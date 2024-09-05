Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Украине одобрили реструктуризацию долгов - дефолт откладывается
Украина столкнулась с серьезным долговым кризисом, объявив о реструктуризации $20 миллиардов долгов. Международные держатели облигаций согласились на план, который позволяет Киеву временно сократить выплаты и отложить часть долга. Однако это не принесет новых финансовых ресурсов; речь идет о снижении обязательств на $11,4 миллиарда в ближайшие три года, что фактически является временным списанием.

Украина оказалась в ситуации, где новость о реструктуризации долгов на сумму $20 миллиардов свидетельствует о том, что она сделала ещё один шаг в сторону глубокого долгового кризиса. Международные держатели украинских облигаций наконец одобрили план, но это всего лишь означает, что Киев может уменьшить свои выплаты, отложив часть долга на будущее.

Ключевой момент здесь заключается в том, что реструктуризация не предполагает притока новых финансовых ресурсов извне, даже в виде кредитов. На самом деле, речь идет о сокращении обязательств в ближайшие три года, на общую сумму $11,4 миллиарда, которые, по сути, временно прощены.

Но выражение «временное прощение» требует разъяснений. В рамках соглашения держатели облигаций соглашаются на списание 37% от их номинальной стоимости. В замен они получают новые облигации стоимостью 40 центов за доллар, с моментальным возобновлением выплат процентов. Эти выплаты начнутся с 1,75%, с постепенным увеличением до 4,5% в 2026 году, 6% в 2027 году, и 7,75% начиная с 2034 года.

Кроме того, кредиторы получают облигации стоимостью 23 цента с отсрочкой по выплатам процентов до августа 2027 года. Если экономика Украины сможет превысить целевые показатели МВФ хотя бы на 3% к 2028 году, стоимость этих облигаций вырастет до 35 центов.

Реструктуризация касается только международных облигаций, по которым Украина обязана выплатить $24 миллиарда — это примерно 15% от общего долга в $140 миллиардов. 

Проще говоря, Киев, пытаясь уменьшить свои долговые обязательства, ставит себя в ещё более сложной ситуации. Основные кредиторы Украины — это Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США. Учитывая текущую финансовую ситуацию, у Украины вряд ли появятся дополнительные источники дохода для расчета с этими долгами. В результате крупные кредиторы, такие как Великобритания и США, наверняка найдут способы вернуть свои вложения — возможно, через материальные активы, природные ресурсы или другие формы возмещения, включая возможность тестирования новых технологий, медицинских препаратов и других объектов дорогих исследований на украинской земле и украинцах.

#новости #украина #экономика #зеленский #дефолт #коррупционный скандал #долговые бумаги #украина бедная страна #гривна #мвф и украина
+
Написать комментарий (0)
The Telegraph назвали причину увольнения МИД Украины Дмитрия Кулебы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 5090 станет первой видеокартой NVIDIA, для которой потребуется блок питания от 1 кВт
18
Redmi Note 14 и Note 14 Pro появились на платформе сертификации 3C
+
Cox Media Group готова размещать рекламу, основанную на активном прослушивании смартфонов
2
Информатор раскрыл ключевые характеристики iPhone 16 Pro Max — цена базовой версии составит $1199
+
Глава компании, выпустившей криптосмартфон Saga, потратил все деньги на Lamborghini и развлечения
1
Thermal Grizzly представила улучшенный блок охлаждения с RGB подсветкой
+
Иран представил модернизированную версию танка M-60А1 под названием Soleiman-402
+
TDP видеокарт GeForce RTX 5000 окажется выше, чем предполагалось — релиз новых GPU может задержаться
4
TECNO запускает продажи мини-ПК MEGAMINI Gaming G1 с Intel i9-13900H, RTX 4060 и встроенной СЖО
2
Процесс распаковки GoPro Hero и Hero 13 Black подтвердил характеристики и дизайн новинок
+
CD Projekt RED готовится выпустить патч для Cyberpunk 2077 с поддержкой AMD FSR 3
1
Sony получила эксклюзивные маркетинговые права на GTA 6
+
Раскрыты характеристики и дизайн Xiaomi 15 Ultra
+
Технология OLED все еще более популярна чем Micro-LED
+
PCGamesHardware составили рейтинг видеокарт по соотношению цена/производительность на 2024 год
1
Новые исследования проливают свет на эволюцию и конечные стадии массивных звёзд
+
Китайские микросхемы собственного производства отстают от TSMC всего на три года
+
Bloomberg: РФ может получить иранские ракеты, способные долететь до Львова
6
Intel анонсировала процессоры Core Ultra 200V и начнёт продажи 24 сентября
1
Увеличение TDP до 105 Вт не дает прироста производительности Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X в играх
10

Популярные статьи

О новинках авиапрома-2025: Су-57М с супердвигателем «второго этапа» и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»
6
"Ворон" - еще один ремейк (субъективное мнение о фильме)
3
Краткий обзор игры "FIA European Truck Racing Championship"
+
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
36
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
21
GeForce RTX 3050 vs Black Myth: Wukong – на что способна бюджетная видеокарта NVIDIA осенью 2024г
6
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
8
Тестирование "студийного" ноутбука MSI Katana 17 B12VEK-267XRU
13
Что сегодня происходит на рынке игровых приставок, и какие перспективы развития существуют
1
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
+

Сейчас обсуждают

Yaroslav Laptinov
03:57
Да уйди ты уже отсюда :sob: Xbox уже столько раз у тебя там умер, но ничего в итоге не произошло, просто продажи мелкие))))
Суета в рядах поклонников Xbox - Microsoft блокирует покупки из неправильных регионов.
REY_B_
02:32
Зато неофициальные уже отписались - новый УМПК есть, лётчики довольны.
Украинские эксперты переживают о появлении новых модификаций УМПК у ВС РФ
REY_B_
02:29
А если рассуждать по порядку? 1 Двигатель... В Европе реактивные двигатели малой массы производятся гораздо лучше, чем в России 2.... 3.... 4... 5... А всё остальное уже есть, и уже по российским НПЗ...
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
Тимур Реутский
02:27
Мне кажется очередная падлёнка, также и говорили что они якобы "закроют арты по их персам на р34" Или тот самый срач по гарис мод, а в итоге оказалось люди распространяли такое чтобы сбить у них попул...
Раскрыты характеристики и дизайн Vivo X200 Pro
Тимур Реутский
02:25
Согласен, говорят же "правила создают чтоб их нарушать", так и в реале, пока Нинтендо будет доказывать свою правоту люди продолжают творить фигню назло и потом сами жаловаться на них хотя сами знали н...
Раскрыты характеристики и дизайн Vivo X200 Pro
REY_B_
02:24
А тебе будет разница, если она тебя переедет?
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
REY_B_
02:10
Ну и нахрен он нужен, если в большинстве случаев люди используют блютуз как аудиоинтерфейс к наушникам? В том смысле, что совершенно не обеспечивает качество звука? Например кодек Opus звучит много лу...
Представлен беспроводной протокол Bluetooth 6.0
Gerr_Lord87
02:05
Походу у вас железо не позволяет играть с топчиковой генерацией)
GeForce RTX 5090 будет потреблять на 100 Вт больше RTX 4090
Gerr_Lord87
02:02
Балабол, это ты. Вот мой пруф: https://youtu.be/KI-GS1hB1wE?feature=shared
GeForce RTX 5090 будет потреблять на 100 Вт больше RTX 4090
N1ghtwish
01:49
885 в синглкоре как-то маловато, на многопоток насрать.
Опубликованы «живое» фото и результаты тестов процессора Core Ultra 7 265K в бенчмарке CPU-Z
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем