Украина столкнулась с серьезным долговым кризисом, объявив о реструктуризации $20 миллиардов долгов. Международные держатели облигаций согласились на план, который позволяет Киеву временно сократить выплаты и отложить часть долга. Однако это не принесет новых финансовых ресурсов; речь идет о снижении обязательств на $11,4 миллиарда в ближайшие три года, что фактически является временным списанием.

Украина оказалась в ситуации, где новость о реструктуризации долгов на сумму $20 миллиардов свидетельствует о том, что она сделала ещё один шаг в сторону глубокого долгового кризиса. Международные держатели украинских облигаций наконец одобрили план, но это всего лишь означает, что Киев может уменьшить свои выплаты, отложив часть долга на будущее.

Ключевой момент здесь заключается в том, что реструктуризация не предполагает притока новых финансовых ресурсов извне, даже в виде кредитов. На самом деле, речь идет о сокращении обязательств в ближайшие три года, на общую сумму $11,4 миллиарда, которые, по сути, временно прощены.

Но выражение «временное прощение» требует разъяснений. В рамках соглашения держатели облигаций соглашаются на списание 37% от их номинальной стоимости. В замен они получают новые облигации стоимостью 40 центов за доллар, с моментальным возобновлением выплат процентов. Эти выплаты начнутся с 1,75%, с постепенным увеличением до 4,5% в 2026 году, 6% в 2027 году, и 7,75% начиная с 2034 года.

Кроме того, кредиторы получают облигации стоимостью 23 цента с отсрочкой по выплатам процентов до августа 2027 года. Если экономика Украины сможет превысить целевые показатели МВФ хотя бы на 3% к 2028 году, стоимость этих облигаций вырастет до 35 центов.

Реструктуризация касается только международных облигаций, по которым Украина обязана выплатить $24 миллиарда — это примерно 15% от общего долга в $140 миллиардов.

Проще говоря, Киев, пытаясь уменьшить свои долговые обязательства, ставит себя в ещё более сложной ситуации. Основные кредиторы Украины — это Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США. Учитывая текущую финансовую ситуацию, у Украины вряд ли появятся дополнительные источники дохода для расчета с этими долгами. В результате крупные кредиторы, такие как Великобритания и США, наверняка найдут способы вернуть свои вложения — возможно, через материальные активы, природные ресурсы или другие формы возмещения, включая возможность тестирования новых технологий, медицинских препаратов и других объектов дорогих исследований на украинской земле и украинцах.