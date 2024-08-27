Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Администрация Байдена манипулирует статистическими данными накануне выборов в США
Администрация президента Байдена искусно манипулирует статистическими данными накануне президентских выборов в США. Ярким примером таких манипуляций служат данные о рынке труда.

Администрация президента Байдена искусно манипулирует статистическими данными накануне президентских выборов в США. Ярким примером таких манипуляций служат данные о рынке труда. 

Американское Бюро статистики ежемесячно предоставляет информацию, которая на первый взгляд кажется впечатляющей: "создано тысячи новых рабочих мест", что немедленно приводит к росту индексов на Уолл-стрит. Однако спустя несколько месяцев эти данные почти всегда корректируют в сторону уменьшения. При этом ведущие СМИ США почти никогда не освещают такие коррекции, так как считают их незначительными. Но в этот раз ситуация изменилась. Весь медийный ландшафт в США гудит о пересмотренных данных по занятости. Ранее это оставалось незамеченным основными СМИ. Но 5 ноября президентские выборы, и демократы стремятся создать благоприятный финансовый фон для избрания их кандидата. 

Бюро статистики США опубликовало данные за последние 12 месяцев, заявив, что предыдущие отчеты содержали ошибки, и число созданных рабочих мест нужно сократить на 818 тысяч. Среднее ежемесячное число новых рабочих мест с апреля 2023 года по март 2024 года теперь составляет 174 тысячи, а не 242 тысячи, как сообщалось ранее. Причем большая часть этих рабочих мест приходится на государственный сектор или на низкооплачиваемые отрасли услуг, такие как общественное питание.

Этот пересмотр стал рекордным за последние годы и показывает, что инвесторов на Уолл-стрит вводили в заблуждение. Они вкладывали средства в акции американских компаний, веря, что те активно развиваются и создают новые рабочие места. В реальности всё оказалось иначе.

Администрация Байдена имеет план: создать макроэкономическое обоснование для Федеральной резервной системы США с целью снизить базовую ставку уже в сентябре. При этом они и здесь лукавят: реальное ежемесячное число созданных рабочих мест составляет всего лишь 130 тысяч, а не 174 тысячи, как заявлено.

Индекс доллара DXY, отражающий стоимость американской валюты по отношению к корзине мировых валют, уже опустился до минимума за этот год. Инвесторы понимают, что будет дальше.

ФРС США, не сумев добиться снижения годовой инфляции до целевого уровня в 2%, начнёт увеличивать количество долларов в обороте. Это приведет к росту инфляции и девальвации доллара, что ощутит весь мир, особенно после подведения итогов выборов в США.

Однако манипуляции с данными о рынке труда — это лишь одна из граней более широкой картины. В контексте подготовки к выборам администрация Байдена также акцентирует внимание на восстановлении экономики после пандемии, хотя реальная ситуация на рынке труда и в других секторах остается далеко от оптимистичных заявлений. 

Среди других практических действий, направленных на поддержание имиджа стабильности в экономике, — увеличение бюджетных расходов и инициирование различных социальных программ. Эти меры направлены на расширение группы его поддержки в преддверии выборов, создавая видимость, что администрация заботится о благосостоянии граждан. Однако эти шаги также могут привести к крайне неблагоприятным последствиям в долгосрочной перспективе, включая рост государственного долга.

Вместе с тем стоит отметить, что ВВП страны растет, однако это происходит на фоне неравномерного распределения доходов и нарастания социального неравенства. Проблемы, связанные с доступностью жилья, образованием и здравоохранением, продолжают оставаться актуальными, что подрывает доверие граждан к власти.

В условиях приближения выборов, когда у граждан появляется возможность высказать свое мнение через голосование, важно, чтобы американцы осознавали реальную экономическую ситуацию и осмысливали, какие новшества будут предложены кандидатами. В конечном итоге избиратели должны учитывать не только количественные показатели, но и качество жизни, что станет определяющим фактором в выборе будущего президента.

Критики администрации Байдена указывают на риск излишней зависимости от искусственных показателей, которые могут ввести в заблуждение как инвесторов, так и обычных граждан. В этом контексте становится актуальным вопрос: сможет ли администрация сохранить доверие избирателей, если реальные изменения в экономике окажутся менее радужными, чем их статистические аналоги.

Похоже, предстоящие выборы в США могут стать не только конфронтацией политических идей, но и тестом на честность и открытость правительства. Администрации потребуется балансировать между желанием представить свою работу в обнадеживающем свете и необходимостью действовать честно перед гражданами, что не всегда бывает просто в условиях политического давления и предвыборной агитации. 

#новости
3
Показать комментарии (3)
Правительство РФ поддержало переименование Ростова в Ростов Великий
В Южной Корее набирает популярность диагностика здоровья домашних животных с помощью ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователи флагманских телефонов OnePlus сообщают о неисправных материнских платах
1
Владелец сети игровых клубов понёс существенные потери из-за проблем с процессорами Raptor Lake
7
Возвращением астронавтов, "застрявших" на орбитальной станции, займётся компания SpaceX
3
РОСНАНО запускает серийное производство самых мощных экзоскелетов, не имеющих аналогов в России
5
Xiaomi выпустило очередное обновление для POCO X5 Pro
3
GeForce RTX 5060 Mobile получит память GDDR7, TDP 115 Вт и производительность уровня RTX 4070M
6
Tesla удалила с сайта запись в блоге, которая говорит о наличии у всех машин марки оборудования для автопилота
+
Neuralink опубликовала запись, на которой её пациент играет в Counter-Strike 2 с помощью импланта
1
OpenAI анонсировала SearchGPT — поисковую систему на основе ИИ
1
Ранние тесты Radeon RX 8800 с 16 ГБ GDDR6 показывают, что видеокарта уступает даже GeForce GTX 1650
4
LG разработала специальную технологию для OLED-дисплеев, решающую проблемы с выгоранием пикселей
+
Стали известны характеристики неизвестного смартфона Motorola с номером XT2409-5
+
Автомобили Tesla начали проезжать на красный свет из-за ошибок в ПО
1
Первый мини ПК с APU AMD Ryzen AI 9 HX 370 был протестирован в игровых бенчмарках
+
Роскомнадзор снова блокирует доступ к Steam Community
1
ВС РФ начали штурм Карловки
+
Девайсы от Samsung получили главную ИИ-«фишку» Galaxy S24
+
Indiana Jones and the Ancient Circle поддерживает технологию NVIDIA DLSS 3.5 и трассировку лучей
+
ВКС РФ нанесли бомбовый удар по важному логистическому ж/д узлу в Сумской области
+
Россия планирует увеличить товарооборот с Афганистаном до $3 млрд. к 2025 году
4

Популярные статьи

Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в августе 2024 года
8
Итоги гоночного уик-энда 24-25 августа
4
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и сравниваю с Chimbalix 24.3
33
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
35
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
5
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
9
Путь Капитана Америки в комиксах
3
Путь Халка в комиксах
1

Сейчас обсуждают

REY_B_
01:49
Ну как "ВВП растёт". Госрасходы, это тоже ВВП. Причём откровенно вредное. Или "подстригание собачек". Казалось бы, а что тут-то плохого! Но это чисто сфера потребления. "Подстригатель" пойдёт в магази...
Администрация Байдена манипулирует статистическими данными накануне выборов в США
Asker 013
01:37
Наивные. Можно подумать что было время, когда они не "манипулировали" ) На том всё и держится.
Администрация Байдена манипулирует статистическими данными накануне выборов в США
Алексей Левин
01:30
Валера, ещё бы про DOS вспомнил. Слезь уже с БФа, че нить нормального жахни.
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
denacifikator
01:28
да байдуна самого,так и поставили тогда.
Администрация Байдена манипулирует статистическими данными накануне выборов в США
BOSS_497
01:26
Всё на "кондиционеры" уходит?)
Промышленники пожаловались на дефицит сырья для холодильников и стройматериалов
Yвесёделерчuk
01:25
Фото дурова с того же пляжа, что и навальный делал свой знаменитый кадр?
Макрон заявил, что арест Павла Дурова во Франции не является политическим решением
denacifikator
01:22
Министр обороны Украины пообещал «свои ответы» России на сегодняшний массированный удар по энергетике
АЕV
01:16
+15₽
Министр обороны Украины пообещал «свои ответы» России на сегодняшний массированный удар по энергетике
32Влад32
01:00
Конечно не будет. А на что? На свое дерьмо или тупые мозги?
Зеленский: Украина не будет обменивать территории ради заключения мира
32Влад32
00:58
Это хорошо, что ты тут пишешь. Чтобы люди в России точно понимали, что вашу бандеро-фашистскую свору надо извести под корень.И что вы ничто, а точнее подстилка США, которые вас имеют как хотят. А сами...
iPhone 16 Pro Max может стать самым продаваемым iPhone
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем