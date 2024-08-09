Кабмин России выделил дополнительные 1,4 миллиарда рублей на строительство арендного жилья для специалистов, решивших работать в сельской местности. Эти средства распределят между 18 регионами страны. Больше всего средств — свыше 350 миллионов рублей — отправится в Рязанскую область. Наименьшие суммы (по 10 миллионов рублей) получат Самарская, Новосибирская, Ярославская, Тамбовская и Иркутская области.
Разница в объемах финансирования определяется потребностью каждого региона в дополнительных ресурсах и эффективностью обращения к федеральным властям о необходимости поддержки. Специалисты из других городов, приезжающие работать в сельскую местность, смогут арендовать жилье по доступным ценам. Однако, даже с федеральной помощью, доступного арендного жилья может не хватить повсеместно.
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Альтернативный вариант — ипотека для специалистов. Неподалеку от сельской местности может находиться небольшой город с населением до 50 тысяч человек, где специалисты могут приобрести жилье по ипотечным условиям для семей. Также семьи в любом регионе страны могут воспользоваться ипотекой под 6% для строительства индивидуальных жилых домов.
Дополнительно действуют программы по привлечению специалистов к работе в отдаленных уголках России, такие как «Земский учитель» и «Земский доктор».
С нового года стартует программа «Земский работник культуры», по которой специалисты, переезжающие на работу в село или малый город, могут получить единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. В случае переезда на Дальний Восток, в Донбасс или Новороссию эта сумма удваивается. Об этом объявил президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 29 февраля.
Эти меры призваны обеспечить приток специалистов в глубинку России. Тем не менее, остаются вопросы по развитию транспортной и социальной инфраструктуры. Жить в селе — это часто вопрос личного выбора. Мы должны учитывать, что большинство людей едут в село не за высокими заработками, а ради спокойной и размеренной жизни вдали от городской суеты.