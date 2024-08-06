Банк России опубликовал данные о росте запросов на реструктуризацию кредитов, что связано с увеличением лимитов на кредиты с льготным периодом. Граждане все чаще обращаются за кредитными каникулами, и хотя рост лимитов играет роль, основным фактором является повышенная потребность в данной услуге.

Банк России опубликовал новые данные о реструктуризации кредитов, которые активно обсуждаются в экономических кругах. Граждане все чаще обращаются в банки с просьбами о предоставлении кредитных каникул.

Одной из причин этого явления является недавнее увеличение предельного размера кредита, по которому можно получить льготный период на полгода. Так, лимиты значительно возросли: по автокредитам — с 700 тысяч до 1,6 миллиона рублей, по потребительским кредитам и кредитным картам — до 450 и 150 тысяч рублей соответственно, что соответствует росту в 1,5 раза. В Центральном банке России признают этот фактор, но уточняют, что он является лишь «дополнительным». Это говорит о том, что заявления о реструктуризации кредитов становятся более частыми не только из-за увеличения лимитов, но и благодаря растущей потребности граждан в данной услуге.

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Хотя в ЦБ РФ не делают окончательных выводов относительно причин происходящего, множество экспертов уверяет, что нагрузка на заёмщиков становится чрезмерной, что требует ограничения кредитной активности, чтобы избежать массовых дефолтов по кредитным обязательствам.

Стоит отметить, что процентные ставки по кредитам растут параллельно с увеличением ключевой процентной ставки ЦБ РФ. Несмотря на это, заёмщики продолжают брать кредиты, что говорит о том, что они оценивают свои возможности погашения по новым, более высоким ставкам. Однако в июле количество заявок по программе семейной ипотеки сократилось на 22% по сравнению с июнем и на 15,4% относительно аналогичного месяца прошлого года.

Тем не менее, в долгосрочном исчислении ипотечное кредитование, вероятно, не продемонстрирует спад к концу года. Напротив, количество новых жилищных кредитов увеличивается, даже несмотря на высокий уровень процентных ставок.

Возникает вопрос: не сулит ли это каких-либо опасностей для экономики. Некоторые эксперты предостерегают, что страна может оказаться на грани долговой ямы.

На сегодняшний день ни количество выданных и неоплаченных кредитов, ни темпы кредитования в стране, ни рост заявок о реструктуризации не подтверждают данное утверждение. Что касается реструктуризации, то заёмщики часто обращаются за этой возможностью просто потому, что она у них есть, а не только в случаях реальных финансовых трудностей.

Что действительно может вызывать беспокойство — это резкий рост не только просроченных платежей, но и полных дефолтов заёмщиков. Важно отслеживать динамику доли таких кредитов в общем кредитном портфеле банковской системы. Однако нет никаких доказательств, что этот показатель стремительно растёт.

В отсутствие таких обстоятельств обоснованность ограничения кредитной активности, к чему стремится политика ЦБ РФ, оказывается под вопросом. Сохранение высокой ключевой ставки выглядит неоправданным.

Более того, если бы действительно наблюдалось резкое ухудшение состояния кредитного портфеля банков, ЦБ РФ следовало бы срочно снизить ключевую ставку, чтобы позволить заёмщикам перекредитоваться. Именно так действуют центральные банки ведущих экономик мира.

Кстати, если обратить внимание на международный опыт, можно заметить интересную закономерность: в странах с высоким уровнем жизни соотношение объёма кредитования населения и бизнеса к ВВП, а также уровень государственного долга значительно выше, чем в менее благополучных государствах с более скромными потребительскими привычками.

Таким образом, можно сделать вывод, что у ЦБ РФ, если говорить о кредитной системе в России, нет разумного обоснования для проведения политики высокой ключевой ставки. Очевидно, что попытки спасти рубль и бороться с инфляцией подобным образом не приведут к успеху.