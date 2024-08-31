Высокая ключевая ставка привела к закольцовке денег внутри банковской системы, не оказывая положительного влияния на национальную экономику.

За первые шесть месяцев года россияне досрочно погасили ипотечных кредитов на сумму в 787,6 млрд руб. — это на 16,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. И скорее всего, эта тенденция сохранится и во втором полугодии.

Средняя ставка по ипотечным кредитам, взятым за первую половину года, составила 8,4%, несмотря на то, что ключевая ставка Банка России уже перешагнула двузначную отметку. Значительную роль в этом сыграли льготные ипотечные программы, на которые приходилось до 80% всех выданных жилищных кредитов. С повышением ключевой ставки растут и проценты по депозитам. И здесь заёмщики заметили: выгоднее положить деньги на депозит, чем направить их на досрочное погашение ипотеки. Позже, сняв деньги с депозита с набежавшими процентами, можно легко закрыть свои ипотечные обязательства. Таким образом, деньги фактически переходят из одного «банковского кармана» в другой.

На Западе не все спешат досрочно погашать ипотеку. И дело не только в процентах: многие американцы предпочитают получать доход от вложений в акции. В последние годы доходность по депозитам в США не превышает нескольких процентов при инфляции на уровне 3% и выше. На самом деле, депозиты там зачастую оказываются убыточными. Однако на Уолл-стрит можно удачно инвестировать и заработать значительно больше.

У нас же россияне не торопятся на рынок акций: депозиты по-прежнему выглядят более привлекательными по соотношению риска и доходности. Дополнительным фактором является рост ставок по кредитам, который делает практически невозможным сценарий, при котором можно взять кредит и погасить ипотеку, вложив свои свободные средства.

Для российских банков такая ситуация в любом случае выгодна. Деньги не поступают через досрочное погашение ипотеки, зато идут на депозиты, снова оказываясь в распоряжении кредитных учреждений. Вероятно, ЦБ РФ ещё раз повысит ключевую ставку до конца года, что сделает депозиты ещё более привлекательными.

Однако важно внимательно читать условия договоров банковского вклада. Многие банки предлагают высокие проценты лишь на короткий срок — обычно на два месяца, после чего доходность значительно снижается. Зато, если разобраться в инструментах Мосбиржи, можно сформировать оптимальный инвестиционный портфель и получить очень неплохой доход.