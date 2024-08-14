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gotreksson
В Госдуме предлагают разделить бизнес маркетплейсов на несколько независимых между собой компаний
ВЕДОМОСТИ: бизнесы маркетплейсов могут раздробить на отдельные компании, отделив онлайн-площадки, операторов пунктов выдачи заказов (ПВЗ), логистические сервисы и т. д. Такая идея обсуждается в рабочей группе по разработке законопроекта, который должен будет регулировать отрасль онлайн-торговли.

Государственная Дума зачастую оказывается объектом неоправданной критики за законопроекты, порой кажущиеся совершенно абсурдными, которые вносят некоторые депутаты в стремлении к саморекламе. Тем не менее иногда парламент инициирует предложения, которые действительно выглядят оторванными от реальности.

Недавно заместитель председателя комитета по информполитике Андрей Свинцов озвучил идею о разделении бизнеса маркетплейсов на несколько независимых между собой компаний. Несмотря на то что он представляет ЛДПР, Свинцов также возглавляет рабочую группу, занимающуюся разработкой законопроекта об онлайн-торговле, что делает его предложение более серьезным, чем просто инициатива одного человека. Свинцов заявил, что в обновленном варианте законопроекта предлагается включить пункт о дроблении функций маркетплейсов, которые, по его мнению, должны рассматриваться лишь как "электронные полки". В то же время логистика, включая складские услуги и пункты выдачи, должны передаваться компаниям, не имеющим отношения к маркетплейсам. Если следовать этой логике, то и финтехи, и онлайн-реклама, предоставляемые на таких платформах, также должны быть изолированы в отдельные структуры.

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Вопрос, который возникает в этой связи, заключается в целесообразности подобных изменений. Свинцов утверждает, что это облегчит работу ФАС в контроле онлайн-торговли и предотвратит картельные сговоры. Однако такое восприятие проблемы уровнем неверно, ведь крупные маркетплейсы заинтересованы в поддержании конкуренции на своих площадках для привлечения покупателей.

Если сторонние продавцы занимаются реализацией товаров на "витринах", логично, чтобы доставка, финансовые услуги и другие аспекты сосредотачивались в руках самих маркетплейсов. Это упрощает торговую цепочку и минимизирует затраты. Почему же тогда маркетплейсы не могут владеть собственными складами или автопарками для быстрой доставки. Классические магазины имеют подобную инфраструктуру, и никто не ставит это под сомнение.

Хаотичное дробление крупных компаний напоминает практики 90-х и 2000-х годов, когда, под предлогом обеспечения конкуренции, либералы фактически разрушали целые отрасли экономики. В итоге так и не была достигнута реальная конкуренция, а развитие секторов стало невозможным.

Такие рассуждения могли бы быть актуальны несколько лет назад, когда онлайн-торговля только начинала активно развиваться. Однако сегодняшний опыт показывает, что этот сектор приносит пользу экономике, облегчает торговые процессы, поддерживает развитие малых и средних предприятий и удобен для потребителей. Единственным аспектом, требующим регулирования, остаётся курьерская доставка, которая создает значительные дисбалансы на рынке труда, однако это проблема всей онлайн-торговли, а не исключительно маркетплейсов.

Надеемся, что предложение депутата Свинцова не будет поддержано. Кроме того, существует альтернативный законопроект Минпромторга, в котором не содержится ничего подобного. В ведомстве Алиханова предлагается равнять маркетплейсы с традиционными торговыми сетями и вводить запрет на привлечение самозанятых. Эта инициатива выглядит здраво, поскольку все ключевые законы уже существуют, и их просто необходимо адаптировать к онлайн-формату.

#новости #экономика #бизнес #реклама #госдума #законы #минпромторг #маркетплейс #фас #онлайн-торговля #андрей свинцов
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