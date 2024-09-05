В поселке Заветы Ильича в Советско-Гаванском районе Хабаровского края разгораются споры по поводу строительства универсального порта. Изначально проект, инициированный компанией «А-Проперти», предполагал создание угольного терминала, что вызвало протесты местных жителей из-за опасений о негативном воздействии на экологию и утрате пляжей.

Проект строительства в поселке Заветы Ильича в Советско-Гаванском районе Хабаровского края вызвал значительные споры и множественные разногласия среди местных жителей. С одной стороны, часть населения выступала против этого начинания, выражая опасения по поводу потенциального негативного влияния на экологию и сопротивляясь идее появления крупного промышленного объекта на месте прежнего пляжа. С другой стороны, многие воспринимали данную инициативу как шанс на возрождение умирающего поселения, который мог бы обогатить его новыми рабочими местами и современными инфраструктурными решениями. Указанный проект касался создания угольного терминала, с инициаторами которого четыре года назад выступила компания «А-Проперти», образовавшая для реализации идеи ООО «Порт Дальний». В 2020 году на мысе Весёлый начались изыскания, но дальнейшие действия по проекту на этом этапе не последовали.

В 2022 году местные власти объявили о смене концепции, решив построить вместо угольного терминала универсальный порт для перегрузки разнообразных грузов, включая контейнеры. Также предусматривалось обновление транспортной инфраструктуры, в том числе железнодорожного моста Совгавань-Сортировочная – Совгавань-Город. Однако реальные изменения в этой области не произошли в течение последующих двух лет.

Ситуация вновь изменилась в августе 2024 года, когда стало известно о приобретении компании «Порт Дальний» управляющей компанией «РВМ Капитал». Теперь её владельцем значится Закрытый паевой инвестиционный фонд «РВМ Восток». Эксперты предполагают, что это может сигнализировать о возрождении проектных планов по строительству порта, так как часть необходимой документации уже подготовлена.

Некоторые источники утверждают, что всё же предполагается возведение угольного терминала, несмотря на заявления власти два года назад о том, что переработка ископаемого топлива в Заветах Ильича не планируется, поскольку в Дальневосточном регионе уже достаточно мощностей для этого, например, порт в Ванино. Более того, в первое полугодие 2024 года экспорт угля по железнодорожной сети РЖД упал примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив около 106 миллионов тонн.

Что касается самого поселка Заветы Ильича, расположенного у бухт Постовая, Бошняка и Северная в заливе Советская гавань, то в советское время здесь находилась военно-морская база. В конце 1980-х годов население поселка превышало 13 тысяч человек, но после вывода военных его численность сократилась почти вдвое, и сейчас составляет менее 7 тысяч. Многие квартиры остались заброшенными, а некоторые многоквартирные дома полностью опустели.

Некоторые жители надеялись, что строительство нового порта вдохнёт новую жизнь в посёлок, обеспечит необходимую инфраструктуру и создаст постоянные рабочие места. Однако эту точку зрения разделяют не все. Несколько лет назад десятки людей вышли на митинги, протестуя против реализации проекта, в первую очередь заботясь о сохранении экологии. Тем не менее, инициаторы кампании утверждали, что строительство и эксплуатация объекта будут осуществлены с минимальным влиянием на окружающую природу.