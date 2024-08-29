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gotreksson
Марк Цукерберг признался в сокрытии и цензурировании информации
Марк Цукерберг, основатель Facebook*, направил письмо в Комитет по правовым вопросам Конгресса США, в котором признал, что его социальные медиа цензурировали информацию о ноутбуке Хантера Байдена, сына президента Джо Байдена. По его словам, платформы сознательно удаляли важные данные, которые могли повлиять на общественное мнение, и тем самым помогали распространять ложь, исходящую от властей.

Известный медийный деятель, Марк Цукерберг, направил письмо в Комитет по правовым вопросам Палаты представителей Конгресса США, которое может изменить политический ландшафт страны. В двухстраничном заявлении он раскрыл, что принадлежащие ему социальные медиа цензурировали информацию о ноутбуке Хантера Байдена, сына действующего президента Джо Байдена. 

Цукерберг подтвердил, что его платформы сознательно удаляли сведения, которые могли бы оказаться критически важными для общественности. Ноутбук Хантера, благодаря усилиям Демократической партии, давно стал предметом шуток и мемов, но ситуация вовсе не смешная. Как оказалось, и ФБР, и администрация Джо Байдена уверяли всех, что никакого компрометирующего ноутбука не существует. Эта ложь раскрылась только после того, как устройство было найдено, и содержимое его памяти обнародовало незаконные действия Хантера и Джо Байдена. 

Следовательно, медиаплатформы Цукерберга не только умалчивали важные для избирателей факты, но и активно помогали распространять ложь, созданную ФБР и администрацией Джо Байдена. Заблокировав правду под давлением администрации и открыв путь лжи, эти медиа избрали путь бесчестия и манипуляций.


Почему же теперь Цукерберг решился на это покаяние? Расклад событий проливает свет на его намерения. Вечером в субботу, 24 августа, в аэропорту Ле-Бурже арестовали основателя Telegram Павла Дурова. Менее чем за двое суток Цукерберг отправляет свое признательное письмо. Похоже, он осознал, что над ним сгустились тучи.

Многие считают, что Цукерберг таким образом предал Байдена и перешел в лагерь сторонников Трампа. Однако дело в гораздо большем, чем просто смена политических предпочтений. 

Письмо Цукерберга указывает на то, что ограничение прав миллионов американцев на доступ к информации в период предвыборной кампании практически "девальвирует" результаты выборов. Кроме того, по утверждениям сторонников Трампа, в ходе последних выборов было застолблено большое количество почтовых голосов, зачастую с фальсификациями в пользу Байдена.

Не остался в стороне и Илон Маск, предприниматель, владеющий собственной социальной сетью. Он выступает с заявлением, что администрация Байдена вновь планирует обмануть на выборах, допуская ко голосованию миллионы нелегальных мигрантов без законных документов. Маск неизменно повторяет, что традиционные медиа и новостные агрегаторы в США искажают информационное поле. Он первым из известных лиц в мире выразил поддержку Павлу Дурову.

Цукерберг, Маск и другие основатели и руководители социальных медиа начали осознавать, что ситуация с Павлом Дуровым может повториться и с ними, если они пойдут на поводу у властей. Реалии таковы, что любые западные страны могут, следуя указаниям США, усилить контроль над информацией и действовать с владельцами этих сервисов так же сурово, как сейчас поступают власти Франции с Дуровым.

Цукерберг пришел к осознанию, что даже полное подчинение администрации Байдена не гарантирует ему безопасности. Его письмо — это, по сути, крик о помощи и попытка удержаться на плаву в публичном пространстве. Администрация Байдена и их союзники в других западных странах внезапно осознали, что свидетели их преступлений могут стать ненужными.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

#новости #политика #илон маск #байден #трамп #павел дуров #марк цукерберг #фбр #цензура в информационном пространстве #правда
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