Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Составлен топ-5 самых надежных китайских двигателей
Тема надежности китайских двигателей вызывает большой интерес в автомобильной индустрии. Эксперт Александр Ковалев из компании Expocar составил рейтинг самых надежных моторов.

Тема надежности двигателей, производимых в Китае, стала одной из наиболее актуальных в автомобильной индустрии. Понять реальную надежность и производительность моторов, опираясь только на неполные паспортные данные, крайне сложно. Поэтому важно учитывать мнения экспертов, обладающих соответствующей статистикой. Один из таких специалистов, Александр Ковалев из компании Expocar, представил свой список самых надежных китайских двигателей. 


Первое место в его рейтинге занимает двигатель объемом 1,6 литра, который устанавливается на популярной модели Chery Tiggo 7 Pro MAX в сочетании с 7-ми ступенчатой DSG. Это, вероятно, турбированный вариант Chery SQR F4J16, который развивает мощность 150 л.с. и крутящий момент 275 Н*м.

Инженерные решения этого мотора не отличаются особой новизной — он имеет алюминиевый блок и головку, 16 клапанов и систему изменения фаз газораспределения на впуске и выпуске. Тем не менее, его можно считать удачным, особенно учитывая, что он применяется почти на всех флагманских моделях, таких как Chery 8, Omoda, Exeed, Jetour и Chery Arrizo. Александр Ковалев также упомянул об испытании, когда Chery Tiggo 7 Pro Max проехал 12,4 тыс. км. По данным сервисов и отзывам владельцев, к мотору не было замечаний.

На втором месте находится турбированный двигатель JL473ZQ9 компании Changan. Эксперт отмечает, что это же место могли бы занять и другие агрегаты из линейки Blue Core, например JL473ZQ6. Существует информация о том, что JL473ZQ6 работал почти 260 часов без остановки, сохранив при этом работоспособность. Однако работать в идеальных условиях — это одно, а использовать его на автомобиле с постоянной нагрузкой — совсем другое. Тем не менее, показатели надежности Changan радуют.

Конструктивно JL473ZQ6 представляет собой классический турбированный двигатель с алюминиевым блоком и головкой, рабочим объемом 1,5 литра и мощностью 166-170 л.с. Он отличается экономичностью, расходуя на трассе и в городе от 4,6 до 7,2 литров топлива. Этот двигатель чаще всего встречается на моделях Changan UNI-K и UNI-V, но водители замечают его чувствительность к качеству масла и необходимость регулярной диагностики системы впрыска.

JL473ZQ9, в свою очередь, имеет рабочий объем 1,4 литра, способен выдать 150-160 л.с. и 250 Н*м. Высокие требования к качеству масла и топлива делают его чувствительным; производитель рекомендует использовать синтетическое масло 0W20. Двигатель устанавливается на автомобили Changan CS35 Plus1 и Eado Plus 1. По отзывам водителей, если мотор ZQ9 не перегревать, эксплуатация пройдет без серьезных проблем.

Третье место в списке занимает двигатель Geely JLH-3H-3G15TD. Это полуторалитровый турбированный мотор, выдающий 150 л.с. и 255 Н*м. Он требует качественного топлива и масла — только А-95 и 0W20. При использовании низкооктанового бензина ресурс двигателя может сократиться с 250 тыс. км до всего лишь 100 тыс. км. По сути, этот двигатель близок к знаменитой модели B3154T, применяемой на Volvo XC40. Устанавливается он на моделей Atlas и Coolray, а также на Omoda 1 и Emgrand GT2.

Хотя двигатель достаточно выносливый, он имеет ограниченный запас прочности. Интересно, что даже малейшие модификации могут привести к его поломке. Расход топлива в смешанном цикле составляет около 6,6 литра, но в городе эта цифра увеличивается до 8 литров на 100 км.

Четвертым в списке идет DFMA15T от Dongfeng, который появился в 2018 году на фоне популярности кроссоверов в Китае, например, AX7. Это двигатель объемом 1,5 л с мощностью 150 л.с. (230 Н*м) и достаточно низким уровнем оборотов. Инженеры стремились создать простой и надежный мотор, поэтому он получил распределенный впрыск и систему DOHC. Привод ГРМ цепной, без гидрокомпенсаторов, а фазокоррекция представлена только во впускном тракте. При использовании масла 0W20 и бензина А-95 реальный ресурс может достичь 280 тыс. км, если следить за чистотой мотора перед заменой масла.

Также стоит отметить двигатель GW4G15F от компании Great Wall. Этот мотор на 1,5 литра и 143 л.с. устанавливается на второе поколение Havale. Он по сути является клоном мотора Toyota. Двигатель имеет долговечность до 250 тыс. км на А-92 и масле 5W-30, а с качественным топливом и смазкой возможно увеличить пробег до 300 тыс. км. Первые модели имели проблему с расходом масла, но эта проблема была устранена.

#топ #geely #changan #exeed #dongfeng #great wall #chery tiggo 7 pro max #omoda #chery 8 #chery arrizo #chery sqr f4j16 #jl473zq9 #а-95
+
Написать комментарий (0)
Geely в России будет продаваться под новым автомобильным брендом - Knewstar
Omoda выпустит на российский рынок обновлённую модель кроссовера C5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Туполев» подготовил площадку для установки крупного фрезерного станка для обработки длинномерных деталей самолётов
12
Белорусские дилеры почти вдвое снизили цены на гибридный кроссовер Voyah Free
+
NVIDIA анонсирует GeForce RTX 50: как новые блоки питания меняют правила игры
15
Steam может уйти из России из-за ужесточения санкций США
21
Minecraft Live вернется в конце этого месяца
+
Видеокарты с 4 ГБ VRAM утратили актуальность — игровые новинки на них уже не запускаются
18
Для новейших игр 2024 года требуется как минимум GeForce RTX 4070
21
МАГАТЭ призвали Россию вернуть ЗАЭС под контроль Украины
20
The Times: США и Великобритания могут тайно разрешить Украине наносить удары вглубь РФ
5
В Европе наблюдается снижение продаж легковых автомобилей на 18,3%
+
Для своего искусственного интеллекта Microsoft запустит отдельную атомную электростанцию
1
ВС РФ подходят к автомобильной артерии Курахово-Покровск, по которой перебрасывались резервы ВСУ
+
OpenAI движется к 3-му этапу развития ИИ и набирает таланты для создания «мультиагентной» команды
2
Nvidia прекращает производство топовой видеокарты RTX 4090 и готовится к выпуску новой серии RTX 50
1
Студия Warhammer 40K: Space Marine 2 обещает множество востребованных игроками исправлений
+
Миллионы лет назад Земля могла иметь систему колец, как у Сатурна
1
Samsung запускает массовое производство самого быстрого на данный момент твердотельного накопителя
+
По данным Reuters, члены «Хизбаллы» получили пейджеры за несколько часов до их взрывов
+
Бывший руководитель Skyrim считает, что будет невозможно оправдать ожидания от Elder Scrolls 6
4
Производительность чипсетов Apple A18 Pro и Snapdragon 8 Gen 3 сравнили в игре Genshin Impact
1

Популярные статьи

Кто же прав — виниловые или цифровые аудиофилы, а может последователи Котельникова
36
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Сентябрь)
19
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки. Часть 2
3
Сколько сегодня стоит мощная игровая сборка для 2K@60fps, и почему без видеокарты AMD не обойтись
23
5 маленьких фейлов PlayStation 5
1
Выпущен Chimbalix 24.4 Alphachi: Обновлено ядро, меню "Пуск", и прочие доработки
11
Продажи консолей PlayStation 5 и Xbox Series по состоянию на 2024 год
3
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
9
Сентябрьская презентация State of Play станет главным игровым событием 2024 года
1

Сейчас обсуждают

Бейнур Муратов
16:18
Ты ещё скажи, что 4090 лучше 4080)
NVIDIA анонсирует GeForce RTX 50: как новые блоки питания меняют правила игры
FelsheR-BANz
16:16
Господа, в игре есть тест производительности? А то качаю с торрента кухонным компом, а он на вафле. Просто неохота канал забивать и время терять если нету. Я кажется играл лет несколько назад в похоже...
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Бахтиер Кудратуллаев
16:10
Reuters: Иран отправил ракеты в Россию, но не пусковые установки
Яков Рудев
16:00
У меня уже год 4080. Купил поскольку 3070ти с трассировкой не вытягивала 2к разрешение без Длс. Купил из за Хогварт легаси. Видяхой доволен. Брал целенаправленно так как хотел пощупать трассировку луч...
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
shuler37
15:52
Цены на процессоры Intel Core Ultra 200 «Arrow Lake» раскрыты перед запуском
Gerfest
15:50
4/10 рейдж бейт
NVIDIA анонсирует GeForce RTX 50: как новые блоки питания меняют правила игры
Workshop
15:44
Ладно, давайте развеем интригу. В игре есть места где зелёные не справляются с тесселяцией, решение - скинуть тесселяцию в средние. Хуанг уже провел транзакцию на карту GameGPU и они поменяли тестовый...
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Несбыточная Мечта Шешенбека
15:38
верю, эти линии с 22 года пропаганда укрорейха пропагандирует, сами придумали, сами в них верят
The Times: США и Великобритания могут тайно разрешить Украине наносить удары вглубь РФ
Погонщик либерастиков
15:38
Наверняка интел собрали все силы, чтобы выпустить качественный проц, больше у них нет права на ошибку. Иначе тотальная потеря рынка, банкротство и монополия конкурента, что никому не выгодно и никто н...
Цены на процессоры Intel Core Ultra 200 «Arrow Lake» раскрыты перед запуском
Алексей Макаров
15:36
В реальности это купят максимум 100 игроблогеров и ещё 500-1000 сумасшедших фанатов сеги. Стоит ли вообще выпускать в серию?
Игровая консоль Supersega для запуска игр систем Sega получила предварительный ценник
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем