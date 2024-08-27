Бизнес попросил нивелировать дефицит широко используемого при производстве автокомплектующих, холодильников и стройматериалов сырья. Остановка его поставок на фоне санкций может привести к банкротству предприятий

Более двадцати промышленных компаний из разных отраслей в России обратились в Минпромторг с коллективной просьбой, прося помочь в разрешении серьезной проблемы с поставками полимерного МДИ (метилендифенилдиизоцианат).

Данный продукт представляет собой химическое соединение, которое использует множество отраслей промышленности для производства таких вещей, как холодильники, автозапчасти, трубы, пены для монтажа, клеи, герметики, антикоррозионные покрытия и многое другое. В России производство весьма ограничено, и значительная часть потребностей покрывается за счет импорта. Однако основной поставщик из Китая, компания Wanhuaсhemical Group, неожиданно отказалась от сотрудничества с Россией и Республикой Беларусь. Причины отказа от обязательств остаются неясными, но, по словам авторов обращения, этот шаг вызвал настоящее потрясение в отрасли.

Метилендифенилдиизоцианат не входит в перечень товаров, формально запрещенных к поставке в Россию Западом. Это означает, что страх вторичных санкций настолько велик у китайских компаний, что они предпочитают перестраховываться, даже не имея реальных запретов.

Быстро заместить импорт внутренним производством в России не получится — этот процесс требует времени и значительных инвестиций, оценивающихся в несколько сотен миллиардов рублей. Эксперты уверены, что частный сектор сам по себе не справится с задачей импортозамещения, без поддержки государства. Инвесторов отпугивают длительные сроки окупаемости, а рентабельность оставляет желать лучшего.

Сейчас важно найти способы получения сырья, хотя бы временно. Возможно, стоит обратить внимание на другие страны, такие как Индия. На одной из индийских трейдинговых платформ можно найти МДИ от южнокорейского производителя, и площадка не отказывается от организации поставок, хотя нет гарантии, что процесс пройдёт без заминок.

Стоит отметить, что Россия в последнее время увеличивает закупки самых разнообразных товаров из Индии, и это становится устойчивой тенденцией. Так, в июне этого года Россия закупила товаров у Индии на рекордные 480 миллионов долларов, что в полтора раза больше, чем год назад. Однако дисбаланс сохраняется: Россия продает в Индию в 11,5 раз больше, чем покупает. Поэтому наладить поставки столь необходимого сырья через Индию было бы очень выгодно.

Кроме того, необходимо запускать крупномасштабное производство метилендифенилдиизоцианата в России. Некоторые эксперты утверждают, что на внутреннем рынке спрос недостаточен для окупаемости инвестиций. В таком случае следует ориентироваться на экспорт, в первую очередь в дружественные страны. Есть, конечно, конкуренция, но это не должно становиться препятствием для выхода на международные рынки.