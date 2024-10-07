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gotreksson
Импортозамещение в России в действии — динамика и первые результаты
Исследования показывают позитивные изменения: снизилась доля предприятий, испытывающих нехватку альтернативных поставщиков, с 62% в 2022 году до 53% в 2024 году. Это результат инвестиций, начатых после введения санкций, которые начинают приносить плоды. Также увеличился спрос на отечественные товары - с 36% до 41%.

В 2014 году в России был озвучен курс на импортозамещение иностранной продукции, однако это определение вызывает у многих сомнения. Простое замещение продукции не подразумевает прогресса и подвижек в развитии. Нам необходимо не просто скопировать существующие товары и услуги, а создать что-то уникальное, обладающее выдающимися качествами. Тем не менее, за прошедшие 10 лет термин "импортозамещение" прочно укоренился в нашем языке, и для удобства общения приходится его использовать.

До 2022 года в нашей стране имелось так называемое профанационное импортозамещение. Да, в некоторых отраслях действительно появлялась уникальная продукция, но это были всего лишь единичные успехи. В большинстве случаев максимум, чего достигали, так это сборки потенциально отечественных товаров из зарубежных комплектующих под собственным брендом. Создание настоящей российской продукции, несмотря на выделенные бюджеты, зачастую задерживалось на неопределенные сроки. Основной проблемой была не столько неспособность создать что-то своё, сколько чрезмерная уверенность в том, что доступ к западным технологиям и продуктам останется неизменным. А к продукции из Китая этот подход был еще более поверхностным. Но события 2022 года заставили нас пересмотреть свои взгляды. Когда другие пути были исчерпаны, началось настоящая работа по импортозамещению практически во всех секторах. Этот процесс, безусловно, сложен и требует времени, но он уже запущен. Например, компания "Москвич", преодолевая трудности в сотрудничестве с Китаем, постепенно локализует производство все большего числа комплектующих.

По данным самого бизнеса, помимо оптимистичных отчетов чиновников, за последние два с половиной года достигнуты существенные результаты. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН провел опрос среди компаний в индустриальном секторе, и его методология позволяет считать результаты достаточно репрезентативными.

Особенно следует отметить снижение доли предприятий, главной проблемой которых по-прежнему остается нехватка альтернативных поставщиков в России. В августе 2022 года таких компаний было 62%, а спустя два года их стало 53%. На первый взгляд, разница в 9% может показаться незначительной, но это действительно серьезный сдвиг за короткий промежуток времени, особенно учитывая, что инвестиционный цикл в среднем занимает 2-3 года. Вложения, которые начали осуществляться в 2022 году, начинают приносить плоды лишь сейчас, и в 2025 году результат будет более ощутимым. Следовательно, через два года можно ожидать дальнейшего снижения этого показателя, возможно, и на более значительную величину.

Также стоит отметить увеличение доли предприятий, которые в числе основных факторов выделили рост спроса на импортозамещающую продукцию. В августе 2022 года таких было 36%, а теперь 41%. Важно помнить, что два года назад спрос на отечественные товары уже был довольно высоким из-за санкционных мер.

Нельзя также не упомянуть о значительном снижении негативных последствий санкций за два года: сокращение объемов производства уменьшилось с 34% до 13%, снижение качества продукции - с 26% до 16%, а возможность обслуживания импортного оборудования - с 40% до 28%.

Все это служит дополнительным свидетельством того, что основные санкционные последствия преодолены, а реальное импортозамещение развивается с высокой динамикой. Наш внутренний рынок, благодаря стремительному развитию реального сектора, демонстрирует результаты, которые не были видны с 2000 по 2008 годы.

Однако важно проявлять осторожность и не впадать в эйфорию — необходимо сохранить достигнутые темпы развития. Есть и дополнительные возможности для ещё более быстрого прогресса.

#новости #технологии #экономика #санкции #промышленность #рынок #инвестиции #производство #импортозамещение #будущее россии
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