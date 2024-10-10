Многоквартирные дома начали возводить в рамках проекта строительства нового города на Арабатской стрелке на юге Херсонской области, сообщили РИА Новости на ВЭФ региона региона Сальдо.

На северо-востоке Крымского полуострова продолжается реализация масштабного проекта, который был анонсирован еще в 2022 году. Подготовительные работы начались в том же году и вызвали неоднозначную реакцию среди общественности. Особенно обеспокоены оказались ученые и экологи, считающие, что проект может отрицательно сказаться на уникальном природном ландшафте Арабатской стрелки.

Арабатская стрелка представляет собой узкую полоску земли длиной приблизительно 110 километров и шириной около 8 километров, которая отделяет Сиваш от Азовского моря. На этом участке расположены четыре небольших поселка и развитая туристическая инфраструктура. Это место, известное своими песчаными пляжами, планируется трансформировать в природно-заповедный кластер, который мог бы гармонично совмещать отдых с охраной окружающей среды. В рамках проекта на севере Арабатской стрелки возводится новый город, рассчитанный на 30 тысяч жителей. Здесь уже создан правительственный квартал, завершено строительство нескольких административных зданий, а осенью 2024 года стартовало возведение многоквартирных жилых домов. Также отведены участки для индивидуального жилищного строительства. Параллельно с этим разрабатывается вся необходимая инфраструктура. К тому же, планируется создать современную асфальтированную дорогу, соединяющую новый город с Геническом, а в дальнейшем возможно даже строительство монорельса.

Для первой дороги, получившей название "Таврия", уже начато строительство при поддержке частных инвестиций. Эта трасса пройдет по всей Арабатской стрелке и, как отмечают эксперты, может дать мощный импульс для экономики региона, повысив эффективность пассажирских и грузовых перевозок. Общая протяженность дороги составит чуть более 130 километров, и она станет альтернативой существующему сухопутному коридору, обеспечивая более быстрый путь из Херсонской области в восточные районы Крыма и Кубань.

Следует отметить, что маршрут "Таврии" совпадает с действующей автодорогой, которая не соответствует современным требованиям. Тем не менее, не все разделяют оптимистичный взгляд на проект. Некоторые ученые предупреждают о возможном ущербе для уникальной экосистемы косы в связи с проведением крупных строительных работ. В советские времена с Арабатской стрелки массово вывозили песок на близлежащие стройки, что угрожало экосистеме Сиваша — залива, обладающего уникальным химическим составом, схожим с Мертвым морем благодаря своей закрытой экосистеме. Общественность и ученые того времени выступили против разрушительных действий, и вывоз песка в итоге прекратили.

Сегодня же опасения части ученых вызывают сомнения у других экспертов, которые считают, что заявляемые риски завышены. Они уверены, что современные технологии строительства позволяют реализовывать проекты в таких хрупких экосистемах с минимальным воздействием на окружающую среду.