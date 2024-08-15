Economic Times: Индия и Россия изучают идею динамического справочного курса для запуска рынка рупия-рубль, а также для более широкого использования остатка рупии, накопленного в ходе торговли между двумя странами.

Визит делегации, возглавляемой заместителем главы Резервного банка Индии, в Россию стал значимым событием, о котором сообщили в Economic Times. Индийская сторона стремится обсудить с коллегами из ЦБ РФ вопросы, связанные с упорядочением платежных операций в области двусторонней торговли.

На данный момент ситуация выглядит следующим образом: подавляющее большинство расчетов по экспортным и импортным сделкам между Россией и Индией осуществляется в индийских рупиях. В результате российские экспортеры накапливают значительные суммы рупий на счетах в индийских банках, однако только некоторая их часть используется для приобретения индийских товаров. Есть возможность инвестировать в индийские ценные бумаги, но эти возможности ограничены по многим параметрам, включая доступные лимиты. Разница в торговом балансе между странами значительна: Россия продает в Индию гораздо больше чем покупает. Аналогичная ситуация наблюдается и в торговле Катара с Индией. За финансовый год 2022-2023 объем двусторонней торговли достиг 18,77 млрд долларов, при этом Катар экспортирует в Индию в основном сырьевые товары (нефть, СПГ и прочее) на сумму 16,8 млрд долларов.

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Для Катара Индия занимает третье место среди покупателей после Китая и Японии (для России Китай также является ведущим покупателем). Однако импорт индийских товаров Катаром крайне незначителен и составляет всего 1,96 млрд долларов. При этом основными направлениями поставок индийской продукции остаются США и Европа.

Что касается расчетов, у Катара нет проблем с использованием американского доллара, в то время как появление рупии в двусторонней торговле между РФ и Индией породило определенные сложности. Эти проблемы требуют разрешения, ведь расчеты в долларах фактически невозможны. Хотя теоретически можно было бы полностью перейти на расчеты в рублях, но это уже другая проблема.

Как пример исправления ситуации можно взять с другой ближневосточной страны, ОАЭ, которая уже достигла договоренности с Индией о осуществлении расчетов преимущественно в национальных валютах при координации центральных банков обеих стран. Ключевым фактором здесь выступает плотное сотрудничество между ЦБ двух государств. Готов ли ЦБ РФ наладить аналогичное партнерство с Резервным банком Индии и взять на себя ведущую роль в урегулировании текущих проблем остается загадкой.