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gotreksson
Автомобильные предпочтения в Китае, на каких машинах ездят сами китайцы
Тема легковых автомобилей в Китае вызывает интерес, особенно в России, где распространено мнение о предпочтении китайцами европейских и японских кроссоверов и престижных электромобилей. Однако статистика показывает, что китайцы со среднем и низким доходом всё чаще выбирают отечественные автомобили. Лидерами продаж стали бренды BYD, Geely и Changan, при этом акцент делается на электромобили, такие как BYD QIN Plus и Song.

Тема легковых автомобилей, на которых передвигаются обычные граждане Китая, всегда привлекала много внимания и споров. В автомобильном сообществе России бытует мнение, что китайцы предпочитают стильные европейские и японские кроссоверы, а также престижные электрические модели.

Однако, если обратиться к статистике, представленной Китайской ассоциацией автопроизводителей, мы увидим изменившуюся картину. В сегодняшних реалиях обычные китайцы со среднем и умеренном доходом все чаще отдают предпочтение автомобилям, произведенным в своей стране.Интересно, что в предпочтениях наблюдается удивительное смешение марок, включая не только китайских производителей, но и японские и немецкие бренды. При этом акцент явно смещается в сторону электромобилей, которые составляют значительную часть рынка. Например, иностранные электрические решения практически отсутствуют, за исключением модели Tesla Model Y, продажи которой перевалили за 200 тыс. экземпляров.

Для потребителей с доходом ниже среднего рекомендованной моделью стал бренд BYD. В первом полугодии 2024 года на внутреннем рынке было продано 1,32 млн автомобилей этой марки. На втором месте находится Geely с 445 тыс. реализованных авто, следом идут Changan (386 тыс. экз.), Wuling (351 тыс. экз.) и Chery (265 тыс. экз.). Другие китайские марки едва ли достигли нескольких десятков тысяч проданных автомобилей.

Для нас, россиян, может показаться удивительным, что китайские автолюбители выбирают те марки, которые в России практически незаметны, в то время как популярные у нас модели едва ли входят в топ-5 продаж в Поднебесной.

Теперь обратим внимание на продажи немецких и японских автомобилей, которые в Китае пользуются гораздо более высоким спросом, чем другие иностранные бренды. Например, в первом полугодии 2024 года китайцы приобрели 921 тыс. автомобилей Volkswagen, 686 тыс. Toyota, 446 тыс. Honda, 317 тыс. BMW, 295 тыс. Nissan и 293 тыс. Mercedes-Benz.

В итоге продажи немецких и японских брендов составили 2,958 млн автомобилей, тогда как китайские марки – 2,767 млн. Разница в 200 тыс. единиц может быть объяснена тем, что в Китае более ста марок легковых автомобилей, многие из которых могут не попасть в статистику.

Самой продаваемой моделью в Китае стала электрическая машина от BYD – QIN Plus, продажи которой достигли 241 тыс. экземпляров. На втором месте находится другой электромобиль от BYD, Song, с показателем чуть более 207 тыс. единиц. За ними следует Tesla Model Y, разошедшаяся чуть более чем в 208 тыс. экземпляров.

Из иностранных электромобилей наиболее популярной оказалась Nissan Sylphy (161 тыс. машин), а также Volkswagen Lavida (137,4 тыс. машин), включая как электрические, так и бензиновые версии. Замыкают список Toyota Corolla 2024 года (133 тыс. машин) и Volkswagen Sagitar (110 тыс. авто).

Среди премиальных марок предпочтение отдается Hongqi, с продажами 191 тыс. автомобилей, и Li Auto (189 тыс. авто). Обе марки известны в России: первая – как поставщик автомобилей, а вторая – благодаря своим электрокроссоверам L7 и L9, которые вызвали интерес на российском рынке. Изучая статистику, можно сделать ряд выводов. На китайском рынке, автолюбители отдают предпочтение проверенным временем и репутацией моделям, в первую очередь, предназначенным для практического использования. Так, электромобили BYD становятся особенно популярными, тогда как иностранные марки чаще выбираются в виде компактных седанов. Далеко не всегда выбор падает на более крупные модели, вроде кроссоверов.

Нельзя не отметить, что среднестатистический автолюбитель в России не сильно отличается от своего китайского коллеги. Лидеры продаж в России остаются российские марки "Лада", такие как Веста и Гранта, которые долгое время занимали топовые позиции. При этом электромобили в России не обросли популярностью по причине их высокой стоимости, и чаще покупаются гибридные модели, спрос на которые растет не так быстро, как хотелось бы.

Парадоксально, но в России самыми продаваемыми "китайцами" остаются модели с сильно выраженным статусом, такие как Jolion (35 тыс. штук), Tiggo MAX Pro (27 тыс. авто) и другие. Это автомобили, которые приобретают для того, чтобы подчеркнуть свой статус. В Китае такое тоже встречается, но лишь среди обеспеченных граждан.

#tesla #volkswagen #toyota #byd #bmw #honda #geely #nissan #mercedes-benz #chery #changan #wuling #рейтинг авто
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