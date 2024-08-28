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gotreksson
Доллар США сокращает свою покупательную способность - экономисты опасаются возможной рецессии
Покупательская способность доллара США стремительно снижается: долларовый индекс DXY упал на 10% с 2022 года и может достичь 90 пунктов. Ослабление доллара также хорошо видно по другим валютам, таким как британский фунт. Ситуация усугубляется бюджетным дефицитом в 1,74 триллиона долларов, что вызывает опасения экономистов о возможной рецессии.

Покупательская способность доллара США продолжает уменьшаться. Долларовый индекс DXY, который показывает, как американская валюта соотносится с корзиной валют других стран, уже потерял 10% по сравнению с показателями 2022 года. В настоящий момент он составляет 99,578 пункта, и есть вероятность, что он может упасть до 90 пунктов. Граждане США начнут ощущать эти изменения на своих финансовых возможностях уже в следующем году, когда им придется приобретать импортные товары. Импортируемая продукция значительно подорожает, что поставит крест на надеждах Федеральной резервной системы США добиться инфляции на уровне 2% в год.

Доллар стремительно теряет свои позиции, что подтверждается движением других валют. Например, британский фунт стерлингов сейчас достиг максимального уровня с марта 2022 года. Кроме того, доллар США также ослаб к австралийскому доллару и швейцарскому франку.

Надежды американцев на финансовую поддержку из бюджета становятся всё менее реалистичными, независимо от того, кто придет к власти в результате выборов в ноябре. Дефицит бюджета 2023 года составил 1,74 триллиона долларов, или 6,5% от ВВП.

Подобная динамика заставляет многих экономистов предупреждать о возможной рецессии. Данные исследования показывают, что кредитные организации уже ужесточают условия кредитования, а потребительские расходы, являющиеся основным двигателем экономики, начинают замедляться. Растущее количество неоплаченных кредитов и снижение потребительского доверия могут лишь усугубить финансовые проблемы.

Альтернативные инвестиции, такие как золото, недвижимость или криптовалюты, становятся все более привлекательными для инвесторов, которые стремятся защитить свои активы от инфляционных рисков. Однако, высокая волатильность этих активов также создает новые риски для инвесторов, особенно в условиях нестабильной экономической ситуации.

Бюджет 2024 года пока выглядит еще более проблематичным, с растущим разрывом между доходами и расходами. Все больше средств уходит на погашение государственного долга, а многочисленные расходы на Пентагон продолжают поглощать сотни миллиардов долларов налогоплательщиков. Хотя США бросают вызов множеству стран по всему миру, это противостояние может закончиться позором, главным образом в финансовом плане. Кажется, что экономическое превосходство Вашингтона находятся на финальном отрезке своего пути.

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