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gotreksson
Эксперты рассказали, как июньские санкции отразились на России и её торговле с Китаем
Согласно мнению специалистов Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая, санкции, введенные США и Европой в июне 2023 года, затронули ключевые сектора российской экономики, особенно проекты по сжиженному природному газу (СПГ). Запрещены новые инвестиции в СПГ-заводы, что требует от России перестройки бизнес-модели для экспорта. Несмотря на это, импорт российского СПГ в ЕС продолжается, при этом объемы перенаправляются в третьи страны.

Согласно мнению специалистов Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая, санкции, введенные США и европейскими странами в июне (в отношении Московской биржи, Национального клирингового центра, Расчетного депозитария, СПГ-проектов, ИТ-услуг, морского транспорта и других секторов), были направлены на ключевые сектора российской экономики. Эксперты китайского института считают, что новые санкции впервые заметно повлияли на российские проекты по сжиженному природному газу (СПГ). Инвестиции в текущие и новые СПГ-заводы в России теперь запрещены. Этот пакет санкций не затрагивает импорт российского СПГ в ЕС, но запрещает его реэкспорт в третьи страны. По китайским данным, в 2023 году страны ЕС закупили 20 миллиардов кубометров российского СПГ на сумму 8,3 миллиарда евро (что составляет примерно 5% от общего потребления природного газа в ЕС). Основными покупателями российской продукции стали Испания и Бельгия. При этом 22% этого объема было перенаправлено из Европы в Индию, Турцию и другие страны. Теперь России придется перестраивать свою бизнес-модель для экспорта СПГ, отметили аналитики из Академии.

Новые ограничения не окажут значительного влияния на курс рубля, поскольку курс национальной валюты РФ определяется не столько финансовыми платформами, на которых проводятся сделки, сколько спросом и предложением на внешних рынках. Учитывая стратегическое значение России в таких отраслях, как нефть и газ, зерно, химические удобрения, обогащенный уран, титан и военная промышленность, различные страны продолжат экономическое взаимодействие с Россией, что обеспечит стабильный курс рубля, заключили китайские специалисты.

Замечено, что китайский юань стал самой торгуемой валютой на Московской бирже. Важным вопросом является продолжение финансового сотрудничества Китая с Россией. Крупные банки Китая, вероятно, будут осторожнее из-за опасений вторичных санкций, тогда как небольшие банки, напротив, будут активнее в торговле с Россией, прогнозируют аналитики института.

Эти санкции ускоряют процесс глобальной дедолларизации. США используют доллар как инструмент санкционного давления на Россию, что подрывает доверие к доллару как мировой резервной валюте.

Новые санкции, с одной стороны, отдаляют Россию от мировой финансово-торговой системы Запада, но, с другой стороны, способствуют тому, что капиталы российских компаний остаются внутри страны, стимулируя внутренние инвестиции и развитие национальной экономики, подчеркивают китайские эксперты.

По данным китайской таможни, несмотря на западные санкции, товарооборот между Россией и Китаем за первые семь месяцев 2024 года не снизился, а, напротив, вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 136,67 миллиарда долларов. Экспорт России в Китай увеличился на 3,9%, достигнув 75,03 миллиарда долларов. В июле объем двусторонней торговли составил 19,69 миллиарда долларов, при этом Россия экспортировала в Китай товаров на 9,7 миллиарда долларов, а Китай в Россию – на 9,99 миллиарда долларов.

#новости #сша #китай #санкции #экономика #импорт #спг #эксперты #спг-проекты новатэка #экспортные ограничения
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