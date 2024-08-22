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gotreksson
Правительство признало неудачу ЦБ в попытках сокращения темпов роста потребительского кредитования
РБК: за первое полугодие рост портфеля потребительских кредитов обогнал динамику ипотеки. Эксперты говорят о росте инфляционного давления. Финансовые власти обсуждают новые меры охлаждения необеспеченного кредитования.

Финансовый блок правительства официально признал неудачу Центробанка в попытках сокращения темпов роста потребительского кредитования. Министерство финансов и Министерство экономического развития взяли на себя разработку новых мер, которые позволят решить данную проблему. Эта ситуация поистине уникальна, поскольку редко наблюдается такая активная интервенция Минфина и Минэка в сферу деятельности Банка России.

Однако подход профильных ведомств можно понять. Высокий уровень ключевой ставки негативно отражается даже на системных либералах. В этом контексте важна не только величина ставки, но и длительность её применения. Силуанов сталкивается с трудностями при формировании бюджета, а Решетников вынужден сокращать программы поддержки экономики, так как простое субсидирование банковских кредитов уже не дает ожидаемого эффекта. Следует признать, что в нынешних условиях действительно необходимо замедлять темпы потребительского кредитования. Хотя признаки перегрева отсутствуют, проблема все же очевидна. Во-первых, кредиты по высоким ставкам оказывают существенное давление на реальные доходы граждан. Пусть не все заёмщики это осознают, государство должно предотвращать ошибки простых людей. Во-вторых, высокие темпы кредитования действительно создают инфляционное давление. Центробанк, возможно, переоценивает этот фактор, но определенный негативный эффект все же имеется.

В этом свете финансовый блок предлагает два варианта: административными методами увеличить срок оформления займов и ужесточить правила выдачи кредитов с привязкой к показателю долговой нагрузки (ПДН).

Что касается первого варианта, всё просто: "быстрые" кредиты предлагается превратить в "медленные". Гражданам будет предоставлено больше времени на раздумья перед оформлением кредита на понравившийся автомобиль или компьютер. В течение нескольких дней, пока кредит будет оформляться, они смогут обдумать, действительно ли им необходима эта покупка под 20+ процентов годовых.

Более интересным и действенным представляется подход с показателем долговой нагрузки (ПДН). ПДН показывает долю дохода гражданина, направляемую на обслуживание займа. Например, при зарплате в 100 тысяч рублей и выплате по кредиту в 25 тысяч, ПДН составит 25%. Если значение ПДН превышает установленные Центробанком пороги, банки обязаны резервировать больше средств по таким кредитам, что снижает их возможность выдачи кредитов.

С 1 сентября фактически все потребительские кредиты подлежат такому регулированию. Вопрос заключается в уровне надбавок по резервам, которые безусловно необходимо увеличивать. Также следует ужесточить макропруденциальные лимиты, чтобы ЦБ мог прямым образом устанавливать долю кредитов с высоким ПДН от общего объема займов.

Если профильные ведомства усилят данные меры, это действительно может снизить темпы роста потребительского кредитования. Ещё в начале цикла повышения ключевой ставки я говорил о том, что бороться с потребительским кредитованием через повышение ключа бессмысленно и неэффективно. Во-первых, потому что это решение затрагивает все кредиты, в том числе инвестиционные, которые крайне важны для нашей экономики. Во-вторых, высокие ставки провоцируют ускоренный рост депозитов, и в определённый момент деньги граждан всё равно пойдут на потребительский рынок, что может привести к новому скачку цен. Таким образом повышение ключевой ставки вроде бы как замкнутый круг.

Существуют и другие инструменты, упомянутые выше. Посмотрим, найдут ли они своё применение или ведомство Набиуллиной продолжит настаивать на повышении ключевой ставки, продолжая лить воду на мельницу инфляции.

#новости #экономика #центробанк #ключевая ставка #минфин #инфляция в россии #минэкономразвития #бюджет россии #потребительское кредитование #финансовый блок правительства
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