АвтоВАЗ по-прежнему испытывает сложности из-за растущих успехов китайских автопроизводителей. Несмотря на то что предполагается, что их рыночные ниши различны, наблюдаемые продажи китайских моделей вызывают беспокойство у российского автогиганта.

С 2022 года на российском автомобильном рынке началась активная экспансия китайских производителей. После ухода глобальных брендов из страны компании из Китая оперативно начали завоевывать внимание потребителей, представляя множество новых моделей. Они с терпением ждали благоприятного момента, чтобы привлечь интерес наших граждан, и этот момент настал. Учитывая резкое сокращение конкуренции на рынке, наши автомобилисты вынуждены были обратить внимание на китайские авто.

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И такая ситуация явно не радует АвтоВАЗ, который надеялся получить значительные прибыли. Тем не менее, потребители стали с охотой приобретать китайские автомобили, что вполне объяснимо. Ситуация получилась похожей на известную рекламу: руководство АвтоВАЗа, в частности, его глава Максим Соколов, похоже, неподобающим образом отреагировало на растущую жажду потребителей. С 2022 года цены на автомобили марки Lada начали расти и вскоре, модель Vesta оказалась порой сопоставима по стоимости с популярными китайскими аналогами. В итоге, нельзя удивляться, что многие покупатели стали выбирать более доступные варианты.

Теперь же ситуация усугубилась. Базовая версия «Весты» стоит от 1,5 миллионов рублей, а наиболее дорогая модификация следует за ней, достигая почти 2 миллионов рублей. Не так давно АвтоВАЗ снова повышал цены на «Весту», после чего модель была дооснащена системой электронного контроля устойчивости (ESP) и ещё рядом новых опций.

С учётом такой цены, за эти деньги доступно множество китайских автомобилей, таких как «Москвич 3» (будем честными — это китаец), Chery Tiggo 4 Pro, Haval Jolion и другие. Выбор действительно впечатляющий.

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Чтобы противостоять китайским конкурентам, АвтоВАЗ предложил повысить утилизационный сбор. Этот налог впервые значительно увеличился 1 августа 2023 года — на 130 тысяч рублей для машин с двигателями объёмом от 1 до 2 литров. Однако ожидания АвтоВАЗа не оправдались — план провалился.

АвтоВАЗ столкнулся с необходимостью повысить цены на свои модели, хотя и не на сумму в 130 тысяч рублей, но всё же на 40–50 тысяч, что является значительной суммой для отечественного автомобиля. Китайские производители, тем не менее, показали гибкость и начали предлагать щедрые скидки, которые компенсировали повышение утилизационного сбора.

В этом году АвтоВАЗ презентовал ряд новых инициатив, призванных поддержать отечественного производителя. В течение года компания несколько раз поднимала вопрос о необходимости повторного повышения утилизационного сбора, и с 1 октября этот сбор фактически увеличился — для автомобилей объёмом от 1 до 2 литров он возрос на 250 тысяч рублей. Тем не менее, планы АвтоВАЗа всё ещё не оправдались. В то время как китайские бренды продолжают предлагать свои автомобили по привлекательным ценам, в автосалонах дилеров наблюдается настоящий прилив клиентов. Китайские производители могут спокойно праздновать: в нашей стране имеется значительный запас автомобилей, и они не планируют повышать на них цены. Это вполне обоснованно, ведь автомобили были ввезены по старым ставкам, и повышение цен могло бы снизить интерес к продукции, что не входит в интересы китайских компаний.

Ряд экспертов пообщался с менеджерами автосалонов Chery и Haval, и они сообщили, что в ближайшее время не планируется повышать цены на автомобили. На складах всё ещё много машин, которые были ввезены в страну до 1 октября, и они продаются по старым ценам с действующими скидками. Несмотря на отсутствие изменения цен, спрос на автомобили остаётся высоким. Продажи увеличиваются, и люди активно покупают новые машины, осознавая, что цены не станут снижаться, а лишь продолжат расти. В 2022 году цены на автомобили резко подскочили. Многие считали, что в текущих условиях покупать их неразумно, ожидая снижения цен. Однако прошло два года, и повышение цен продолжается, наряду с высоким спросом на автомобили.

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За первые девять месяцев текущего года в России было продано 1 341 000 новых автомобилей, что на 32 000 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, можно сделать вывод, что рост цен не оказал заметного воздействия на спрос. Люди продолжают приобретать автомобили, используя различные финансовые инструменты, такие как кредиты и трейд-ин. Многие эксперты уверены, что планы АвтоВАЗа снова провалились. С ростом утилизационного сбора наблюдается стремительный интерес к китайским автомобилям. Даже после того как дилеры получат новые поставки из Китая, согласно новым ставкам утилизационного сбора, спрос останется на стороне китайских моделей.

Рынок с новыми ставками может неблагоприятно сказаться на АвтоВАЗе. Хотя повысить цены на свои автомобили до 250 тысяч рублей они вероятно не смогут, с 1 января всё равно потребуется пересмотреть прайс-лист, чтобы учесть потери. Однако вопрос в том, будет ли этого достаточно.

Некоторые эксперты полагают, что китайские компании могут попытаться компенсировать рост утилизационного сбора, предлагая дополнительные скидки. В России работает несколько заводов под брендом Chery:

Завод, ранее принадлежавший Volkswagen, производящий модели Chery Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max, а также ожидающий начало выпуска Chery Tiggo 4 Pro. На бывшем заводе «Мерседес-Бенц» в Подмосковье выпускаются некоторые модели Exeed. Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, также известный как XCITE, который ВАЗ производит на территории своего завода в Санкт-Петербурге.

Кроме этого, концерн Great Wall отгружает автотранспорт на своём заводе Haval в Тульской области, где выпускаются различные модели марки. Если Haval и Chery будут активно повышать локализацию производства, что есть их прямая обязанность, есть вероятность, что цены на эти автомобили либо снизятся, либо вырастут незначительно.

Даже при росте цен у потребителей вряд ли возникнет массовое желание отказываться от китайских автомобилей. Поэтому, остаётся лишь следить за ситуацией на рынке и строить прогнозы относительно продаж в будущем.