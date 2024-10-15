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АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка

АвтоВАЗ сталкивается с трудностями на фоне растущего успеха китайских автопроизводителей, которые активно завоевывают российский рынок с 2022 года после ухода глобальных брендов. Хотя АвтоВАЗ пытался повысить утилизационный сбор для защиты своих интересов, это не дало ожидаемого результата. Китайские производители, напротив, продолжают предлагать щедрые скидки, что сохраняет высокий спрос на их автомобили.
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АвтоВАЗ по-прежнему испытывает сложности из-за растущих успехов китайских автопроизводителей. Несмотря на то что предполагается, что их рыночные ниши различны, наблюдаемые продажи китайских моделей вызывают беспокойство у российского автогиганта. 

С 2022 года на российском автомобильном рынке началась активная экспансия китайских производителей. После ухода глобальных брендов из страны компании из Китая оперативно начали завоевывать внимание потребителей, представляя множество новых моделей.Они с терпением ждали благоприятного момента, чтобы привлечь интерес наших граждан, и этот момент настал. Учитывая резкое сокращение конкуренции на рынке, наши автомобилисты вынуждены были обратить внимание на китайские авто.

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И такая ситуация явно не радует АвтоВАЗ, который надеялся получить значительные прибыли. Тем не менее, потребители стали с охотой приобретать китайские автомобили, что вполне объяснимо. Ситуация получилась похожей на известную рекламу: руководство АвтоВАЗа, в частности, его глава Максим Соколов, похоже, неподобающим образом отреагировало на растущую жажду потребителей. С 2022 года цены на автомобили марки Lada начали расти и вскоре, модель Vesta оказалась порой сопоставима по стоимости с популярными китайскими аналогами. В итоге, нельзя удивляться, что многие покупатели стали выбирать более доступные варианты.

Теперь же ситуация усугубилась. Базовая версия «Весты» стоит от 1,5 миллионов рублей, а наиболее дорогая модификация следует за ней, достигая почти 2 миллионов рублей. Не так давно АвтоВАЗ снова повышал цены на «Весту», после чего модель была дооснащена системой электронного контроля устойчивости (ESP) и ещё рядом новых опций.

С учётом такой цены, за эти деньги доступно множество китайских автомобилей, таких как «Москвич 3» (будем честными — это китаец), Chery Tiggo 4 Pro, Haval Jolion и другие. Выбор действительно впечатляющий.

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Чтобы противостоять китайским конкурентам, АвтоВАЗ предложил повысить утилизационный сбор. Этот налог впервые значительно увеличился 1 августа 2023 года — на 130 тысяч рублей для машин с двигателями объёмом от 1 до 2 литров. Однако ожидания АвтоВАЗа не оправдались — план провалился.

АвтоВАЗ столкнулся с необходимостью повысить цены на свои модели, хотя и не на сумму в 130 тысяч рублей, но всё же на 40–50 тысяч, что является значительной суммой для отечественного автомобиля. Китайские производители, тем не менее, показали гибкость и начали предлагать щедрые скидки, которые компенсировали повышение утилизационного сбора.

В этом году АвтоВАЗ презентовал ряд новых инициатив, призванных поддержать отечественного производителя. В течение года компания несколько раз поднимала вопрос о необходимости повторного повышения утилизационного сбора, и с 1 октября этот сбор фактически увеличился — для автомобилей объёмом от 1 до 2 литров он возрос на 250 тысяч рублей.Тем не менее, планы АвтоВАЗа всё ещё не оправдались. В то время как китайские бренды продолжают предлагать свои автомобили по привлекательным ценам, в автосалонах дилеров наблюдается настоящий прилив клиентов. Китайские производители могут спокойно праздновать: в нашей стране имеется значительный запас автомобилей, и они не планируют повышать на них цены. Это вполне обоснованно, ведь автомобили были ввезены по старым ставкам, и повышение цен могло бы снизить интерес к продукции, что не входит в интересы китайских компаний.

Ряд экспертов пообщался с менеджерами автосалонов Chery и Haval, и они сообщили, что в ближайшее время не планируется повышать цены на автомобили. На складах всё ещё много машин, которые были ввезены в страну до 1 октября, и они продаются по старым ценам с действующими скидками. Несмотря на отсутствие изменения цен, спрос на автомобили остаётся высоким. Продажи увеличиваются, и люди активно покупают новые машины, осознавая, что цены не станут снижаться, а лишь продолжат расти. В 2022 году цены на автомобили резко подскочили. Многие считали, что в текущих условиях покупать их неразумно, ожидая снижения цен. Однако прошло два года, и повышение цен продолжается, наряду с высоким спросом на автомобили.

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За первые девять месяцев текущего года в России было продано 1 341 000 новых автомобилей, что на 32 000 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, можно сделать вывод, что рост цен не оказал заметного воздействия на спрос. Люди продолжают приобретать автомобили, используя различные финансовые инструменты, такие как кредиты и трейд-ин. Многие эксперты уверены, что планы АвтоВАЗа снова провалились. С ростом утилизационного сбора наблюдается стремительный интерес к китайским автомобилям. Даже после того как дилеры получат новые поставки из Китая, согласно новым ставкам утилизационного сбора, спрос останется на стороне китайских моделей.

Рынок с новыми ставками может неблагоприятно сказаться на АвтоВАЗе. Хотя повысить цены на свои автомобили до 250 тысяч рублей они вероятно не смогут, с 1 января всё равно потребуется пересмотреть прайс-лист, чтобы учесть потери. Однако вопрос в том, будет ли этого достаточно.

Некоторые эксперты полагают, что китайские компании могут попытаться компенсировать рост утилизационного сбора, предлагая дополнительные скидки. В России работает несколько заводов под брендом Chery:

  1. Завод, ранее принадлежавший Volkswagen, производящий модели Chery Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max, а также ожидающий начало выпуска Chery Tiggo 4 Pro.
  2. На бывшем заводе «Мерседес-Бенц» в Подмосковье выпускаются некоторые модели Exeed.
  3. Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, также известный как XCITE, который ВАЗ производит на территории своего завода в Санкт-Петербурге.

Кроме этого, концерн Great Wall отгружает автотранспорт на своём заводе Haval в Тульской области, где выпускаются различные модели марки. Если Haval и Chery будут активно повышать локализацию производства, что есть их прямая обязанность, есть вероятность, что цены на эти автомобили либо снизятся, либо вырастут незначительно.

Даже при росте цен у потребителей вряд ли возникнет массовое желание отказываться от китайских автомобилей. Поэтому, остаётся лишь следить за ситуацией на рынке и строить прогнозы относительно продаж в будущем.

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Теги

автоваз lada китайские автомобили москвич 3 авторынок россии локализация производства трейд-ин утилизационный сбор haval jolion chery tiggo 4 pro
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