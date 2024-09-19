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gotreksson
На бывшем заводе «Mazda» во Владивостоке запущено новое производство
После ухода японской компанни Mazda Motors с российского рынка. Завод перешел под управление ПАО «Соллерс», которое решило сосредоточиться на производстве автобусов: туристического «Sollers SA9» и междугороднего «Sollers SA6».

В настоящее время собственником завода является ПАО «Соллерс», которое изначально запустило сборку двух моделей своих пикапов — ST6 и ST8. Однако вскоре компания изменила свои планы, перенесла сборку автомобилей на завод в Ульяновске, где освободились конвейеры для сборки УАЗ-469. Вместо пикапов «Соллерс» решила наладить производство двух новых моделей автобусов: туристического «Sollers SA9» и междугороднего «Sollers SA6». Это вполне обоснованное решение, поскольку китайские пикапы уже активно заполняют российский рынок, а комфортабельных автобусов, напротив, явно не хватает. 

Подготовка к производству идет активными темпами, и первые продажи планируются на декабрь этого года. Компания намерена предоставить на автобусы гарантию сроком 24 месяца или до 150 тысяч километров пробега, что для автобуса — это достаточно скромный показатель, ведь такой километраж обычно нарабатывается за год эксплуатации. Кроме того, ожидается, что будет разработана программа льготного лизинга с возможным предоставлением скидок, однако детали о механизме компенсации пока что остаются неизвестными.

Разумеется, «Соллерс» в столь короткие сроки не смогла бы самостоятельно разработать, изготовить и сертифицировать такие сложные транспортные средства, как пассажирские автобусы. На данный момент «Соллерс» закупает комплектующие для моделей A9 и A6 у китайской компании Ankai, что может быть и неплохо для российских пассажиров, ведь китайские автобусы зарекомендовали себя на рынке.

Автобус «Соллерс SA9» представляет собой довольно крупное (12 метров) и комфортабельное транспортное средство, предназначенное для 51 пассажира. Учитывая его туристическое предназначение, внимание уделили уровню комфорта в салоне: у SA9 имеется усиленная система кондиционирования и отопления, индивидуальные дефлекторы вентиляции для каждого пассажира, кресла с дополнительными регулировками, откидные столики и USB-порты для подзарядки устройств. О доступе к интернету пока речи не идет, но в будущем это может стать дополнительной услугой для пассажиров.

Двигатель у автобуса довольно мощный: установлен турбодизель WP10 мощностью 370 л.с., работающий в паре с коробкой передач МКПП от известного производителя FAST Gear. При этом все характеристики SA9 (Ankai A9) приспособлены к строгим стандартам экологичности (Евро 5) и безопасности, что позволит автобусам проходить сертификацию в другие страны, включая Европейский Союз и некоторые города Китая. В отношении безопасности движения: в конструкции предусмотрен полный комплект систем защиты, включая ABS, системы стабилизации и контроля сцепления, а также несколько камер для оценки слепых зон. Высокая посадка водителя позволяет лучше видеть дорогу, что существенно облегчит управление.

Вторая модель — «Соллерс SA6» — будет представлена в двух вариантах. Для местных и региональных перевозок предусмотрен 9-метровый «коротыш» на 31 пассажира, который отличается своей простотой и удобством, что особенно важно для эксплуатации в крупных городских агломерациях. Двигатель этой модели имеет мощность 245 л.с. с экономичным расходом топлива — 18 л на 100 км.

Длинная версия (12 м) на 51 пассажира также будет активно использоваться как на региональных маршрутах, так и на дальние расстояния (500-1000 км). Несмотря на отсутствие туалета и холодильника, уровень комфорта у SA6 достаточно высок благодаря качественной климатической системе и хорошей вентиляции.

Обе модели дизельных автобусов соответствуют стандартам Евро-5, что даст возможность использования их для международных перевозок, если возникнет такая необходимость.

«Соллерс» планирует производить до 1500 автобусов в год. На первый взгляд, число не так велико, однако следует учитывать, что сборка пассажирских автобусов требует много ручной работы, особенно на этапе внутренней отделки. Компания уверена в своих силах и намерена повышать уровень локализации, стремясь как минимум до этапа сварки и покраски кузовов. Сравнивая с грузовиками, номенклатура комплектующих for автобусов составляет примерно на 60% больше, что делает логистику более сложной, не говоря уже о процессе сборки. На данном этапе «Соллерс» не стала анонсировать даже приблизительные цены на свои автобусы. Очевидно, что первые модели будут реализовываться с измененными шильдиками, в то время как прочие уже произведенные во Владивостоке могут оказаться значительно дороже. Интересно, как компания будет справляться с вопросами локализации — отсутствие налоговых льгот может сделать это невыгодным.

#новости #производство #импортозамещение #mazda #автобус #соллерс #ankai #fast gear #евро 5 #турбодизель wp10
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