Администрация президента Байдена искусно манипулирует статистическими данными накануне президентских выборов в США. Ярким примером таких манипуляций служат данные о рынке труда.

Администрация президента Байдена искусно манипулирует статистическими данными накануне президентских выборов в США. Ярким примером таких манипуляций служат данные о рынке труда.

Американское Бюро статистики ежемесячно предоставляет информацию, которая на первый взгляд кажется впечатляющей: "создано тысячи новых рабочих мест", что немедленно приводит к росту индексов на Уолл-стрит. Однако спустя несколько месяцев эти данные почти всегда корректируют в сторону уменьшения. При этом ведущие СМИ США почти никогда не освещают такие коррекции, так как считают их незначительными. Но в этот раз ситуация изменилась. Весь медийный ландшафт в США гудит о пересмотренных данных по занятости. Ранее это оставалось незамеченным основными СМИ. Но 5 ноября президентские выборы, и демократы стремятся создать благоприятный финансовый фон для избрания их кандидата.

Бюро статистики США опубликовало данные за последние 12 месяцев, заявив, что предыдущие отчеты содержали ошибки, и число созданных рабочих мест нужно сократить на 818 тысяч. Среднее ежемесячное число новых рабочих мест с апреля 2023 года по март 2024 года теперь составляет 174 тысячи, а не 242 тысячи, как сообщалось ранее. Причем большая часть этих рабочих мест приходится на государственный сектор или на низкооплачиваемые отрасли услуг, такие как общественное питание.

Этот пересмотр стал рекордным за последние годы и показывает, что инвесторов на Уолл-стрит вводили в заблуждение. Они вкладывали средства в акции американских компаний, веря, что те активно развиваются и создают новые рабочие места. В реальности всё оказалось иначе.

Администрация Байдена имеет план: создать макроэкономическое обоснование для Федеральной резервной системы США с целью снизить базовую ставку уже в сентябре. При этом они и здесь лукавят: реальное ежемесячное число созданных рабочих мест составляет всего лишь 130 тысяч, а не 174 тысячи, как заявлено.

Индекс доллара DXY, отражающий стоимость американской валюты по отношению к корзине мировых валют, уже опустился до минимума за этот год. Инвесторы понимают, что будет дальше.

ФРС США, не сумев добиться снижения годовой инфляции до целевого уровня в 2%, начнёт увеличивать количество долларов в обороте. Это приведет к росту инфляции и девальвации доллара, что ощутит весь мир, особенно после подведения итогов выборов в США.

Однако манипуляции с данными о рынке труда — это лишь одна из граней более широкой картины. В контексте подготовки к выборам администрация Байдена также акцентирует внимание на восстановлении экономики после пандемии, хотя реальная ситуация на рынке труда и в других секторах остается далеко от оптимистичных заявлений.

Среди других практических действий, направленных на поддержание имиджа стабильности в экономике, — увеличение бюджетных расходов и инициирование различных социальных программ. Эти меры направлены на расширение группы его поддержки в преддверии выборов, создавая видимость, что администрация заботится о благосостоянии граждан. Однако эти шаги также могут привести к крайне неблагоприятным последствиям в долгосрочной перспективе, включая рост государственного долга.

Вместе с тем стоит отметить, что ВВП страны растет, однако это происходит на фоне неравномерного распределения доходов и нарастания социального неравенства. Проблемы, связанные с доступностью жилья, образованием и здравоохранением, продолжают оставаться актуальными, что подрывает доверие граждан к власти.

В условиях приближения выборов, когда у граждан появляется возможность высказать свое мнение через голосование, важно, чтобы американцы осознавали реальную экономическую ситуацию и осмысливали, какие новшества будут предложены кандидатами. В конечном итоге избиратели должны учитывать не только количественные показатели, но и качество жизни, что станет определяющим фактором в выборе будущего президента.

Критики администрации Байдена указывают на риск излишней зависимости от искусственных показателей, которые могут ввести в заблуждение как инвесторов, так и обычных граждан. В этом контексте становится актуальным вопрос: сможет ли администрация сохранить доверие избирателей, если реальные изменения в экономике окажутся менее радужными, чем их статистические аналоги.

Похоже, предстоящие выборы в США могут стать не только конфронтацией политических идей, но и тестом на честность и открытость правительства. Администрации потребуется балансировать между желанием представить свою работу в обнадеживающем свете и необходимостью действовать честно перед гражданами, что не всегда бывает просто в условиях политического давления и предвыборной агитации.