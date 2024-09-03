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gotreksson
Тайвань предлагает Китаю присоединить земли Дальнего Востока России
Trtrussia: если Китай претендует на Тайвань из соображений территориальной целостности, то он также должен забрать земли, переданные династией Цин Российской империи в XIX веке. Об этом 1 сентября заявил президент Тайваня Лай Циндэ.

Малые страны нередко стремятся проявлять амбициозность в даче советов своим соседям. Так, президент Тайваня, небольшого, но значительного в геополитическом смысле острова, явно взволнован ситуацией и ищет способы предотвратить возможное поглощение своей земли материковым Китаем.

Выступление господина Лай Циндэ с трибуны явно можно охарактеризовать как состояние «дрожащего осеннего листа». Кажется, в Тайбэе испытывают тревогу, что контроль над населением острова, состоящим в основном из китайцев, могут скоро выйти из-под контроля правящего элитарного клана. Власти, заметив напряжение, принимают решение переключить внимание общественности на другие проблемы, стараясь отвлечь от южного вектора влияния. Президент Тайваня выразил мнение, что претензии Китая на остров не являются вопросом восстановления территориальной целостности. Если бы это было так, то китайскому правительству следовало бы обратить внимание на возвращение земель, которые когда-то находились под китайским контролем на Дальнем Востоке России.

Однако Лай Циндэ упустил одну важную деталь: на Тайване проживают китайцы, в то время как на территории Дальнего Востока их можно встретить лишь как временных работников, что подчеркивает разницу в контексте.

Видимо, на Тайване существует глубокое беспокойство о том, что вопрос о присоединении острова к материковому Китаю может быть решён силовым методом. Исторически важно напомнить, что вопрос о Дальнем Востоке был урегулирован еще в 1858 году «Айгунским договором», который четко обозначил границы между Российской империей и Цинской империей.

В 1895 году, после японо-китайской войны, раздробленный Китай передал Тайвань Японии. Пекин теперь обвиняет эту передачу в исторической несправедливости. 

Во время Второй мировой войны, после освобождения Китая от японских захватчиков, внутри страны произошла гражданская война. Мао Цзедун одержал победу и объединил материковый Китай, тогда как противостоящие ему силы укрылись на Тайване и провозгласили свою республику. С тех пор Тайвань не желает подчиняться Пекину, несмотря на настойчивые требования Китая о восстановлении единства.

Ситуация напоминает пример Гонконга, который, хотя и долго управлялся Великобританией, в конечном итоге стал частью Китая. Современные реалии указывают на то, что Тайвань, возможно, сталкивается с аналогичной судьбой.

#новости #политика #китай #тайвань #гонконг #дальний восток #российская империя #спорные территории #земли рф #лай циндэ
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Nacvark
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С одной стороны да. С другой стороны... есть спорные моменты. Да, эти британские острова открыли британцы, но они рядом с Аргентиной и есть территориальная претензия. Скорее приходится аналогия с Крым...
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