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gotreksson
Россия направит более 1,4 млрд рублей на строительство арендного жилья в селах
Правительство продолжает создавать условия для привлечения высококвалифицированных специалистов в сельскую местность. В 2024 году на строительство арендного жилья для них будет дополнительно направлено более 1,4 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Кабмин России выделил дополнительные 1,4 миллиарда рублей на строительство арендного жилья для специалистов, решивших работать в сельской местности. Эти средства распределят между 18 регионами страны. Больше всего средств — свыше 350 миллионов рублей — отправится в Рязанскую область. Наименьшие суммы (по 10 миллионов рублей) получат Самарская, Новосибирская, Ярославская, Тамбовская и Иркутская области.

Разница в объемах финансирования определяется потребностью каждого региона в дополнительных ресурсах и эффективностью обращения к федеральным властям о необходимости поддержки. Специалисты из других городов, приезжающие работать в сельскую местность, смогут арендовать жилье по доступным ценам. Однако, даже с федеральной помощью, доступного арендного жилья может не хватить повсеместно.

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Альтернативный вариант — ипотека для специалистов. Неподалеку от сельской местности может находиться небольшой город с населением до 50 тысяч человек, где специалисты могут приобрести жилье по ипотечным условиям для семей. Также семьи в любом регионе страны могут воспользоваться ипотекой под 6% для строительства индивидуальных жилых домов.

Дополнительно действуют программы по привлечению специалистов к работе в отдаленных уголках России, такие как «Земский учитель» и «Земский доктор».

С нового года стартует программа «Земский работник культуры», по которой специалисты, переезжающие на работу в село или малый город, могут получить единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. В случае переезда на Дальний Восток, в Донбасс или Новороссию эта сумма удваивается. Об этом объявил президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 29 февраля.

Эти меры призваны обеспечить приток специалистов в глубинку России. Тем не менее, остаются вопросы по развитию транспортной и социальной инфраструктуры. Жить в селе — это часто вопрос личного выбора. Мы должны учитывать, что большинство людей едут в село не за высокими заработками, а ради спокойной и размеренной жизни вдали от городской суеты.

#новости #ипотека #правительство россии #самарская область #новосибирская область #иркутская область #тамбовская область #ярославская область #аренда жилья #село
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