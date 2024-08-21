В условиях нестабильности валютного рынка и растущего давления со стороны санкций, вопросы курса юаня становятся все более актуальными для российской экономики. Официальный курс, устанавливаемый Центральным банком, может не отражать реальное состояние дел, что вызывает недовольство у различных групп участников рынка. Импортёры, испытывающие необходимость в выгодном курсе, стремятся к его снижению, тогда как экспортеры выступают за его укрепление.

Российские СМИ сообщают, что не все в стране довольны официальным курсом юаня, устанавливаемым Центральным банком Российской Федерации. Этот курс формируется на основе данных биржевых торгов, в то время как курсы доллара и евро базируются на внебиржевых сделках.

Курс юаня вообще-то складывается по трем сегментам: биржа, внебиржевой рынок и офшор. Различия между этими рынками возникают всегда. Даже официальный курс Народного банка Китая по отношению к доллару отличается от курса, по которому можно обменять юани на доллары в Гонконге. Но это бы не вызывало больших волнений, если бы различия не превышали 1-2%. У нас же разрыв между данными биржи и внебиржевыми сделками достигает, по некоторым оценкам, до 3%. Однако невозможно быть уверенным в точной цифре: возможно, разница меньше, а может быть – и больше. По классической экономической теории, рыночный курс валют – лучший ориентир. Но это работает идеально только в условиях совершенного рынка, а таких рынков в реальности не существует.

Вот почему в мире имеются и фиксированные курсы валют (например, в Саудовской Аравии), и валютные коридоры (например, для гонконгского доллара).

В России же дискуссия о курсе юаня вскрыла разные интересы. Импортерам, закупающим товары в КНР, выгоднее слабый юань. Экспортеры, напротив, предпочли бы более крепкий юань. Санкции, введенные Министерством финансов США против Московской биржи, которые должны быть ослаблены до 12 октября, спровоцировали путаницу в понимании того, как сейчас должна функционировать валютный рынок.

Формально, можно снова начать торги долларом и евро в биржевом формате, но это возможно только до 12 октября, если Минфин США не продлит послабления. Однако эти торги пока не возобновлены.

Проблемы с платежами, наряду с шатким курсом юаня, продолжают существовать. Хотя уже есть несколько обходных путей, системного решения пока не найдено. Это означает, что нет никакой гарантии, что схема, работавшая сегодня, не начнет давать сбои завтра.

Из Китая, тем временем, поступают известия, что Пекин настоятельно рекомендует некоторым российским импортерам гнать товары через третьи страны. Такие рекомендации исходят пока от ограниченного круга поставщиков, и касаются как санкционных, так и несанкционных товаров. Но тенденция уже заметна.

Случаются и ситуации, когда китайские товары уже поступили в Россию и прошли таможню, однако платеж в юанях, отправленный в КНР, отклоняется китайским банком спустя 3-4 месяца «проверки». В таких случаях приходится заново пытаться оплатить полученный товар.

США продолжают оказывать давление на всех участников торговых операций с Россией, и кто-то поддается этому давлению больше, кто-то меньше, но в целом внешняя торговля страны находится в ситуации повышенных рисков. И какие новые сложности могут возникнуть в ближайшие месяцы, никто предсказать не может. Поэтому с этим вопросом необходимо обращаться системно и продуманно. Необходим комплексный и проактивный подход к решению проблем с курсом юаня и внешнеэкономическими связями в целом.