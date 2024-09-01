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gotreksson
В Госдуме снова обсуждают проблемы бюджета России, которые связаны с миграционной политикой
Несмотря на наличие миллионов мигрантов, заводы в России продолжают испытывать дефицит рабочих рук, так как многие мигранты выбирают более выгодные и легкие вакансии, такие как таксисты и курьеры. Генеральный директор "Межгосударственного миграционного центра" Сергей Ткачук отмечает, что мигранты свободно меняют работу, что создает проблемы на рынке труда и ведет к финансовым потерям для бюджета.

Официальные данные утверждают, что в России на данный момент находится около 16 миллионов мигрантов. Однако реальная цифра значительно выше. Среди многочисленных приезжих есть носители серьезных заболеваний, таких как ВИЧ. Денег на обследование каждого в государственном бюджете, конечно, не выделено, а крупные корпорации, организующие поток мигрантов, не торопятся тратить свои средства. В то же время отказать иностранцам в медицинской помощи, например, в экстренных ситуациях, государственные медицинские учреждения не имеют права. Недавний законопроект, обязывающий всех мигрантов в России приобретать полис обязательного медицинского страхования, был отклонен Госдумой.

"Еще можно понять, что мигрантов привлекают лозунгами о нехватке рабочих рук. Конституция обеспечивает детям мигрантов бесплатное образование, а правительство поддерживает пособиями их семьи. Но почему, в отличие от россиян, мигранты не обязаны иметь медицинские полисы? В других странах без этого не допускают! А у нас, пусть миллионы въезжают, и законопроект отклонили," - выражает недоумение один из авторов инициативы, депутат Госдумы Михаил Матвеев. 


Депутат также запросил данные по всем регионам, чтобы выяснить, сколько средств тратится на бесплатную медицинскую помощь иностранцам. Итоги пока не подведены, но уже ясно, что речь идет о сотнях миллионов рублей.

Матвеев уверен, что можно по-другому. Он предлагает изучить опыт Кувейта, где иностранные работники обязаны дважды пройти медицинское обследование: один раз на родине, и повторно – по прибытии. Все расходы покрывают сами мигранты. Кроме того, они обязаны оплачивать страховку, а медицинские услуги в стране не бесплатны, но стоят дешевле полного тарифа. В Кувейте, отмечает депутат, власти не хотят тратить средства на лечение иностранных граждан и устанавливают строгие правила: наличие ряда заболеваний, в том числе беременность, является основанием для отказа во въезде и трудовой визе. В отличие от России, где мигранты могут лечиться и учить своих детей за счет государства.

Ведь ирония в том, что несмотря на все получаемые льготы, заводы по-прежнему испытывают дефицит рабочих. Куда же исчезают те самые рабочие руки, о нехватке которых говорят чиновники. Михаил Матвеев раскрывает этот секрет:

"На заводах не хватает 100 рабочих. На фоне ввозимых 16 миллионов мигрантов, дефицит остается. Все эти миллионы распределяются по местам, где платят больше и работа легче. Они становятся таксистами, курьерами и так далее. А наш завод все так же испытывает недостаток кадров."

Сергей Ткачук, генеральный директор "Межгосударственного миграционного центра", подчеркивает, что мигранты из бывших советских республик не слишком ценят свою работу:

"Когда организуется набор в Таджикистане или Узбекистане, что мы получаем? Иностранцы получают документы, приезжают в Россию, работают месяц и, пользуясь свободой перемещения, могут уволиться в любое время. Они никак не привязаны к работодателю".

Таким образом, мигранты используют ситуацию в свою пользу, поскольку законодательных ограничений на перемещение в России практически нет, в отличие от стран Персидского залива. Часть мигрантов уходит в теневую экономику, а это создает большую нагрузку на бюджет. Каждого такого гастарбайтера можно назвать финансовой потерей для бюджета, несмотря на уверения некоторых чиновников в обратном.

"В результате таких действий, мигранты приносят бюджету огромные финансовые потери, а не выгоды, как пытаются нам доказать некоторые чиновники," – подытожил эксперт.

#политика #экономика #госдума #работа #рабочие места #мигранты #узбекистан #мигранты в европе #таджикистан #гастарбайтеры
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