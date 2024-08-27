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gotreksson
Путин раскритиковал политику Центробанка и призвал бороться с инфляцией
Владимир Путин провёл важное совещание по экономическим вопросам с участием правительства и Банка России. На собрании акцентировались не только достижения, но и назревающие проблемы, связанные с высокими ключевыми ставками Центробанка. Путин заявил о необходимости пересмотра кредитно-денежной политики, отметив, что текущие меры не приносят ощутимых результатов.

Сегодня Владимир Путин провёл важнейшее совещание, посвящённое экономическим вопросам, с участием представителей Правительства и Банка России. На этом собрании сразу стало ясно, что оно не будет очередным формальным мероприятием с одними лишь хвалебными отчётами от чиновников финансово-экономического блока. К концу августа наметились негативные тенденции в экономике, обусловленные устойчиво высокой ключевой ставкой Центробанка. Президент прямо заявил, что текущая кредитно-денежная политика не приносит ощутимых результатов. В начале совещания он подчеркнул несколько ключевых моментов:

"В этой связи вместе с коллегами из Правительства и Центрального банка сегодня обсуждаем стратегические направления экономической политики на период до 2030 года, включая укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции. Это основное условие для реализации долгосрочных планов развития России".

Таким образом, важнейшей задачей экономической политики является победа в СВО, что рассматривается как вопрос национальной безопасности страны. Финансово-экономический блок обязан работать в условиях военного времени, принимая нестандартные и нетипичные решения.

Заявления Путина можно разделить на две части: одна касалась достижений первого полугодия, вторая — назревающих проблем в экономике и необходимости срочных мер.

Начнем с положительных моментов. За первые шесть месяцев 2024 года ВВП вырос на 4,6%, промышленный рост составил 4,4%, при этом обработка увеличилась на 8%. Также, бюджетные доходы за семь месяцев выросли на 36% до 20 трлн рублей при сокращающейся доли ненефтегазовых доходов.

Переходя к текущим проблемам, президент акцентировал внимание на том, что позитивные тенденции необходимо усиливать, критикуя при этом политику ЦБ. Регулятор, сосредоточившись на рисках перегрева экономики, считает, что рост в 4,6% требует охлаждения. Однако Путин считает иначе. Не охлаждать, а усиливать положительные тенденции в реальном секторе.

Кроме того, он опроверг основные тезисы Центробанка:

"Очевидно, что с инфляцией нужно бороться через увеличение предложения товаров и услуг. Это должно соответствовать внутреннему спросу, как потребительскому, так и инвестиционному, со стороны компаний, которые участвуют в проектах развития и модернизации".

Центробанк же продолжает утверждать, что инфляцию можно сдержать через сокращение спроса. Но современный опыт показывает, что курс на расширение выпуска товаров и услуг дает результаты. Вопреки прогнозам ЦБ о замедлении экономики, ВВП уже вырос на 4,6%.

Говоря о ключевой ставке, Путин отметил продолжающийся рост кредитования, оказывающий давление на инфляцию. Хотя перегрева нет, замедление потребкредитования было бы правильным шагом, но не через повышение ключевой ставки, а ужесточением правил выдачи кредитов.

Недавно правительство предложило подобные меры, и на совещании Путин призвал к более скоординированным действиям кабмина и ЦБ. Примечательно, что Центробанк не любит вмешательства правительства в свою сферу ответственности. Хотя высокая инфляция не выгодна никому, вопрос в методах борьбы с ней. Таким образом, Путин откровенно раскритиковал денежно-кредитную политику ЦБ даже в открытой части совещания. В закрытой части, вероятно, обсуждали еще более острые моменты. Набиуллина не смогла сдержать обещание по инфляции, которая не вернулась к "таргету" в 4% к концу 2024 года, но нанесла удар по растущему реальному сектору экономики. О принятых решениях мы узнаем в ближайшее время.

#новости #экономика #инвестиции #путин #бизнес #центробанк #ключевая ставка #кредит #набиуллина #перегрев экономики
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