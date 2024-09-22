Тема надежности китайских двигателей вызывает большой интерес в автомобильной индустрии. Эксперт Александр Ковалев из компании Expocar составил рейтинг самых надежных моторов.

Тема надежности двигателей, производимых в Китае, стала одной из наиболее актуальных в автомобильной индустрии. Понять реальную надежность и производительность моторов, опираясь только на неполные паспортные данные, крайне сложно. Поэтому важно учитывать мнения экспертов, обладающих соответствующей статистикой. Один из таких специалистов, Александр Ковалев из компании Expocar, представил свой список самых надежных китайских двигателей.





Первое место в его рейтинге занимает двигатель объемом 1,6 литра, который устанавливается на популярной модели Chery Tiggo 7 Pro MAX в сочетании с 7-ми ступенчатой DSG. Это, вероятно, турбированный вариант Chery SQR F4J16, который развивает мощность 150 л.с. и крутящий момент 275 Н*м.

Инженерные решения этого мотора не отличаются особой новизной — он имеет алюминиевый блок и головку, 16 клапанов и систему изменения фаз газораспределения на впуске и выпуске. Тем не менее, его можно считать удачным, особенно учитывая, что он применяется почти на всех флагманских моделях, таких как Chery 8, Omoda, Exeed, Jetour и Chery Arrizo. Александр Ковалев также упомянул об испытании, когда Chery Tiggo 7 Pro Max проехал 12,4 тыс. км. По данным сервисов и отзывам владельцев, к мотору не было замечаний.

На втором месте находится турбированный двигатель JL473ZQ9 компании Changan. Эксперт отмечает, что это же место могли бы занять и другие агрегаты из линейки Blue Core, например JL473ZQ6. Существует информация о том, что JL473ZQ6 работал почти 260 часов без остановки, сохранив при этом работоспособность. Однако работать в идеальных условиях — это одно, а использовать его на автомобиле с постоянной нагрузкой — совсем другое. Тем не менее, показатели надежности Changan радуют.

Конструктивно JL473ZQ6 представляет собой классический турбированный двигатель с алюминиевым блоком и головкой, рабочим объемом 1,5 литра и мощностью 166-170 л.с. Он отличается экономичностью, расходуя на трассе и в городе от 4,6 до 7,2 литров топлива. Этот двигатель чаще всего встречается на моделях Changan UNI-K и UNI-V, но водители замечают его чувствительность к качеству масла и необходимость регулярной диагностики системы впрыска.

JL473ZQ9, в свою очередь, имеет рабочий объем 1,4 литра, способен выдать 150-160 л.с. и 250 Н*м. Высокие требования к качеству масла и топлива делают его чувствительным; производитель рекомендует использовать синтетическое масло 0W20. Двигатель устанавливается на автомобили Changan CS35 Plus1 и Eado Plus 1. По отзывам водителей, если мотор ZQ9 не перегревать, эксплуатация пройдет без серьезных проблем.

Третье место в списке занимает двигатель Geely JLH-3H-3G15TD. Это полуторалитровый турбированный мотор, выдающий 150 л.с. и 255 Н*м. Он требует качественного топлива и масла — только А-95 и 0W20. При использовании низкооктанового бензина ресурс двигателя может сократиться с 250 тыс. км до всего лишь 100 тыс. км. По сути, этот двигатель близок к знаменитой модели B3154T, применяемой на Volvo XC40. Устанавливается он на моделей Atlas и Coolray, а также на Omoda 1 и Emgrand GT2.

Хотя двигатель достаточно выносливый, он имеет ограниченный запас прочности. Интересно, что даже малейшие модификации могут привести к его поломке. Расход топлива в смешанном цикле составляет около 6,6 литра, но в городе эта цифра увеличивается до 8 литров на 100 км.

Четвертым в списке идет DFMA15T от Dongfeng, который появился в 2018 году на фоне популярности кроссоверов в Китае, например, AX7. Это двигатель объемом 1,5 л с мощностью 150 л.с. (230 Н*м) и достаточно низким уровнем оборотов. Инженеры стремились создать простой и надежный мотор, поэтому он получил распределенный впрыск и систему DOHC. Привод ГРМ цепной, без гидрокомпенсаторов, а фазокоррекция представлена только во впускном тракте. При использовании масла 0W20 и бензина А-95 реальный ресурс может достичь 280 тыс. км, если следить за чистотой мотора перед заменой масла.

Также стоит отметить двигатель GW4G15F от компании Great Wall. Этот мотор на 1,5 литра и 143 л.с. устанавливается на второе поколение Havale. Он по сути является клоном мотора Toyota. Двигатель имеет долговечность до 250 тыс. км на А-92 и масле 5W-30, а с качественным топливом и смазкой возможно увеличить пробег до 300 тыс. км. Первые модели имели проблему с расходом масла, но эта проблема была устранена.