома, разные моторы, включая дизельные.

И безусловно, этот автомобиль впечатляет: у него прочный кузов, мощный двигатель и лучшие технические характеристики в сравнении с УАЗ. Однако цена одного «Соболя» сопоставима с ценой двух-трёх новых «Буханок». Поэтому покупатели выбирают более доступный вариант, который не уступает по функциональности и проходимости.

«Буханка» остаётся важной частью культурно-исторического наследия и необходимым инструментом для решения множества задач в отдалённых местностях. Без этих автомобилей невозможно обеспечить связь с миром, продовольствием и медицинским обслуживанием. Кроме того, в оборонной сфере «Буханка» занимает важное место наряду с более капитальными моделями.

Так что тем, кто не ценит эту модель, я советую обращать внимание на другие варианты. Если ничего другого не подходит — покупайте и не жалуйтесь. Похоже, именно под этим девизом новые «Буханки» покидают конвейер УАЗ.