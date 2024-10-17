Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Для нормальной работы БАМа и Транссиба необходимо строительство 50 путепроводов
Восточный полигон РЖД активно развивает свою инфраструктуру, проложив более 500 километров железнодорожных путей в 2023 году. В результате модернизации пропускная способность магистралей возрастёт до 180 миллионов тонн к концу 2024 года. Увеличение грузопотока, особенно в связи с ростом торговли с Китаем, привело к необходимости строительства 50 путепроводов для устранения пересечений с автомобильными дорогами.

Восточный полигон РЖД продолжает активно развиваться, значительно увеличивая свои стальные магистрали. С начала этого года и до октября в рамках второго этапа модернизации было проложено более 500 километров пути. Стоит отметить, что развитие инфраструктуры как Байкало-Амурской, так и Транссибирской магистралей осуществляется с опережением запланированных сроков. К концу 2024 года прогнозируется, что провозная способность контрольного сечения, являющегося наиболее узким местом, возрастет до 180 миллионов тонн. 

Эта инициатива особенно значима на фоне изменений в логистических цепочках. С переходом российской экономики в сторону Востока, нагрузка на железную дорогу, соединяющую страну с границей Китайской Народной Республики и тихоокеанскими портами, увеличилась многократно. Параллельно на этих направлениях возросли и грузоперевозки автотранспортом, что создало новую задачу, для решения которой требуются десятки миллиардов рублей.

Существующая проблема заключается в том, что на некоторых участках Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей наблюдаются пересечения с автомобильными дорогами (включая федеральные) на одном уровне. В результате большегрузы всё чаще задерживаются на железнодорожных переездах, что негативно сказывается на сроках доставки грузов. Для полной ликвидации таких пересечений предполагается построить около 50 путепроводов, хотя цифры по-прежнему варьируются.

Эта тема поднималась не раз в этом году на различных уровнях. Министерство транспорта России, Росавтодор и РЖД единодушны в необходимости строительства новых искусственных сооружений. Однако вопрос о финансировании всё ещё остаётся открытым. В регионах утверждают, что решить эту задачу за счет местных бюджетов будет крайне сложно. Например, в Приамурье нужно построить шесть путепроводов, на что, по предварительным оценкам, потребуется почти 25 миллиардов рублей.

В Забайкальском крае необходимо двенадцать таких объектов; Бурятии, Иркутской области и Красноярскому краю суммарно требуется шестнадцать, в то время как Приморью нужно не менее десяти новых путепроводов. При этом стоит отметить, что часть существующих сооружений нуждается в капитальном ремонте. На Дальнем Востоке, согласно данным Российской Ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР», около 1,5 тысячи мостов, путепроводов и эстакад на дорогах регионального значения находятся в аварийном или предаварийном состоянии. Некоторые из них пересекают железнодорожные пути.

Некоторые объекты обновляются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а другие реконструируются в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который стартует в 2025 году. По информации Росавтодора, на сети автомобильных дорог регионального значения насчитывается около 34 тысяч мостов общей длиной почти 12 миллионов погонных метров, из которых около 4,5 тысячи находятся в аварийном или предаварийном состоянии, требуя более 410 миллиардов рублей на ремонт.

Проблема нехватки транспортных развязок на пересечениях железнодорожных и автомобильных магистралей затрагивает не только грузоперевозчиков, но и работу экстренных служб. Чиновники из профильных ведомств уверены, что этот вопрос будет постепенно решен. В частности, в РЖД уже совместно с регионами, Минтрансом России и МВД определены переезды с высокой интенсивностью движения.

Что касается железных дорог Восточного полигона, то в планах — строительство 42 путепроводов на пересечениях с автотрассами. Одним из предложенных решений является направление бюджетных доходов от акцизов, которые РЖД уплачивает при закупке дизельного топлива, на эти цели. Ожидается, что в 2024-2025 годах эта сумма превысит 50 миллиардов рублей.

#логистика #бам #транссиб #приамурье #бурятия #красноярский край #забайкальский край #иркутская область #дороги в россии #министерство транспорта россии
+
Написать комментарий (0)
Белорусские инженеры предложили связать новой транспортной сетью БАМ, Транссиб и СМП
На одной из самых опасных федеральных трасс России отремонтированы и сданы новые участки дороги
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Платформы Steam и Discord очистили свои страницы от запрещенного контента по требованию РКН
3
ВС РФ обходят Селидово с флангов, угрожая гарнизону ВСУ котлом
+
Производители прекращают производство твердотельных накопителей PCIe Gen3 M.2
1
NI: Тихая шведская подлодка смогла подкрасться к авианосцу США во время учений
+
ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве
+
Военкор Александр Коц показал первые кадры применения новых ракет для ТОС «Солнцепек»
+
Ассоциация налогоплательщиков ФРГ представила случаи нерационального расходования бюджетных средств
+
Китайский производитель электромобилей XPeng полон решимости закрепиться на европейском рынке
+
NVIDIA готовит GeForce RTX 5070 с 18 ГБ видеопамяти GDDR7
5
Эстония стала 45-й страной, присоединившейся к «Соглашениям Артемиды»
3
Продажи Apple Vision Pro падают из-за нехватки приложений
+
В подбитом в Курской области БМП Stryker были обнаружены документы с перечнем американских солдат
1
В России с опережением графика завершён крупный ремонт уникальной плавучей АЭС
+
Народная GeForce RTX 5060 с PCI-E 5.0 и 12-контактным разъемом питания выйдет в марте 2025 года
4
Франция не выполнит обещание по оказанию военной помощи Украине в 2024 году
1
Аналитики убеждены, что Snapdragon 8 Gen 4 может принести Qualcomm рекордную прибыль в 4 квартале 2024 года
+
Трансмашхолдинг произведёт для метро Новосибирска четыре современных пятивагонных поезда
+
Нидерланды сформируют первый танковый батальон из 46 единиц Leopard 2A8 к 2030 году
1
Samsung анонсировала Galaxy Z Fold 6 с улучшениями в дизайне и оборудовании
+
В третьем квартале 2024 года чистая прибыль компании TSMC вырастет на 40 процентов
+

Популярные статьи

ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
165
Red Dead Redemption за 50 баксов - три варианта поиграть в игру Rockstar на ПК в России
18
Как улучшить звук на ПК - монопольный режим аудио в Windows, ASIO, foobar2000
31
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
54
"Битлджус Битлджус", "Хеллбой: Проклятие Горбуна" - краткий обзор новых фильмов
13
Что немецкие солдаты не отбирали у мирных советских граждан
4
Почему Steam не способен сделать Linux игровым
29
АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка
28
Почему уже совсем скоро Intel, AMD и NVIDIA могут лишиться до 40% прибыли, и при чём тут Китай
21
Как сделать так, чтобы старая Radeon RX 580 за 8000р в новых играх не уступала GeForce RTX 4060
3

Сейчас обсуждают

Андрей Кондратьев
06:51
Я встречаю профессиональное ПО, которое работает на Windows 7! Многие CAD/CAM системы, ещё долго не будет работать в одиннадцатом Windows! Любой программист скажет, что нет ничего лучше хорошо настрое...
Что делать пользователям Windows 10 после её "ухода на пенсию"
Игорь Быков
06:51
Ну мой fold 6 в числе первых будет)) ждём.
Когда Samsung и Xiaomi начнут рассылку ОС на базе Android 15, и почему китайские смартфоны дорожают
VAKT
06:51
притирка никогда не даст гладкой поверхности, пробковые краны - притирка, стеклянные пробки для колб - притирка и т.д.
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
VAKT
06:48
фазовый переход, ващент - это переход из одного агрегатного состояния в другое, с одной стороны границы - одно состояние, с другой - другое. твёрдое тело в жидкость или газ, жидкость в твёрдое тело ил...
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
Мимо
06:47
Ты - пидр. Как оправдываться будешь?
Почему уже совсем скоро Intel, AMD и NVIDIA могут лишиться до 40% прибыли, и при чём тут Китай
VAKT
06:43
и ... ?
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
VAKT
06:42
вот как плевать - так и получаете и нифига её не выдавит - эти сказки рассказывайте таким же гениям как вы
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
Талер Барыга
06:42
Окей, а что конкретного удалили? Теперь жуть как любопытно. Запретный плод сладок.
Платформы Steam и Discord очистили свои страницы от запрещенного контента по требованию РКН
Дмитрий Илюхин
06:28
Если Брока воскрешать не собираются идут они лесом. Ну и Ангрбоду бы списать в утиль
В Sony Santa Monica готовится новый экшен: вакансии намекают на развитие серии God of War
Vladislav Dvoyakin
06:02
Всегда могут и будут помогать страны Балтии
Bild: Германия прекращает поддержку Украины в виде поставок военной техники
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем