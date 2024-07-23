Авторы предлагают дифференцировать меры по поддержке демографии в зависимости от типа регионов: аграрные, индустриальные и постиндустриальные. Среди предложений — статус "единого налогового агента" для семей, повышение доступности жилья, участие государства в финансировании обучения детей и поддержки занятости женщин.

Дмитрий Белоусов, который является братом Министра обороны Андрея Белоусова, вместе с командой экспертов подготовил и представил доклад под названием "Демографическая политика: карта разрыва между политикой и процессами". Этот отчет был создан при поддержке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), который, вероятно, представляет собой один из самых авторитетных аналитических центров в России, занимающихся исследованием социально-экономических явлений. В своем докладе авторы делают акцент на том, что государство выделяет значительные средства на поддержку рождаемости — примерно 2 триллиона рублей ежегодно. Однако, несмотря на такие вложения, результаты на лицо — в 2023 году произошло всего 1,264 миллиона родов, что является рекордно низким показателем с 1999 года. Прогнозы на 2027 год еще более печальны: ожидается, что количество новорожденных может упасть до 1,14 миллиона.

Для полноты картины стоит отметить, что суммарный коэффициент рождаемости, ключевой показатель в демографии, в 2023 году составил всего 1,41, и, вероятно, в этом году он опустится еще ниже. Для поддержания простого воспроизводства населения необходим коэффициент в 2,1.

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Дмитрий Белоусов предлагает классифицировать меры по поддержке демографии в зависимости от региона проживания, разделяя их на аграрные, индустриальные и постиндустриальные территории. Для аграрных регионов наиболее целесообразны прямые денежные выплаты и немонетарные формы поддержки, такие как предоставление земельных участков. Индустриальным регионам следует оказывать помощь в виде повышения доходов семей, улучшения доступности жилья без увеличения долговой нагрузки и поддержки детского развития (например, образования). Что касается постиндустриальных территорий, ЦМАКП не видит эффективных мер поддержки, указывая на общий мировые тренды к образованию индивидуализированных домохозяйств. В Москве и Санкт-Петербурге, к примеру, уже половина домохозяйств имеет такие характеристики.



Также Белоусов и его команда поднимают вопрос о необходимости пересмотра федеральных мер поддержки. Среди предложенных ими инициатив — наделение семей статусом "единого налогового агента" с учетом расчета базы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), повышение доступности жилья с помощью "жилищных сертификатов", а также возможность списания части ипотеки при рождении второго и последующих детей. Кроме того, они предлагают поддержку занятости и дополнительного образования женщин в период беременности и ухода за детьми, софинансирование учебы для детей из многодетных семей и другие меры.



По всем представленным предложениям трудно не согласиться. Однако один пункт вызывает возможные обсуждения — это поддержка занятости женщин. ЦМАКП утверждает, что увеличение доходов домохозяйств может быть достигнуто через развитие этой меры, что, в свою очередь, приведет к росту рождаемости. Возможно, более целесообразным вариантом для государства было бы предоставить многодетным матерям выплаты, соответствующие хотя бы средней зарплате в каждом конкретном регионе, а при рождении пятого ребенка — в двойном размере. Это по сути станет своего рода "зарплатой" за родительство и воспитание детей. Долгосрочно для государства гораздо выгоднее, чтобы в семье появлялось минимум трое детей, чем сосредоточиваться на краткосрочной занятости женщин. Понятно, что решения о деторождении во многом не зависят от государственных выплат, но нет ничего предосудительного в том, чтобы государство оказывало финансовую поддержку многодетным матерям в виде подобной "зарплаты".

Основная проблема заключается в так называемых постиндустриальных территориях, которые охватывают крупнейшие мегаполисы. Сколько бы ни вкладывали средства в стимулирование рождаемости на аграрных и индустриальных территориях, если растущие мегагорода продолжают притягивать молодежь, обладающую навыками для самостоятельной жизни в "дорогих" urban-центрах, то дебаты о достижении естественного прироста населения становятся лишними. Решение здесь одно — необходимо кардинально пересмотреть пространственную политику страны. Нужно отказываться от стремительного агломерационного развития и переходить к более сбалансированному фронтальному развитию всей территории. Такая новая пространственная политика должна иметь в своей основе демографические цели, а не только экономические.



С одной стороны, демография всегда превыше уровня благосостояния населения. Если государство на текущий момент сосредоточено исключительно на улучшении уровня жизни, то логично возникает вопрос: кто будет пользоваться этими современными благами через 50–100 лет, если численность населения будет катастрофически сокращаться. С другой стороны, в XXI веке, в условиях перехода к шестому технологическому укладу, нет противоречий между сбалансированным (не агломерационным) развитием страны и достатком жителей. Современные технологии позволяют обеспечить уровни жизни, сопоставимые с крупными городами, даже за их пределами. Более того, в некоторых аспектах (экология, духовное и творческое развитие, интеллектуальный рост, здоровье) жизнь в собственном доме на пригородах, в малых городах или современных сельских территориях может быть более привлекательной. Не стоит впадать в крайности и повторять устоявшиеся мифы о процветании мегаполисов и отсталости деревень.



Если правильно заниматься развитием территорий, то результаты могут превзойти все ожидания — примеров этого в России масса. Однако стоит отметить, что такие успехи, как правило, достигаются либо частными инициативами, либо усилиями региональных властей. На федеральном уровне прозорливой политики в этой области пока не наблюдается.



Наиболее тревожным является отсутствие на федеральном уровне понимания взаимосвязи между пространственной политикой и демографией, которая является ключевым фактором. То, где, при каких условиях и в каком количестве проживают люди, напрямую влияет на естественный прирост населения. В Правительстве существует осознание важности догоняющего, ускоренного развития некоторых субъектов с целью выравнивания социально-экономических условий. Однако, как правило, эти усилия акцентированы на экономике, а не на вопросах демографии.