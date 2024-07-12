Строительство тоннеля через перевал Шакпак-баба началось в 2014 году, но из-за финансовых и технических трудностей проект был затянут. Теперь объект почти готов, и официальное открытие планируется до конца июля 2024 года, что значительно облегчит движение на трансконтинентальном маршруте «Западная Европа — Западный Китай».

Строительство данного объекта началось в 2014 году. Новую дорогу через горную местность было обещано запустить через два года после начала работ, но проект затянулся, и дедлайны пришлось пересматривать как минимум шесть раз. Наконец-то, сейчас можно говорить о завершении проекта с полной уверенностью. Представители компетентного ведомства Казахстана заверили, что первые автомобили пройдут через тоннель в перевале Шакпак-баба в июле текущего года.

Этот объект станет частью трансконтинентального автомобильного маршрута «Западная Европа – Западный Китай» и значительно облегчит движение на данном участке. Наибольшие трудности возникали зимой, когда транспорт попадал в снежные заносы на перевале, и для его спасения требовались специальные меры. Теперь путь станет безопасным и проходимым в любое время года. В первой части прошлого десятилетия рассматривались различные варианты для проекта, и окончательно было решено построить тоннель длиной 840 метров. По этому показателю он станет самым длинным в Республике среди аналогичных сооружений. Сразу после начала работ на участке подрядная организация заявила, что объект будет завершен к концу 2015 года. Однако летом 2014 года было объявлено, что степень готовности проекта составляет 50%.

реклама

Из-за ряда трудностей строительство затянулось, и сроки постоянно подвергались корректировкам. Несмотря на техническую сложность работ, основной проблемой оказался финансовый вопрос. Ситуация была довольно нестандартной: подрядчиком, с которым был заключен контракт на 100 миллионов долларов, оказалась иранская компания Dena Rahsaz с богатым опытом работы в подобных проектах. Главным финансовым партнером стал Всемирный банк, штаб-квартира которого расположена в Вашингтоне, США.

Условия контракта были особенными: иранской компании предоставили кредиты в тенге, но приобретать основное оборудование и материалы ей приходилось за рубежом за доллары, так как на внутреннем рынке Казахстана не было подходящих альтернатив. Однако с 2014 по 2016 год курс тенге к доллару значительно вырос: если при подписании контракта доллар стоил около 180 тенге, то через два года уже 350 тенге. Это привело к проблемам с долларовыми поставками, и компании пришлось разорвать контракт.

В январе 2017 года строительство было приостановлено, и на следующий год его возобновила азербайджанская компания Evrascon. Проект был немного изменен с целью повышения безопасности тоннеля до категории А. Планировалось завершить его в 2019 году, но сроки продвинули на год вперед из-за технических трудностей. Например, проходчики внезапно столкнулись с подземными водами, что потребовало внесения изменений в проектную документацию. В 2020 году из-за пандемии строительство снова было остановлено, а также цены на материалы выросли в 2-2,5 раза, что потребовало пересмотра сметы, которая, как заметили в Evrascon, уже устарела.

Весной 2023 года работу на объекте снова возобновила азербайджанская компания Evrascon, которой пришлось вложить собственные средства в проект, поскольку заказчик отказался корректировать бюджет. Подрядчику было важно остаться на рынке Казахстана (Evrascon работает в стране с 2004 года), поэтому компания решила завершить проект ради сохранения репутации, хотя есть противоречивые данные относительно этой информации. Так или иначе, строительство тоннеля почти завершено. Официальное открытие движения по объекту ожидается до конца июля 2024 года. Введение объекта в эксплуатацию, наконец, решит проблему перевозки автотранспорта на участке между Шымкентом и Таразом, увеличивая пропускную способность транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай».