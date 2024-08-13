Инфляция в стране продолжает расти, увеличившись с 7,7% в марте до 9,14% в июле, на фоне 7,43% роста потребительских цен в 2023 году. Центробанк планирует удерживать высокую ключевую ставку и может повысить её до 20% для борьбы с инфляцией, хотя признаки замедления не наблюдаются.

Инфляция в стране продолжает расти. Годовые показатели показывают увеличение: в марте — 7,7%, в апреле — 7,85%, в мае — 8,29%, в июне — 8,6%, а в июле — уже 9,14%. Это на фоне 7,43% роста потребительских цен в 2023 году.

Центробанк настойчиво заявляет о намерении удерживать высокую ключевую ставку и даже повышать её до тех пор, пока не будет достигнуто стабильное снижение темпов роста цен. Однако, пока не видно даже признаков замедления инфляции, что подразумевает почти неминуемое повышение ставки, возможно, до 20%. Регулятор приводит пример США: «Чтобы обуздать инфляцию, в начале 80-х годов американцы подняли ставку до 20% и пережили две рецессии за три года».

реклама

В Центробанк указывают на инверсию доходностей по государственным облигациям, когда краткосрочные доходности выше долгосрочных, что противоречит рыночным законам и считается предвестником экономического спада. Об этом регулятор предпочёл не упоминать, но в США такая ситуация является надёжным индикатором приближающейся рецессии.

Причины текущей инфляции включают сокращение экспортных доходов и ограниченные возможности для импорта. Но главный вопрос к регулятору остаётся: как будет решена проблема трудностей платежей через иностранные банки. Необходима чёткая стратегия для налаживания работы платёжной системы, будь то через банки или другие инструменты.

Центробанк продолжает утверждать, что резервы рабочей силы и производственных мощностей почти исчерпаны. Это утверждение часто подвергалось критике, ведь существующие мощности могут быть использованы продуктивнее. Повышение эффективности существующего оборудования и закупка новых станков, что требует преодоления платёжных барьеров, являются возможными решениями.

Центробанк мог бы активно помочь бизнесу с решением этих задач. Дорогие кредиты тормозят закупку оборудования и модернизацию производства. Снижение ставки кредитов для бизнеса и потребителей также критически важно. В противном случае предприниматели не будут вкладываться в производство, понимая, что потребители сталкиваются с высокими кредитными ставками.

Россия может оказаться не только в рецессии, но и в стагфляции — сочетании экономического спада с ускорением роста цен. Нынешняя политика регулятора уже показала свою неэффективность в борьбе с инфляцией. Снижение ключевой ставки сейчас — необходимый шаг, но далеко не единственный.

Важной задачей Центробанка также должно стать стимулирование инвестиционной активности. Легкий доступ к кредитам и программы по поддержке инвестиций в новые технологии и оборудование помогут не только повысить конкурентоспособность, но и создать новые рабочие места. Если кредитные ставки останутся высокими, это добавит дополнительные барьеры для модернизации и развития предприятий, что, в свою очередь, спровоцирует снижение производительности труда и общих темпов роста экономики.

Что касается возможных решений, необходимо внедрение комплексных мер, таких как снижение кредитных ставок, внедрение гибких программ поддержки бизнеса, а также развитие логистической инфраструктуры и местного производства. Это не только поможет улучшить адаптацию экономики к текущим вызовам, но и ускорит процесс выхода из рецессии.

Текущая экономическая ситуация требует от регулятора более гибкого подхода и смелых решений. В условиях неопределенности крайне важно находить баланс между борьбой с инфляцией и поддержкой экономической активности, чтобы избежать дальнейшего ухудшения рыночной ситуации и не допустить стагфляции. Центробанк должен не только акцентировать внимание на уровнях ставок, но и принимать во внимание более широкие экономические и социальные аспекты для обеспечения устойчивого развития страны.