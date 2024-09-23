Официальций сайт компании «Хевел»: в Свердловской области введены в эксплуатацию три солнечных электростанции общей установленной мощностью 37,9 МВт. Объём инвестиций в реализацию проекта составил более 2,7 млрд рублей.

Завершилась реализация значимого проекта в сфере возобновляемых источников энергии. В рамках этой инициативы были использованы исключительно отечественные технологии и оборудование. Три только что введенные в эксплуатацию солнечные электростанции оснастили гетероструктурными фотоэлектрическими модулями российского производства — их количество составило 116 тысяч штук, изготовленных на заводе ГК «Хевел». Эта компания выступила в роли ключевого инвестора проекта, который стартовал в 2021 году с подготовительных работ в окрестностях деревни Чекмаш Артинского района Свердловской области. Строительные работы самих солнечных станций завершились лишь в начале осени 2023 года, однако их официальное открытие состоялось ровно через год после подключения к сети, что было предусмотрено изначальным планом. Общий объем инвестиций превысил 2,7 миллиарда рублей.

Для обеспечения мощности новой инфраструктуры была возведена подстанция 110/10 кВ «Чекмаш» мощностью 40 МВА, полностью укомплектованная современным российским оборудованием. В процессе реализации проекта проложили более 350 км кабельных линий и установили шесть инверторных станций, а также оснастили солнечный парк интеллектуальной системой контроля и управления. Суммарная мощность установленных энергетических объектов, разместившихся на площади в 90 гектаров (что сопоставимо с 126 футбольными полями), составила почти 38 МВт. Прогнозируемая годовая выработка электроэнергии составляет около 40 миллионов кВт*ч.

ГК «Хевел» начала собственное производство современных гетероструктурных солнечных модулей в 2017 году. Эти модули изготавливаются по новейшим технологиям с высоким коэффициентом полезного действия и отличаются от стандартных поликристаллических панелей увеличенной выработкой энергии на единицу площади. Каждый год завод компании производит более 670 МВт солнечных модулей и ячеек.

Строительство данных солнечных электростанций стало первым и наиболее масштабным пилотным проектом в Урале по созданию источника возобновляемой энергии. В планах на будущее — возведение еще 28 солнечных электростанций суммарной мощностью около 140 МВт в Центральном Урале. На сегодняшний день доля солнечных электростанций в Единой энергетической системе России составляет около 2 ГВт — это приблизительно 1% от всей установленной мощности электростанций ЕЭС России. Первый подобный объект был построен в середине 1980-х годов в Крыму (Щелкино). Это была станция башенного типа, которая проработала около десяти лет. Однако активное развитие солнечной энергетики в стране началось только в 2010-х годах с запуском фотоэлектрической станции мощностью 0,1 МВт в Белгородской области. На сегодняшний день в России уже функционирует десятки таких объектов, среди которых крупнейшей является Аршанская СЭС, введенная в эксплуатацию в Калмыкии в 2021 году с мощностью 115,6 МВт.