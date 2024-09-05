К началу 2025 года в России завершится второй этап модернизации Восточного полигона, что увеличит пропускную способность Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба до 180 миллионов тонн. В августе 2023 года введены в эксплуатацию новые объекты на ключевых участках БАМа, включая двухпутные вставки и 44 моста на участке Февральск – Новый Ургал.

К началу 2025 года в России планируется завершение второго этапа модернизации Восточного полигона, что позволит увеличить пропускную способность Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали до 180 миллионов тонн. В августе текущего года были введены в эксплуатацию новые объекты на ключевых участках БАМа, о чем в течение месяца информировала пресс-служба РЖД. На участке Февральск – Новый Ургал появились новые двухпутные вставки между разъездами Мустах и Ульма, Туюн и Стланик, а также между станцией Алонка и разъездом Кычыранкы. Железнодорожная линия на этом направлении пересекает множество водных преград, включая реки и ручьи, что обусловило необходимость строительства 44 мостов и прокладки 32 километров новых путей. Специалистам удалось эффективно минимизировать негативное воздействие на окружающую экологию в процессе реализации этого проекта.

Следует напомнить, что в 1970-х годах восточный участок БАМа был отсыпан под один путь. Для добавления нового пути строителям «Бамстроймеханизации», входящей в состав «Нацпроектстрой», пришлось расширять насыпь, поднимая её на высоту до 14 метров, а также обустраивать бермы и водоотводные канавы. В результате было переработано около 900 тысяч кубометров грунта.

Кроме того, на указанных участках был внедрен цифровой контроль движения, в рамках которого заработала российская система микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ, разработанная и произведенная Дивизионом ЖАТ ГК 1520. Эта система обеспечивает дистанционное регулирование работы стрелок и сигналов, а также автоматично формирует маршруты для поездов в соответствии с установленными параметрами. Ожидается, что полная модернизация линии Февральск – Новый Ургал будет завершена к концу текущего года, удвоив пропускную способность на данном направлении до 52,7 миллионов тонн.

Аналогичные работы завершились и на перегоне Нора – Меун линии Улак – Февральск. Здесь уложили почти 10 километров нового пути, смонтировали четыре стрелочных перевода, построили семь мостов и обработали порядка 330 тысяч кубометров грунта. В целях снижения воздействия паводков были сооружены отводные канавы, а земляное полотно поднято до 10 метров. Склоны были покрыты охлаждающей скальной наброской, чтобы сохранить вечную мерзлоту в основании насыпи. Модернизация БАМа и Транссиба имеет жизненно важное значение для многих грузоотправителей. Восточный полигон в настоящее время испытывает серьезную перегрузку. Напоминаем, что после завершения третьего этапа модернизации к 2032 году его пропускная способность должна достичь 255 миллионов тонн. В ближайшие годы запланировано строительство второго Северомуйского, второго Кодарского и третьего Кузнецовского тоннелей, что значительно улучшит логистические возможности региона.