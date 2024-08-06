В Крыму запланировано обновление сложного участка трассы, соединяющей Симферополь и Черное море. Реконструкция охватит 25 километров от Перевального до объезда Алушты, с завершением нового 8-километрового объезда к 2027 году.

В ближайшие годы в Крыму планируется обновление одного из самых сложных участков трассы, соединяющей Симферополь с Черным морем. Реконструкция затрагивает 25 километров дороги от Перевального до объезда Алушты. Компания «ВАД», обладающая значительным опытом работы на полуострове, начала строительство последнего отрезка в конце прошлого года. Новый объезд протяженностью 8 километров должен быть открыт до 2027 года. В конце июля 2024 года было опубликовано распоряжение главы Республики Крым, согласно которому «ВАД» была выбрана единственным подрядчиком для выполнения подготовительных работ в рамках проекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35А-002». Это касается первой очереди реконструкции, охватывающей промежуток со 155-го по 171-й километры, то есть между Ангарским перевалом и объездом Алушты. Таким образом, работы по обновлению трассы будут выполнены в два этапа — со 155-го по 180-й километры.

На участке с 155-го по 171-й километры проезжую часть расширят до четырех полос. В рамках этого проекта планируется строительство шести мостов и путепроводов, а также одной транспортной развязки. В середине июля текущего года специальное учреждение выдало положительное заключение по проектно-сметной документации на строительство первого этапа автодороги (E105) «Граница Херсонской области – Симферополь – Алушта – Ялта». Напомним, что контракт с компанией «ВАД» на выполнение проектно-изыскательских работ был подписан в 2021 году, а о планах по данному проекту власти объявили еще летом 2020 года.

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Что касается обхода Алушты, его стоимость составит около 22,4 миллиарда рублей. В настоящее время на объекте продолжаются работы по переустройству инженерных сетей, параллельно осуществляется возведение опор мостов и путепроводов. Всего будет построено девять искусственных сооружений, в том числе 178-метровый виадук и переход через реку Улу-Узень. Степень готовности проекта к августу 2024 года составляет примерно 10%. За последнее десятилетие в Крыму было построено и отремонтировано не менее 4 тысяч километров автомобильных дорог, на что было потрачено около 350 миллиардов рублей. В период с 2023 по 2025 годы на эти цели планируется выделить еще порядка 165 миллиардов рублей. Таким образом, крымская транспортная инфраструктура продолжает активно развиваться, что положительно сказывается на экономике и жизни жителей региона.