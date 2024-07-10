Один из старейших предприятий железнодорожной отрасли - Ростовский электровозоремонтный завод - планирует построить второе предприятие для увеличения производственных мощностей. Общие инвестиции в проект составят почти 40 миллиардов рублей. Новый завод будет оборудован современным оборудованием с роботизированными линиями, что позволит повысить производительность и сократить процент брака при ремонте подвижного состава.

Одному из старейших предприятий железнодорожной отрасли, вскоре предстоит добавить в свои ряды нового «помощника». На сегодняшний день Ростовскому электровозоремонтному заводу(ЭРЗ) не хватает производственных мощностей, и он едва справляется с растущей нагрузкой. За свою более чем 150-летнюю историю предприятие, входящее в состав АО «Желдорреммаш», успело отремонтировать более 40 тысяч единиц подвижного состава, включая около 15 тысяч паровозов и 26 тысяч секций электровозов.

В Ростове-на-Дону, 8 июля текущего года было объявлено о строительстве второго аналогичного предприятия к концу нынешнего десятилетия. Соответствующий контракт организаторы заключили с правительством региона на Международной промышленной выставке «Иннопром – 2024». В «Желдорреммаше» заявили, что общие инвестиции в этот проект составят почти 40 миллиардов рублей. Планируется приступить к подготовительным мероприятиям на площадке в следующем году, а строительство займет около пяти лет. На новом предприятии будут работать более 2 тысяч человек, и значительную часть работ возьмут на себя машины благодаря оборудованию с роботизированными линиями. Это позволит обеспечить высокую производительность, сократить процент брака при ремонте подвижного состава и практически исключить риски, связанные с человеческим фактором.

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Планируется ремонтировать до 650 секций локомотивов ежегодно. По своим параметрам новый электровозоремонтный завод будет превосходить действующий РЭРЗ в четыре раза, объекты производства разместят на площади 42 гектара. Учитывая местоположение существующего завода, расширение его территории оказалось невозможным, поэтому было принято решение о возведении нового предприятия.

Ростовский ЭРЗ в настоящее время оборудован самым современным оборудованием, что позволяет ему ремонтировать около 500 секций электровозов в год. Почти все необходимые материалы для запуска производства закупаются в настоящее время в России.

Текущий завод имеет огромное значение для страны, поскольку восстанавливает почти половину от общего числа всех массовых серий электровозов переменного тока. Начав свою историю в далеком 1874 году с покупки 1 гектара земли в долине реки Темерник для мастерских по ремонту паровозов, РЭРЗ стал важнейшим заводом АО «Желдорреммаш» на Юге России.