Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил о необходимости снижения процентной ставки. По его словами, сроки этого процесса будут зависеть от «меняющихся перспектив», передает Bloomberg.

Глава ФРС США Джером Пауэлл в очередной раз выступил перед представителями центральных банков, сообщив, что регулятор готовится к снижению базовой ставки. Это заявление вызывает обоснованное недоверие, особенно учитывая, что Пауэлл действует в координации с администрацией Байдена, которая манипулирует макроэкономическими данными в политических целях.

Государственный долг США растет невиданными темпами: каждые три месяца добавляется ещё триллион долларов. Обслуживание такого долга уже сравнялось по затратам с социальными выплатами из бюджета. Очевидно, что снижение стоимости заимствований становится необходимостью. Чтобы оттянуть неизбежное (в дальнейшем власти США будут все активнее эксплуатировать другие страны), решено понизить ставку, что временно обрушит доллар. Однако инфляция уже превышает целевой показатель в 2% годовых, установленный самим регулятором. Но ФРС США, похоже, это не беспокоит.

Манипуляции с ценами на сырьевые товары продолжатся, и они будут искусственно завышены. Ожидается резкий рост денежной массы. По состоянию на июль, денежный агрегат M2 в США составлял 21,02 трлн долларов, что даже меньше, чем три года назад (21,65 трлн долларов). Но теперь M2 будет стремительно увеличиваться. Под обеспечение этих долларов, власти США будут усиливать захват ресурсов и товаров других стран.

Примечательно, что даже ФРС уже отказалась от таргета в 2%, в то время как Центральный банк России никак не может осознать, что целевой показатель в 4% может быть вреден для экономики страны. Может быть, настало время пересмотреть устаревшие доктрины.

США продолжают играть по своим правилам, прикрываясь сомнительными оправданиями и манипуляциями с данными. Однако ситуация постепенно начинает меняться, и мир уже не разыгрывает карты исключительно по правилам Вашингтона. Вместо этого наблюдается нарастающая тенденция к многополярности, когда другие страны начинают устремляться к поиску альтернативных моделей развития и финансирования, независимых от американской экономики.

К примеру, ряд государств активизировал сотрудничество в рамках многосторонних инициатив и союзов, таких как БРИКС, что демонстрирует стремление к экономической автономии от Запада. Эти страны смотрят на колебания доллара и политику ФРС с настороженностью, осознавая риски, связанные с чрезмерной зависимостью от одной валюты.

Более того, влияние альтернативных транспортных и финансовых систем, таких как Китай и Россия, постепенно растет, что может угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты. И как бы США ни старались удерживать гегемонию, реальность подсказывает, что альтернативы уже начинают появляться на горизонте.

Ситуация в мировой экономике также показывает, что США не являются единственным игроком на поле. Не стоит забывать о развивающихся технологиях, таких как криптовалюты и блокчейн, которые могут радикально изменить подход к финансам и экономическим взаимоотношениям.

Полагаясь на привычные подходы, Вашингтон рискует упустить возможности, которые открываются перед новым глобальным порядком. Важно не только адаптироваться к этим изменениям, но и учитывать, что ведение экономической политики единолично становится все более сложной задачей.