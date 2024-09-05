Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
На востоке России возобновят строительство порта, против которого выступали местные жители
В поселке Заветы Ильича в Советско-Гаванском районе Хабаровского края разгораются споры по поводу строительства универсального порта. Изначально проект, инициированный компанией «А-Проперти», предполагал создание угольного терминала, что вызвало протесты местных жителей из-за опасений о негативном воздействии на экологию и утрате пляжей.

Проект строительства в поселке Заветы Ильича в Советско-Гаванском районе Хабаровского края вызвал значительные споры и множественные разногласия среди местных жителей. С одной стороны, часть населения выступала против этого начинания, выражая опасения по поводу потенциального негативного влияния на экологию и сопротивляясь идее появления крупного промышленного объекта на месте прежнего пляжа. С другой стороны, многие воспринимали данную инициативу как шанс на возрождение умирающего поселения, который мог бы обогатить его новыми рабочими местами и современными инфраструктурными решениями.Указанный проект касался создания угольного терминала, с инициаторами которого четыре года назад выступила компания «А-Проперти», образовавшая для реализации идеи ООО «Порт Дальний». В 2020 году на мысе Весёлый начались изыскания, но дальнейшие действия по проекту на этом этапе не последовали.

В 2022 году местные власти объявили о смене концепции, решив построить вместо угольного терминала универсальный порт для перегрузки разнообразных грузов, включая контейнеры. Также предусматривалось обновление транспортной инфраструктуры, в том числе железнодорожного моста Совгавань-Сортировочная – Совгавань-Город. Однако реальные изменения в этой области не произошли в течение последующих двух лет.

Ситуация вновь изменилась в августе 2024 года, когда стало известно о приобретении компании «Порт Дальний» управляющей компанией «РВМ Капитал». Теперь её владельцем значится Закрытый паевой инвестиционный фонд «РВМ Восток». Эксперты предполагают, что это может сигнализировать о возрождении проектных планов по строительству порта, так как часть необходимой документации уже подготовлена.

Некоторые источники утверждают, что всё же предполагается возведение угольного терминала, несмотря на заявления власти два года назад о том, что переработка ископаемого топлива в Заветах Ильича не планируется, поскольку в Дальневосточном регионе уже достаточно мощностей для этого, например, порт в Ванино. Более того, в первое полугодие 2024 года экспорт угля по железнодорожной сети РЖД упал примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив около 106 миллионов тонн.

Что касается самого поселка Заветы Ильича, расположенного у бухт Постовая, Бошняка и Северная в заливе Советская гавань, то в советское время здесь находилась военно-морская база. В конце 1980-х годов население поселка превышало 13 тысяч человек, но после вывода военных его численность сократилась почти вдвое, и сейчас составляет менее 7 тысяч. Многие квартиры остались заброшенными, а некоторые многоквартирные дома полностью опустели.

Некоторые жители надеялись, что строительство нового порта вдохнёт новую жизнь в посёлок, обеспечит необходимую инфраструктуру и создаст постоянные рабочие места. Однако эту точку зрения разделяют не все. Несколько лет назад десятки людей вышли на митинги, протестуя против реализации проекта, в первую очередь заботясь о сохранении экологии. Тем не менее, инициаторы кампании утверждали, что строительство и эксплуатация объекта будут осуществлены с минимальным влиянием на окружающую природу.

#новости #протесты #порт #хабаровский край #а-проперти #заветы ильича #порт дальний #рвм капитал #совгавань #советская гавань
+
Написать комментарий (0)
СМИ: Украина не сможет нанести России серьёзный ущерб
В Белоруссии впервые в истории задержали японского шпиона
Украине одобрили реструктуризацию долгов - дефолт откладывается
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 5090 станет первой видеокартой NVIDIA, для которой потребуется блок питания от 1 кВт
18
Redmi Note 14 и Note 14 Pro появились на платформе сертификации 3C
+
Cox Media Group готова размещать рекламу, основанную на активном прослушивании смартфонов
2
Информатор раскрыл ключевые характеристики iPhone 16 Pro Max — цена базовой версии составит $1199
+
Глава компании, выпустившей криптосмартфон Saga, потратил все деньги на Lamborghini и развлечения
1
Иран представил модернизированную версию танка M-60А1 под названием Soleiman-402
+
Thermal Grizzly представила улучшенный блок охлаждения с RGB подсветкой
+
TECNO запускает продажи мини-ПК MEGAMINI Gaming G1 с Intel i9-13900H, RTX 4060 и встроенной СЖО
2
Процесс распаковки GoPro Hero и Hero 13 Black подтвердил характеристики и дизайн новинок
+
TDP видеокарт GeForce RTX 5000 окажется выше, чем предполагалось — релиз новых GPU может задержаться
4
Sony получила эксклюзивные маркетинговые права на GTA 6
+
CD Projekt RED готовится выпустить патч для Cyberpunk 2077 с поддержкой AMD FSR 3
1
Китайские микросхемы собственного производства отстают от TSMC всего на три года
+
Раскрыты характеристики и дизайн Xiaomi 15 Ultra
+
PCGamesHardware составили рейтинг видеокарт по соотношению цена/производительность на 2024 год
1
Новые исследования проливают свет на эволюцию и конечные стадии массивных звёзд
+
OpenAI анонсировала GPT Next: ИИ станет в 100 раз мощнее
+
Intel анонсировала процессоры Core Ultra 200V и начнёт продажи 24 сентября
1
Увеличение TDP до 105 Вт не дает прироста производительности Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X в играх
10
Huawei опубликовала название своего смартфона с тройным складыванием
+

Популярные статьи

О новинках авиапрома-2025: Су-57М с супердвигателем «второго этапа» и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»
6
"Ворон" - еще один ремейк (субъективное мнение о фильме)
3
Краткий обзор игры "FIA European Truck Racing Championship"
+
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
42
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
23
GeForce RTX 3050 vs Black Myth: Wukong – на что способна бюджетная видеокарта NVIDIA осенью 2024г
6
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
8
Тестирование "студийного" ноутбука MSI Katana 17 B12VEK-267XRU
13
Что сегодня происходит на рынке игровых приставок, и какие перспективы развития существуют
1
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
+

Сейчас обсуждают

taskmgr
07:02
Если что,производительность на в11 выше
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
Любое Имя
07:00
Ну все разволили после 91 года сами
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
Любое Имя
06:58
Вселенский путь отступление знает,его сторонникам повезет меньше
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
Любое Имя
06:57
Да там говорили что абрамсы и леопарды с челенджерами не подбиваемы.
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
si-cat
06:53
Иксперд 🤣🤣🤣 Ты за пультом "Тор-М2", к примеру, хоть раз сидел ?
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
Любое Имя
06:53
Этот Неуседа куда лезет,сша далеко а Россия близко
Президент Литвы Науседа: В НАТО обсуждают сбивание российских ракет над Украиной
Любое Имя
06:52
Ну есть нюансы
Intel Core Ultra 9 285K оказался быстрее Ryzen 9 9950X на 14%
si-cat
06:46
Зато с подвижной снимается без усилий, захлёстов и задержек :)) По весу они получаются одинаковыми.
BI: Новые "оптоволоконные беспилотники" ВС РФ обходят украинские РЭБ и уничтожают технику ВСУ
N1ghtwish
06:26
На счет последнего:
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
nukemall
06:25
Оптический кабель легче медного, неподвижная катушка легче вращающейся.
BI: Новые "оптоволоконные беспилотники" ВС РФ обходят украинские РЭБ и уничтожают технику ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем