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gotreksson
В Казани к 2026 году построят «Аэромост», о котором говорят с начала 2000-х
Проект, известный как «Аэромост», включает одну станцию — экстрим-парк «Урам».

Летом 2024 года в столице Татарстана началась реализация грандиозного проекта по разработке новой транспортной системы, протяженностью почти 3 километра. По замыслу авторов инициативы, к 2026 году два берега реки Казанки станут связаны канатной дорогой. Этот «Аэромост» соединит «Ак Барс Арены» с парком им. Горького, и между ними будет размещена одна станция — экстрим-парк «Урам». На реализацию проекта выделено 4,5 миллиарда рублей.

С октября по начало ноября планируется провести общественные обсуждения, в ходе которых любой желающий сможет выразить свое мнение о проекте через специальную информационную платформу. Итоги обсуждений будут опубликованы на сайте городской мэрии 28 ноября. Интересно, что тема канатной дороги в Казани обсуждается уже довольно долго — как минимум с начала 2000-х годов. В частности, похожий проект был представлен в 2014 году, но тогда была предложена совершенно другая трассировка и другой инвестор. Этот проект предусматривал маршруты от Казани до Верхнего Услона с возможностью перевозить до 1,5 тысяч пассажиров в обе стороны. Власти заявляли, что это будет самая длинная канатная дорога в мире (8,5 километра) и планировали занести ее в Книгу Рекордов Гиннесса. Открытие движения ожидалось в 2016 году, но дело так и осталось на уровне разговоров.

В новом формате проект был представлен в 2022 году, и с тех пор началась подготовка необходимых документов. В декабре 2023 года местный исполком утвердил проект планировки и межевания территории будущего «Аэромоста». Летом 2024 года начнутся строительные работы. В общей сложности планируется установка пятнадцати опор, четыре из которых будут расположены в реке Казанка. 

С новым видом транспорта добраться из центральной части Казани в Ново-Савиновский район можно будет всего за десять минут. Однако некоторые эксперты высказывают скепсис по поводу популярности дороги у местных жителей, предположив, что ею в основном будут пользоваться туристы, что ставит под сомнение ее рентабельность. Также возникают опасения у экологов, которые утверждают, что установка опор в реке и близость к особо охраняемой территории «Русско-Немецкая Швейцария» может негативно сказаться на экосистеме.

Данный проект станет первой канатной дорогой в центре Казани, хотя в 1979-1984 годах уже существовала подобная «канатка», соединяющая парк им. Горького с ближайшим пляжем. Однако из-за конструктивных недочетов она часто ломалась и в итоге была закрыта, а затем демонтирована при строительстве моста «Миллениум» в начале 2000-х. Инженер ЦК НТИ «Мобильные накопители энергии» Института Электродвижения МФТИ Дмитрий Пелегов отметил, что доля канатного транспорта в городской инфраструктуре пока невелика, особенно в контексте объемов перевозок. Однако в регионах, где такие системы существуют, они оказываются высокоэффективными. По его словам, канатные дороги имеют неоспоримые экологические преимущества: отсутствие вредных выбросов и низкий уровень шума, а также меньшие требования к площади под опоры, что помогает сохранить природные пространства, такие как парки и леса.

В текущем десятилетии аналогичные проекты запланированы в ряде российских городов, включая Нижний Новгород, Самару и Ростов-на-Дону. Кроме того, летом 2025 года ожидается запуск первой трансграничной канатной дороги между Благовещенском (Россия) и Хэйхэ (Китай).

#новости #экология #строительство #туризм #инфраструктура #казань #градостроительство #канатная дорога #акбарсарена #парк горького
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