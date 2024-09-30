Экспертные организации J.D. Power, составляют рейтинги надежности автомобилей, произведенных в Китае. Исследование охватывает 100 популярных моделей и анализирует отзывы по 218 критериям, чтобы выявить конструктивные недочеты и производственные ошибки.

Многие экспертные организации занимаются составлением рейтингов самых надежных автомобилей, произведенных в Китае. Отношение к таким рейтингам весьма разнообразное, но одним из самых авторитетных источников является агентство J.D. Power, чье исследование надежности автомобилей находит широкое применение.

Основной целью этого анализа является выявление автомобилей с минимальным количеством конструктивных недочетов и производственных ошибок — именно с такими проблемами нередко сталкиваются владельцы в первые полгода использования новинки. Процедура исследования включает выбор 100 самых популярных моделей автомобилей, за которыми следуют фильтрация и систематизация отзывов о недостатках по 218 различным критериям. Эти критерии охватывают абсолютно все аспекты автомобиля: от двигательной системы и подвески до мельчайших деталей интерьера. На основании полученных данных каждой модели присваивается специальный индекс, который отражает количество дефектов по отношению к ста автомобилям. Исследование охватывает целый календарный год, а не просто один месяц или произвольный период. Для тех, кто интересуется надежностью китайского автопрома, результаты за 2023 год уже доступны.

Первый вывод, сделанный агентством, свидетельствует о заметном улучшении качества китайских автомобилей в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Общее количество поломок китайских автомобилей снизилось на 13 единиц, составив 212 по сравнению с 225 в предыдущем году.

Отчет J.D. Power в сегменте массовых китайских автомобилей удивил своими результатами. Лидером по качеству стал бренд Chery, который получил 200 баллов. В то время как в 2022 году на первом месте находился Changan с 204 баллами, теперь он занял четвертую позицию. На втором месте прогнозируется Geely, который представляет серьезную угрозу для Chery. Также в список лучших автомобилей вошли марки Haval, Jetour и Dongfeng.

Удивительно, но список качественных китайских автомобилей от J.D. Power практически совпадает с рейтингами брендов на российском рынке. В то же время, в самом Китае марки Geely и Chery занимают лишь четвертые и пятые места. Это при том, что объем продаж на российском рынке — лишь бледная тень того, что происходит в Китае с легковыми автомобилями. Конечно, оценка надежности отличается от рейтинга популярности, но именно надежность, наряду с ценой, часто становится решающим критерием при выборе нового автомобиля.

Агентство J.D. Power объясняет первое место Chery значительной переработкой производственных процессов и усилением контроля качества на заводах компании. Российские эксперты в целом согласны с выводами агентства, приводя в качестве примера популярную модель Tiggo 7 Pro Max. Этот кроссовер действительно продемонстрировал улучшение качества сборки, однако жестко оценить повышение надежности машины достаточно сложно. Часто ссылаются на проведенный тест, в котором Tiggo 7 Pro Max смог проехать 12,4 тыс. км за пять дней без каких-либо поломок.

Тем не менее, существует и другая статистика, представленная самим J.D. Power в отчете за 2023 год, где уже конкретно оцениваются марки автомобилей. Лидером по надежности стала не кроссовер Tiggo 7 Pro Max, а компактный Arrizo 5 от Chery.

Из перечисленного списка можно говорить о надежности лишь Tiggo 4 Pro, Geely Atlas и Changan CS75 Plus. Компактный Tiggo 4 Pro третий квартал подряд показывает рост продаж, и, судя по отзывам, он пользуется популярностью у российских автолюбителей благодаря своей простой и надежной конструкции. Если цена на этот кроссовер останется стабильной, а запчасти будут легко доступны, то, возможно, количество проданных автомобилей дойдет до уровня модели Веста. Geely Atlas также можно считать поистине надежным автомобилем, что не удивительно, ведь именно эту модель выбрали в Беларуси для глубокой локализации сборки. Единственным минусом Атласа является устаревшая концепция — он надежен, но уже не так современен.

Что касается Changan CS75, это относительно новая модель среднего класса с привлекательным дизайном, надежной ходовой и мощным двигателем. Она неплохо продается в Китае и набирает популярность на российском рынке. При этом, многие эксперты оценивают надежность CS75 даже выше той же Tiggo 7 Pro Max.