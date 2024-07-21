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gotreksson
Цены на бензин АИ-95 в России снова бьют рекорды
Российский рынок топлива столкнулся с кризисом из-за временного обнуления эмбарго на экспорт бензина. Цены на бензин АИ-95 стремительно растут, устанавливая новые рекорды, что может привести к дефициту на заправках.

Топливный рынок в РФ всегда отличался высокой нестабильностью, и это положение вещей порой вызывает значительные потрясения. Часто после таких кризисов правительственные структуры принимают решения, которые, к сожалению, нередко оказываются запоздалыми. Не так давно, в конце лета и начале осени прошлого года, страна столкнулась с серьезным топливным кризисом, в результате которого правительство вынуждено было ввести эмбарго на экспорт бензина и дизельного топлива, что, в конечном итоге, помогло стабилизировать ситуацию.

В начале этого года был введен новый запрет на вывоз бензина, который действует с 1 марта по 31 августа. Министерство энергетики уже предложило продлить срок действия этого механизма минимум на сентябрь и октябрь. В то же время 20 мая экспортное эмбарго было частично отменено, но только для отечественных производителей топлива. В результате, начиная с июня, биржевая цена на бензин АИ 95 начала стремительно расти, установив новый рекорд — 74 312 рублей за тонну. Интересно, что с бензином АИ 92 ситуация, в основном, остается стабильной. Хотя мы наблюдали небольшой рост цен, на данный момент стоимость бензина этой марки составляет 57 334 рубля за тонну. Однако разница почти в 17 тысяч рублей между ценами АИ 95 и АИ 92 выглядит аномально и может свидетельствовать о серьезных проблемах на топливном рынке. Если не предпринять действенные меры сейчас, то уже через несколько недель мы можем оказаться в новой ситуации, когда на заправках будет наблюдаться дефицит бензина.

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В одной тонне бензина содержится примерно 1 330 литра, это особенность химического состава. Соответственно, биржевая цена на АИ 95 составляет 55,75 рубля за литр, а на АИ 92 – 43 рубля. В розничной продаже средние цены равны 56 и 52,71 рубля соответственно. Таким образом, мы видим, что биржевая и розничная цена на АИ 95 практически сравнялись, что также служит индикатором для надвигающегося кризиса. Но в отличие от кризиса прошлого года, он затронет лишь бензин АИ 95, в то время как с дизельным топливом и АИ 92 проблем нет.

Причины текущей ситуации достаточно очевидны: это временное обнуление эмбарго на экспорт бензина. Производство данного топлива в России составляет около 43 миллионов тонн в год, из которых на внутренний рынок поступает приблизительно 40 миллионов тонн. Запасы на данный момент ограничены, и важно учитывать, что потребление топлива носит сезонный характер, достигая пиковых значений в третьем квартале из-за отпускного сезона.

Доля производства бензина АИ 92 составляет 54%, в то время как АИ 95 — 46%. Экспортная часть значительно превышает долю бензина АИ 95. Производство АИ 92 налажено в других странах и менее сложно с технологической и финансовой точки зрения, тогда как выпуск АИ 95 требует более серьезных финансовых и технических вложений. Поэтому импорт АИ 95 из России становится более предпочтительным для других стран. В результате, на внутреннем рынке может возникнуть нехватка этого бензина, что и приводит к повышению цен, что мы можем наблюдать сейчас. Чтобы избежать повторения кризиса, произошедшего в прошлом году, возможно необходимо незамедлительно отменить разрешение на экспорт. На данный момент оно действительно до конца июля, и остается надеяться, что оно не будет продлено на август.

Стратегически было бы актуально ввести квоты на экспорт бензина, в случае, если на рынке имеются достаточные запасы. Отслеживание ситуации в режиме реального времени с использованием цифровых технологий стало бы простым и эффективным решением.

В долгосрочной перспективе необходимо увеличивать объемы производства АИ 95, потребление которого неуклонно растет. Хотя планы на развитие этой сферы существуют и новые мощности строятся, темпы роста пока оставляют желать лучшего.

#новости #цены #кризис #экспорт #биржа #топливо #аи-92 #аи-95 #дизельное топливо #заправки
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