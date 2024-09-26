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gotreksson
На АвтоВАЗе скопилось 15 тысяч новых Vesta из-за проблем с модулями ESP и программным обеспечением
Руководство Волжского автозавода активно модернизирует модель LADA Vesta, добавляя новые функции, в том числе систему курсовой устойчивости ESP, которая стала стандартом для всех комплектаций. Однако на складах завода накопилось почти 15 тысяч автомобилей с отключенными модулями ESP из-за проблем с программным обеспечением, что приводит к финансовым потерям и задержкам с отгрузкой.

Руководство Волжского автозавода активно старается повысить имидж своей уже не первой свежести модели LADA Vesta. Время от времени на автомобилях появляются новые функции, которые затем становятся доступными для покупателей. Одним из таких нововведений стала система курсовой устойчивости ESP. Хотя эта система уже использовалась на некоторых версиях Весты три года назад, когда была основана на блоках Bosch и демонстрировала надежную работу, теперь она превратилась в стандартный элемент безопасности, доступный для всех комплектаций Веста. В настоящее время ее поставляет компания ИТЭЛМА.

На конец третьей декады сентября на территории старого трека «Лада Запад Тольятти» накопилось почти 15 тысяч новых автомобилей Веста с отключенными модулями ESP. Автомобили готовы к продаже, но их отгрузка дилерам не проходит. Каждую неделю на стоянку прибывают тысячи новых моделей, что оборачивается значительными финансовыми потерями для завода. Суточная производительность конвейера достигает 600 машин. Как сообщает «Avtograd News», контактирующий с местным автосообществом, причиной задержек стали проблемы с системой ESP, точнее — с программным обеспечением, устанавливаемым в блок. Что именно не так с курсовой устойчивостью, не уточняется, лишь упоминается о неправильной работе программного обеспечения.

Интересно, что первая партия LADA Vesta, собранная для рекламных нужд и предоставления в дилерские центры, обладает вполне функциональной системой ESP. Однако это всего лишь несколько десятков автомобилей, и существует вероятность, что модули курсовой устойчивости были собраны по старым стандартам.

Вместо того чтобы выпустить совместное заявление, разъясняющее причины задержек с системой ESP и меры по их устранению, руководство АвтоВАЗа и ИТЭЛМА предпочитает успокаивать обстановку новостью о том, что территория старого завода позволяет разместить около ста тысяч автомобилей, и поводов для беспокойства нет.

Однако это не первая проблема с комплектацией моделей Веста и Гранта. В июле этого года отгрузка машин была временно остановлена из-за нехватки подушек безопасности и ступичных гаек для крепления колес. Пострадали от этого несколько автомобилей, которые были отправлены на склады дилеров без нужных комплектующих и нуждались в срочном дооснащении. В итоге гайки были найдены, а от подушек безопасности завод решился отказаться. Непонятно, как в дальнейшем Веста и Гранта будут комплектоваться подушками безопасности.

Согласно источникам «Avtograd News», этим летом также возникла другая проблема с электроникой Vesta, связанная с опасностью возгорания автомобиля при отключении минуса с аккумулятора. Вероятно, это было недостаточно точное журналистское толкование, однако проблемы с платами действительно имели место. Причины, скорее всего, связаны с качеством электронных компонентов и плат системы ESP.

Компания ИТЭЛМА сейчас активно развивается и расширяется. По информации одного из чиновников Правительства Москвы, в 2024 году количество заказов для ИТЭЛМА увеличилось на 14,7%. В связи с этим планируется скорейшее расширение производственных мощностей. Хотя у ИТЭЛМА не так много собственных мощностей, большинство заказов и предложений столь важны, что отказаться от них невозможно. Вероятно, именно этот перегруз оказал влияние на качество сборки блоков ESP, а не на программные сбои, которые прошли все обязательные проверки, но о которых никто не может дать исчерпывающее объяснение.

На данный момент цена на Vesta с системой ESP составляет 1,525 миллиона рублей, но настоящие продажи так и не стартовали.

#автомобили #автоваз #автозавод #тольятти #vesta #автоновости #esp #авторынок россии #итэлма #система курсовой устойчивости
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