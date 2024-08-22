В Москве проходят важные встречи премьера Госсовета Китая Ли Цяна с российскими высокопоставленными чиновниками. В рамках этих переговоров ожидаются беседы с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В китайских источниках сообщается, что во время этих обсуждений будут рассмотрены ключевые вопросы, касающиеся платежной системы и структуры внешнеэкономической торговли. Данные аспекты представляют собой значительный интерес для России. По информации Таможенной службы Китая, в июле Пекин сократил закупки российской нефти на 7,4% в годовом измерении, опустившись до 1,76 миллиона баррелей в сутки, в то время как покупки нефти из Саудовской Аравии возросли на 13%, достигнув 1,51 миллиона баррелей в сутки. Несмотря на то что российский экспорт нефти по-прежнему немного превышает поставки из Эр-Рияда, показатель июля является минимальным с конца 2023 года и на 30% меньше рекорда, установленного в марте. С начала года объем поставок России снизился на 20%.

Кроме того, в июле Китай значительно увеличил импорт нефти из Малайзии на 61%, до 1,46 миллиона баррелей в сутки. Западные аналитики предполагают, что данный маршрут может использоваться для поставок санкционной нефти из Ирана и Венесуэлы.

Для России поставки в Китай играют ключевую роль: сырьевые товары составляют более 90% всего экспорта из нашей страны в КНР. Сырая нефть, в частности, приносит 63% экспортных доходов от всех товаров, отправляемых в Китай.

В общем объеме российского экспорта, если взглянуть на пятерку главных покупателей, 43% занимает нефть, и при этом половина всех экспортных поставок нефти адресована именно Китаю.

Китай не только стремится диверсифицировать источники импорта нефти, но также активно закупает и другие традиционные энергетические ресурсы, одновременно увеличивая производство этих товаров внутри страны. Это привело к тому, что общий объем импорта нефти Китаем в июле снизился до самого минимума с февраля прошлого года.

При этом Китай является покупателем 45% всего угля, который Россия выставляет на экспорт, а Индия находится на втором месте с 18%.

Сокращение закупок нефти со стороны Китая частично компенсируется ростом продаж в Индию, которая в июле покрыла 80% своей потребности в импорте через такие поставки. За последний год Индия составила 40% от общего объема закупок российской нефти.

Такой баланс говорит о том, что если Китай снижает свои закупки, можно ожидать увеличения поставок в Индию, но это возможно только при условии решения проблем с платежами на системном уровне.

Кроме того, России важно активизировать сбыт своей промышленной продукции как в Китае, так и в Индии. Внутренний спрос должен быть усилен за счет роста экспорта российских товаров за границу, что обеспечит необходимые объемы производства для окупаемости инвестиций.

Это должно стать стратегическим приоритетом для России. Следует отметить, что высокая доля нефти и угля в российском экспорте в Китай и Индию сама по себе не является проблематичной. Например, у Саудовской Аравии нефть составляет 85% экспортных доходов, и бюджет страны критически зависит от этого сектора.

В России же нефтяная отрасль приносит менее половины доходов бюджета, что создает более сбалансированную экономическую картину. Тем не менее необходимо продолжать увеличивать экспорт товаров с более высокой добавленной стоимостью и развивать собственное производство разнообразных товаров.