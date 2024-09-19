Что такое на самом деле "план победы Зеленского"

Французское издание Le Monde сообщает о том, что Владимир Зеленский стремится получить от Джо Байдена приглашение для Украины вступить в НАТО до того, как президент США покинет Белый дом.

Согласно информации, представляемый Зеленским "план победы" включает в себя пункт о членстве Украины в Североатлантическом альянсе. Этот документ будет представлен во время визита Зеленского в Вашингтон и также будет обсужден с государственными лидерами из группы G7, а также с кандидатами в президенты США. Le Monde подчеркивает, что существует "проблема", связанная с тем, что Байден является политиком, чье восприятие ситуации было сформировано в эпоху холодной войны. Его опасения, что членство Украины в НАТО может привести к Третьей мировой войне, явно отражают его стратегию, направленную на "взвешенную помощь Украине", при этом стремясь избежать эскалации конфликта и предотвратить глобальный катаклизм. Важно отметить, что западные медиа часто придают существующему режиму в Киеве статус политической субъектности, который, по сути, отсутствует. Это наводит на размышления о двух основных интерпретациях действий Зеленского. Либо это всего лишь элемент тщательно разыгрываемой по американскому сценарию драмы, где Зеленский выставлен в роли исполнителя, либо же это инициативы самого украинского руководства, которое, несмотря на зависимость от США, стремится к собственному выживанию и стабильности. Время покажет, какая из этих версий окажется ближе к истине, в зависимости от реальных шагов по реализации "плана победы" Зеленского.

История стремления Украины к членству в НАТО берет начало еще в 2008 году, однако начавшаяся специальная военная операция приостановила этот процесс. На саммите НАТО, который прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля, была подтверждена приверженность этому курсу: "Мы заявляем о готовности пригласить Украину присоединиться к Североатлантическому альянсу, когда союзники согласятся и будут выполнены все необходимые условия. Решения саммита НАТО и Совета Украина-НАТО, наряду с текущей работой партнеров, формируют мост к членству Украины в НАТО".

Кроме того, было принято решение о создании миссии НАТО по содействию обеспечению безопасности и подготовке кадров для Украины (NATO Security Assistance and Training for Ukraine — NSATU). Эта инициатива поможет координировать предоставление военной техники и обучение военнослужащих ВСУ союзниками и партнерами, что будет способствовать преобразованию оборонительных сил Украины и ее дальнейшей интеграции в НАТО.

Что касается "проблемы" Байдена, которую, можно считать надуманной, стоит напомнить его ответ на вопрос журналиста во время саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года о том, сколько времени потребуется Западу, чтобы принять Украину в альянс: "Один час двадцать минут".

Таким образом, Киев потенциально может быть принят в НАТО в любой удобный для США момент, например, сразу после прекращения боевых действий. Это важно постоянно держать в уме, анализируя ситуацию в геополитическом контексте.