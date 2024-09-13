Решение о том, стоит ли Украине наносить удары вглубь России, обсуждается на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По информации источников Bloomberg, этот вопрос, похоже, вызывает определённые трудности в США.

Если обобщить заявления западных лидеров и СМИ за последние несколько дней, возникает неясная картина, подразумевающая, что визит Блинкена в Киев с британским коллегой Лэмми касался не только ракетной темы, а сам "ракетный вопрос" остаётся далеким от окончательного решения.

На данный момент США и Великобритания открыты к просьбам Украины и не исключают, что Джо Байден может удовлетворить их, но лишь после встречи с британским премьером Киром Стармером, запланированной на эту неделю. Ранее в Британии противились подобным действиям, однако ситуация изменилась после обвинений Ирана в отправке баллистических ракет в Россию. Интересно, что в геополитической игре теперь участвует и Иран. Гипотетические поставки ракет Тегераном в Россию, которые сам Иран решительно отвергает, могут повлиять на позиции США, стремящихся снизить напряжённость на Ближнем Востоке.

К тому же, Зеленский якобы представил Блинкену и Ламми свою "военную стратегию-2025", связанную с ударами вглубь территории России. Теперь Байден должен учитывать информацию, которую получит от Блинкена, в контексте обсуждений на Генассамблее ООН.

Bloomberg подчеркивает важность связи с Генассамблеей, отмечая, что в конце сентября Зеленский встретится с Байденом на ежегодных дебатах, и решение о глубоких ударах вряд ли будет принято до заседания ООН в Нью-Йорке.

На это накладывается внутренний американский контекст. После дебатов между Харрис и Трампом "трамписты" стараются представить Камалу как "кандидата войны", в то время как демократы стремятся избавиться от этого имиджа. Это делает вопрос публичного одобрения глубоких ударов по России до выборов в ноябре достаточно сложным.

Внутри администрации Байдена также наблюдаются разногласия: хотя Блинкен заявляет о готовности к изменениям в политике, министр обороны Остин выступает против таких изменений, утверждая, что никакое новое оружие не изменит ситуацию.

Похоже, на решение Вашингтона о возможности проведения дальних ударов по России влияет множество факторов, как внешне- так и внутриполитических, которые не всегда согласуются друг с другом. Это не означает, что Украине не будет предоставлено разрешение на удары, так как фактически оно уже имеется. Вопрос заключается в том, готов ли Вашингтон взять на себя ответственность за резкую эскалацию конфликта с Россией. Не исключено, что лидеры англосаксонского мира вообще не сделают официальных заявлений по этому поводу, ограничившись расплывчатыми формулировками.