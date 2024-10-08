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gotreksson
На 62 участках БАМа активно ведутся работы по электрификации
Электрификация Байкало-Амурской магистрали (БАМ) активно осуществляется сегодня в рамках модернизации Восточного полигона. В настоящее время активно ведутся строительные работы на 62 участках, уже установлено 12 тысяч опор для контактной сети и проложено 700 километров кабелей.

Электрификация Байкало-Амурской магистрали (БАМ) обсуждалась ещё в Советском Союзе, но реальные действия в этом направлении начались только в наши дни в рамках масштабной модернизации Восточного полигона. Запланированные работы на участке от Волочаевки-2 до Комсомольска-на-Амуре завершатся уже в следующем году, а запуск электровозов на маршруте от Города Юности до Ванино ожидается в 2026 году. В настоящее время ведутся активные строительные работы сразу на 62 участках, задействуя почти 250 единиц техники. По информации Телеграм-канала «Наша колея 1520», специалисты компании «Бамстроймеханизация», которая входит в Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя, установили около 12 тысяч опор для контактной сети и проложили 700 километров кабелей систем управления и связи. В ближайшее время на указанных участках БАМа предстоит выполнить аналогичные объемы работ по установке новых опор и монтажу 1,3 тысячи километров контактной подвески.

Реализация этого сложного инфраструктурного проекта, стоимость которого составляет около 220 миллиардов рублей, осуществляется в сложнейших горно-геологических условиях. Некоторые участки являются труднодоступными, а движение поездов при этом не останавливается. Тем не менее, работа продолжается в соответствии с графиком. Наибольшее число специалистов и техники сосредоточено на станции Комсомольск-Сортировочная, где необходимо электрифицировать семь парковых путей.

На недавнем Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин озвучил важность электрификации всей БАМа, что добавляет ещё свыше 2 тысяч километров к проекту и предполагаемые затраты не менее 700 миллиардов рублей. Эксперты считают, что полностью реализовать этот проект можно будет лишь к середине следующего десятилетия, при условии наличия финансирования, поскольку электрификация требует не только сургучной сети, но и новых генераторов.

Интересно, что до недавнего времени энергетические системы Сибири и Востока имели избыток мощностей. Однако с перестройкой логистических цепочек и увеличением нагрузки на Транссиб и БАМ ситуация изменилась. В связи с ростом пропускной способности Восточного полигона и открытием новых месторождений вдоль железной дороги энергозатраты значительно возросли. Поэтому предусмотрено строительство дополнительных электростанций. Напомним, что в первой половине 2030-х годов Байкало-Амурская магистраль станет полностью двухпутной. Дублеры будут возведены для всех действующих тоннелей, включая Северомуйский, а также планируется строительство второго мостового перехода у Комсомольска-на-Амуре. По словам президента, к 2034 году пропускная способность Транссиба и БАМа возрастёт до 270 миллионов тонн в год.

#новости #строительство #ссср #финансирование #строительство дорог #бам #электрификация #комсомольск-на-амуре #ванино #город юности
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