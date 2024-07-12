Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В Казахстане достроили самый длинный в стране автомобильный тоннель
Строительство тоннеля через перевал Шакпак-баба началось в 2014 году, но из-за финансовых и технических трудностей проект был затянут. Теперь объект почти готов, и официальное открытие планируется до конца июля 2024 года, что значительно облегчит движение на трансконтинентальном маршруте «Западная Европа — Западный Китай».

Строительство данного объекта началось в 2014 году. Новую дорогу через горную местность было обещано запустить через два года после начала работ, но проект затянулся, и дедлайны пришлось пересматривать как минимум шесть раз. Наконец-то, сейчас можно говорить о завершении проекта с полной уверенностью. Представители компетентного ведомства Казахстана заверили, что первые автомобили пройдут через тоннель в перевале Шакпак-баба в июле текущего года.

Этот объект станет частью трансконтинентального автомобильного маршрута «Западная Европа – Западный Китай» и значительно облегчит движение на данном участке. Наибольшие трудности возникали зимой, когда транспорт попадал в снежные заносы на перевале, и для его спасения требовались специальные меры. Теперь путь станет безопасным и проходимым в любое время года. В первой части прошлого десятилетия рассматривались различные варианты для проекта, и окончательно было решено построить тоннель длиной 840 метров. По этому показателю он станет самым длинным в Республике среди аналогичных сооружений. Сразу после начала работ на участке подрядная организация заявила, что объект будет завершен к концу 2015 года. Однако летом 2014 года было объявлено, что степень готовности проекта составляет 50%.

реклама

Из-за ряда трудностей строительство затянулось, и сроки постоянно подвергались корректировкам. Несмотря на техническую сложность работ, основной проблемой оказался финансовый вопрос. Ситуация была довольно нестандартной: подрядчиком, с которым был заключен контракт на 100 миллионов долларов, оказалась иранская компания Dena Rahsaz с богатым опытом работы в подобных проектах. Главным финансовым партнером стал Всемирный банк, штаб-квартира которого расположена в Вашингтоне, США.

Условия контракта были особенными: иранской компании предоставили кредиты в тенге, но приобретать основное оборудование и материалы ей приходилось за рубежом за доллары, так как на внутреннем рынке Казахстана не было подходящих альтернатив. Однако с 2014 по 2016 год курс тенге к доллару значительно вырос: если при подписании контракта доллар стоил около 180 тенге, то через два года уже 350 тенге. Это привело к проблемам с долларовыми поставками, и компании пришлось разорвать контракт.

В январе 2017 года строительство было приостановлено, и на следующий год его возобновила азербайджанская компания Evrascon. Проект был немного изменен с целью повышения безопасности тоннеля до категории А. Планировалось завершить его в 2019 году, но сроки продвинули на год вперед из-за технических трудностей. Например, проходчики внезапно столкнулись с подземными водами, что потребовало внесения изменений в проектную документацию. В 2020 году из-за пандемии строительство снова было остановлено, а также цены на материалы выросли в 2-2,5 раза, что потребовало пересмотра сметы, которая, как заметили в Evrascon, уже устарела.

Весной 2023 года работу на объекте снова возобновила азербайджанская компания Evrascon, которой пришлось вложить собственные средства в проект, поскольку заказчик отказался корректировать бюджет. Подрядчику было важно остаться на рынке Казахстана (Evrascon работает в стране с 2004 года), поэтому компания решила завершить проект ради сохранения репутации, хотя есть противоречивые данные относительно этой информации. Так или иначе, строительство тоннеля почти завершено. Официальное открытие движения по объекту ожидается до конца июля 2024 года. Введение объекта в эксплуатацию, наконец, решит проблему перевозки автотранспорта на участке между Шымкентом и Таразом, увеличивая пропускную способность транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай».

#новости #транспорт #строительство #казахстан #дороги #тоннель #маршрут #evrascon #трансконтинентальный маршрут #шакпак-баба
+
Написать комментарий (0)
Шольц: Американские ракеты в Германии «обеспечат мир»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Житель Чечни создал уникальный внедорожник на базе автомобиля ГАЗ-66
2
НАТО передадут Украине пять стратегических и десятки тактических систем ПВО
1
Ученые рассказали, что будет, если крошечную черную дыру поместить внутрь Солнца, Земли и человека
13
Атомная подлодка USS Delaware станет первой в США, запускающей беспилотники через торпедные аппараты
2
Предприятие «СтанкоГомель» запустит серийное производство российско-белорусского станка с ЧПУ
+
«Росатом» запустит производство комплектующих для Boeing и Airbus — это вынужденная мера
11
Норвежская компания разрабатывает первую в мире самосборную систему ветряных турбин
+
Характеристики GeForce RTX 4090 меркнут перед GeForce RTX 5090
22
Маск раскритиковал яхтенный отдых Цукерберга
1
BI: Российские системы РЭБ превратили переданные ВСУ бомбы GLSDB в бесполезное вооружение
1
В РФ запустили производство тяжелого гексакоптера МиС-35 – гибрида DJI mavic, fpv-дрона и Бабы-Яги
1
Hamster Kombat: От мини-игры до криптофеномена
2
Пустынный мох сделает Марс обитаемым — он выдерживает даже радиацию благодаря особым генам
4
Бывший российский завод Bridgestone займётся производством шин под маркой Gislaved
+
Forbes: Польша может передать Украине свои последние истребители МиГ-29
13
АвтоВАЗ пересмотрел ценовую политику линейки Lada Vesta
2
В устройствах Apple есть неактивный чип, благодаря которому гаджеты могут взаимодействовать
+
Sony выпустила беззеркальную камеру для видеоблогеров ZV-E10 II
+
Мод Dark Souls 2 с DLAA/FSR теперь доступен для скачивания
+
В Ульяновске сменился собственник завода по производству фрезерных станков
+

Популярные статьи

GeForce RTX 4060 vs GeForce GTX 760 – насколько быстрее видеокарты NVIDIA стали за 10 лет
33
"Колхозинг" системы охлаждения на GT1030
14
Собираем оптимальный игровой компьютер для новых игр за разумную цену летом 2024 года
42
О том, насколько велика Вселенная и что находится за её пределами
5
Что даёт неправильное тестирование видеокарт, и почему не стоит включать DLSS 3.0 и RTX-ON
18
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
53
О Microsoft и её провальной стратегии Xbox
36
О последних терактах в России
24
Коротченко: Добровольческий легион в Польше — уловка, с целью загнать украинцев за границей в окопы
8
Женщины в игровой индустрии - влияние и достижения
10

Сейчас обсуждают

Александр Вихарев
06:47
Диаметр ротора 172 метра и дальше можно не читать.
Датский производитель Vestas установил крупнейшую наземную ветряную турбину
Сергей Анатолич
06:47
"Проживающих в странах ЕС и желающих защищать Украину." Чушь какая то. Если они проживают в странах ес, то скорее всего не хотят защищать украину.
На саммите НАТО Польша объявила планы пополнить армию Украины миллионами иммигрантов
Сергей Анатолич
06:42
Пора, пора размещать снова ракеты на Кубе. Ведь эти твари не угомонятся пока опять не почувствуют угрозу непосредственно себе. Проходили, знаем.
Шольц: Американские ракеты в Германии «обеспечат мир»
Алексей Сафронов
06:41
Вот любят они своих Девственницами называть (Virginia), у нас като роднее, цветами и травками...
Атомная подлодка USS Delaware станет первой в США, запускающей беспилотники через торпедные аппараты
Алексей Сафронов
06:38
Наш ответ.. беспилотник ПОСЕЙДОН.... Вива Лас Вегас....
Атомная подлодка USS Delaware станет первой в США, запускающей беспилотники через торпедные аппараты
Илья Францевич
06:35
Нет, ничего смущает, а что должно смущать? Сейчас август что ли ?
Hamster Kombat: От мини-игры до криптофеномена
Станислав Кузнецов
06:32
Макса без яиц" было бы правильнее
"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": как убивают легенду (субъективное мнение)
Станислав Кузнецов
06:28
Это единичные случаи, я если честно с трудом представляю бабу с себя размером и с такой же мышечной массой. Это какой-то генетический урод под 190 см, либо химозная билдерша. И женщины в любом случае ...
"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": как убивают легенду (субъективное мнение)
Немрущий фраг
05:38
Абсолютно ничего инновационного. Автор, гугли ракету ФАУ-1 которую Гитлеровцы ещё во вторую мировую использовали. Сейчас почти каждая вторая ракета-мишень в мире с таким движкои
Wave Engine начала поставлять клиентам пульсирующий воздушно-реактивный двигатель J-1 для БПЛА
Александр Карпенко
05:34
Может уже начнём освещать жизнь звёзд эстрады?
Житель Чечни создал уникальный внедорожник на базе автомобиля ГАЗ-66
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем