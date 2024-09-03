Исполнительный директор Volkswagen, Оливер Блюм, выразил обеспокоенность состоянием автомобильной промышленности в Европе, отметив, что ситуация «очень критическая» из-за экономических трудностей и растущей конкуренции со стороны китайских компаний. Volkswagen рассматривает возможность сокращения рабочей силы в Германии, несмотря на предыдущие обещания, поскольку их операционная маржа упала до 2,3%, в то время как минимально необходимый уровень составляет 6,5%.

Исполнительный директор Volkswagen, Оливер Блюм, выразил серьезные опасения относительно состояния автомобильной промышленности Европы, назвав текущую ситуацию «очень критической». Экономическая обстановка становится всё более сложной, а новые конкуренты, в особенности из Китая, захватывают рынок Старого Света. Для Volkswagen такие обстоятельства не сулят ничего хорошего.

Уже давно аналитики призывали Volkswagen сократить численность своих сотрудников в рамках стратегии оптимизации затрат, необходимых для перехода на электромобили, требующего значительных финансовых вложений. Теперь компания подтвердила, что намерена пересмотреть своё обещание не проводить сокращения рабочих мест в Германии до 2029 года. В первой половине 2024 года операционная маржа VW упала до 2,3%, тогда как минимально необходимый уровень составляет 6,5%. На заводах Volkswagen в Германии трудится около 300 тысяч человек, и их увольнение могут вызвать локальный политический кризис, особенно в Нижней Саксонии, где находится 20% активов компании.

Однако трудности испытывают не только «народный автомобиль». Если крупнейшие компании начинают терять устойчивость, это может сигнализировать о серьёзных проблемах в немецкой экономике и её перспективах.

Согласно исследованию консалтинговой компании Deloitte и Федерального объединения немецкой промышленности, почти 70% компаний из ФРГ к ноябрю 2023 года уже переместили часть своих производственных цепочек за границу.

Ещё одной проблемой для Германии стал рост иностранных инвестиций, который сопроводился снижением внутренних вложений, а также ситуацией, получившей наименование «деловой миграции». Это означает полное перемещение бизнеса — от материальных активов до операционных функций — в другую страну.

К примеру, в 2023 году компания Siemens инвестировала в высокотехнологичные проекты $2 миллиарда, из которых лишь половина была направлена в Германию, а остаток — в азиатские страны, США и другие регионы Европы. А BMW планирует потратить $2 миллиарда на строительство заводов в Южной Каролине. В целом, в 2023 году уровень инвестиций в экономику США от германских компаний увеличился более чем вдвое.

За всеми этими процессами стоит в первую очередь, абсурдная «экоповестка». Она без должной технической базы привела к росту цен на электроэнергию и значительному увеличению себестоимости любой производимой в Германии продукции. Эта проблема усугубилась переходом на биржевые цены на энергоносители и, так сказать, «сокращением предложения» со стороны России из-за введенных санкций и инцидентов на "Северных потоках". Кроме того, нельзя обойти вниманием политическую зависимость правительства Шольца от США и постоянную капитуляцию перед политическими и экономическими интересами страны.

И вот в Берлине удивляются, почему такие партии, как AfD, а также фигуры вроде Сары Вагенкнехт, начинают пользоваться всё большей популярностью среди немцев, в то время как затраты на Украину и экозеленый переход воспринимаются как совершенно неуместные и искаженные.