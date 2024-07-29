Планы по строительству моста через Бухтарминское водохранилище в Казахстане начали формироваться в 1970-х годах, но проект не был реализован. В 2020 году работы возобновились после указа президента и выделения бюджета. К 2024 году степень готовности объекта составляет 85%. Новый мост, протяженность которого составит 1316 метров, станет самым длинным в стране и значительно улучшит транспортную логистику Восточно-Казахстанской и Абайской областей.

Планы по строительству данного объекта возникли ещё в 1970-х годах в советское время. Однако по различным причинам проект так и не был реализован. Лишь в 2020 году, после соответствующего указа президента Казахстана и выделения необходимых бюджетных средств, работы по его осуществлению начали продвигаться. Тем не менее строительство стартовало на медленных оборотах. В 2024 году проект наконец вышел на завершающую стадию, и, к августу текущего года, степень готовности составляет приблизительно 85%. Речь идет о мостовом переходе через Бухтарминское водохранилище, созданное в 1960 году. На протяжении многих лет в районе одноименной гидроэлектростанции для пересечения водной преграды использовался паром, а зимой — ледяной путь. Дорога на пароме занимала около 30 минут, что, конечно, сказалось на увеличении транспортных потоков и поставило вопрос о необходимости возведения капитального моста. Окончательное решение об этом должно быть принято к концу текущего года, когда объект будет тестово введен в эксплуатацию. В профильном ведомстве подчеркивают, что планируется открыть мост в марте 2025 года.

Новый мост обещает стать самым длинным в Казахстане, превзойдя аналогичное сооружение в Семее на 230 метров. Его общая протяженность составит 1316 метров, причем расстояние от воды до нижней части моста составит 18 метров, что позволит не создавать препятствий для судоходства. Кроме основной переправы, планируется строительство новой дороги длиной более 18 км и шириной 8 метров. К августу этого года новая трасса уже готова более чем наполовину, а на переходе возведены опоры и практически завершен монтаж металлоконструкций пролетных строений.

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Согласно первоначальным оценкам, проект был рассчитан на 30 миллиардов тенге. Однако уже через два года после старта его стоимость возросла вдвое. Это связано с подорожанием строительных материалов и необходимостью адаптации устаревшей проектной документации, разработанной еще в 2017 году. Строительство объекта также сопряжено с множеством технических сложностей, поскольку в месте возведения глубина водохранилища достигает 25 метров. Пропускная способность нового двухполосного моста шириной 12,2 метра составит 80 тысяч автомобилей в сутки. Появление этого объекта будет иметь важное стратегическое значение, поскольку существенно улучшит транспортную логистику Восточно-Казахстанской и Абайской областей, обеспечивая связь отдалённых районов с городом Усть-Каменогорск. Открытие нового маршрута, как ожидается, поспособствует развитию бизнеса, включая туристическую отрасль, открывая новые возможности для местных жителей и предпринимателей.