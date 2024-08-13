ТАСС: Министр обороны РФ Андрей Белоусов перечислил условия достижения успеха в вооруженном противостоянии с коллективным Западом во главе с США.

Министр обороны Андрей Белоусов заявил о том, что Россия оказалась в состоянии вооруженного противостояния с коллективным Западом. Для достижения победы в данном противостоянии необходимо выполнение четырех важных условий:

✔ Обеспечение вооруженных сил современным оружием, особенно высокоточным.

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✔ Внедрение новых тактических методик, использование беспилотных систем и роботизированных комплексов.

✔ Формирование эффективной системы управления, опирающейся на передовые технологии, включая искусственный интеллект (ИИ).

✔ Улучшение подготовки кадров. В этом перечне условий упоминается ИИ, и это не случайно. Обратим внимание на военное объединение AUKUS, которое включает в себя США, Великобританию и Австралию.

Сегодня мы наблюдаем активные преобразования их вооруженных сил с акцентом на работу с ИИ в соответствии с принятыми в AUKUS принципами Resilient and Autonomous Artificial Intelligence Technology (RAAIT). Эти принципы подчеркивают критическую роль ИИ в современных военных операциях.

Однако важно отметить, что речь не идет о том, что ИИ полностью заменит в конфликте человека — это не так. Основная задача заключается в том, чтобы вывести на первый план беспилотные летательные аппараты, начиная от небольших дронов и заканчивая крупными самолетами с ИИ.

Недавние испытания продемонстрировали, что, несмотря на риски сбоев в работе ИИ, его способности по обнаружению и поражению целей значительно превосходят традиционные методы. Это достигается благодаря использованию возможностей спутникового наблюдения стран AUKUS и других источников информации.

Тем не менее, сама операция по наведению оружия остается под контролем военных, которые должны быть обучены взаимодействию с ИИ. Это взаимодействие человека и ИИ рассматривается как ключевой фактор успешной интеграции этой технологии.

Если взглянуть на указанные Андреем Белоусовым четыре условия успеха в современных военных конфликтах, становится очевидным, что стержневой технологией для этого служит именно ИИ.

Следует признать, что не все в мире осознают важность ИИ. Это частично связано с динамикой функционирования Уолл-стрит, где данная инновация превратилась в объект большого хайпа, способствовавшего образованию «пузыря» на американском фондовом рынке.

Однако наличие «пузыря» в акциях не означает, что сама технология является пузырем. Как крах компаний доткомов в начале нулевых и резкое падение акций Amazon на 85% не ознаменовали конца интернета или обочины для компании в сфере онлайн-торговли.

Безусловно, множество интернет-компаний в тот период понесли финансовые потери и ушли с рынка, но некоторые, такие как компания Джеффа Безоса, смогли извлечь максимальную выгоду из революционной инновации того времени — интернета.

На этапе раннего принятия интернета многие считали его лишь ненужной забавой, и сегодня аналогично некоторые эксперты рассматривают ИИ. Однако было бы большой ошибкой для тех, кто принимает государственные решения, думать подобным образом. Замечательно, что министр обороны открыто, без желания показной эффектности, говорит о значительной перспективной роли ИИ в военной сфере.

Если в России настроены на извлечение максимальной пользы от ИИ для решения задач, стоящих перед Минобороны и всей страной в целом, это предполагает крупные инвестиции в строительство дата-центров и в производство электроэнергии, о чем мы уже упоминали.

Ясно, что на основе потребностей безопасности России необходимо сформировать и начать реализацию масштабного гражданского заказа на развитие ИИ.

Остается надеяться, что в ближайшее время мы увидим от первого вице-премьера Дениса Мантурова и министра промышленности Антона Алиханова практические шаги в ответ на концептуальные заявления министра обороны: как внедрение ИИ в военные операции повлияет на развитие гражданского сектора экономики страны, как будут изменены стратегические планы по развитию внутренней энергетики и каким образом будет развиваться инфраструктура дата-центров в России. Только в этом случае Россия сможет эффективно противостоять вызовам современного мира и обеспечить безопасность своих граждан и границ.