Восточный полигон РЖД активно развивает свою инфраструктуру, проложив более 500 километров железнодорожных путей в 2023 году. В результате модернизации пропускная способность магистралей возрастёт до 180 миллионов тонн к концу 2024 года. Увеличение грузопотока, особенно в связи с ростом торговли с Китаем, привело к необходимости строительства 50 путепроводов для устранения пересечений с автомобильными дорогами.

Восточный полигон РЖД продолжает активно развиваться, значительно увеличивая свои стальные магистрали. С начала этого года и до октября в рамках второго этапа модернизации было проложено более 500 километров пути. Стоит отметить, что развитие инфраструктуры как Байкало-Амурской, так и Транссибирской магистралей осуществляется с опережением запланированных сроков. К концу 2024 года прогнозируется, что провозная способность контрольного сечения, являющегося наиболее узким местом, возрастет до 180 миллионов тонн.

Эта инициатива особенно значима на фоне изменений в логистических цепочках. С переходом российской экономики в сторону Востока, нагрузка на железную дорогу, соединяющую страну с границей Китайской Народной Республики и тихоокеанскими портами, увеличилась многократно. Параллельно на этих направлениях возросли и грузоперевозки автотранспортом, что создало новую задачу, для решения которой требуются десятки миллиардов рублей.

Существующая проблема заключается в том, что на некоторых участках Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей наблюдаются пересечения с автомобильными дорогами (включая федеральные) на одном уровне. В результате большегрузы всё чаще задерживаются на железнодорожных переездах, что негативно сказывается на сроках доставки грузов. Для полной ликвидации таких пересечений предполагается построить около 50 путепроводов, хотя цифры по-прежнему варьируются.

Эта тема поднималась не раз в этом году на различных уровнях. Министерство транспорта России, Росавтодор и РЖД единодушны в необходимости строительства новых искусственных сооружений. Однако вопрос о финансировании всё ещё остаётся открытым. В регионах утверждают, что решить эту задачу за счет местных бюджетов будет крайне сложно. Например, в Приамурье нужно построить шесть путепроводов, на что, по предварительным оценкам, потребуется почти 25 миллиардов рублей.

В Забайкальском крае необходимо двенадцать таких объектов; Бурятии, Иркутской области и Красноярскому краю суммарно требуется шестнадцать, в то время как Приморью нужно не менее десяти новых путепроводов. При этом стоит отметить, что часть существующих сооружений нуждается в капитальном ремонте. На Дальнем Востоке, согласно данным Российской Ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР», около 1,5 тысячи мостов, путепроводов и эстакад на дорогах регионального значения находятся в аварийном или предаварийном состоянии. Некоторые из них пересекают железнодорожные пути.

Некоторые объекты обновляются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а другие реконструируются в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который стартует в 2025 году. По информации Росавтодора, на сети автомобильных дорог регионального значения насчитывается около 34 тысяч мостов общей длиной почти 12 миллионов погонных метров, из которых около 4,5 тысячи находятся в аварийном или предаварийном состоянии, требуя более 410 миллиардов рублей на ремонт.

Проблема нехватки транспортных развязок на пересечениях железнодорожных и автомобильных магистралей затрагивает не только грузоперевозчиков, но и работу экстренных служб. Чиновники из профильных ведомств уверены, что этот вопрос будет постепенно решен. В частности, в РЖД уже совместно с регионами, Минтрансом России и МВД определены переезды с высокой интенсивностью движения.

Что касается железных дорог Восточного полигона, то в планах — строительство 42 путепроводов на пересечениях с автотрассами. Одним из предложенных решений является направление бюджетных доходов от акцизов, которые РЖД уплачивает при закупке дизельного топлива, на эти цели. Ожидается, что в 2024-2025 годах эта сумма превысит 50 миллиардов рублей.