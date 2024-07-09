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gotreksson
Reuters заметил проблему с попыткой изоляции России и 50% рост доходов бюджета страны в 2024 году
Reuters: поступления от продажи нефти и газа в федеральный бюджет России выросли примерно на 41% в годовом исчислении в первом полугодии и составили 5,698 триллиона рублей (65,12 миллиарда долларов), как показали данные Минфина.

Агентство Reuters представило расширенную статистику по доходам России от нефти и газа. Вопреки ожиданиям Запада о сломе российской экономики под давлением санкций, Москва смогла увеличить свои доходы на 50%.

Сначала многие предполагали, что экономика России обрушится под ударами Запада, но теперь наблюдают, как именно российские доходы подрывают стабильность западного капитализма. И все это происходит от страны, которая, казалось бы, составляет всего 2% мировой экономики - а по более реалистичным оценкам, эта доля может достигать 5% или даже 10%. Этот невероятный рост доходов от нефти и газа в России произошел при общем экономическом и геополитическом давлении Запада. По данным Reuters, ожидается, что доходы России от продажи нефти и газа в июне увеличатся более чем на 50% по сравнению с предыдущими месяцами, достигнув 814 миллиардов рублей. Это происходит на фоне массивных санкций против российского энергетического сектора, которые должны были ослабить экономику страны.

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Между тем российский экспорт только растет. С начала пандемии Россия удерживала лидирующие позиции среди поставщиков нефти в Китай, а в последнее время установила рекордные поставки нефти в Индию. Кроме того, Россия успешно экспортирует различные товары, включая удобрения, металлы и уголь, в другие страны мира.

Этот рост экспорта стал возможным благодаря санкциям, наложенным странами Запада, которые привели к дефициту товаров на мировом рынке. И как известно, любой дефицит повышает цены. Таким образом, санкции оказались не только неэффективными в изоляции России, но и стимулировали ее экспорт.

Эксперты уже говорят о скором конце американской гегемонии, поскольку расходы на обслуживание госдолга превышают военные расходы. Это сигнализирует о скором упадке империи. Yahoo Finance сообщает, что в текущем финансовом году США потратят больше на выплату процентов по долгу, чем на оборону, отмечая самоликвидацию американской империи в обозримом бедующем. Все эти факты указывают на серьезные перемены в мировой экономической и политической арене.

#новости #санкции #экономика #дефицит #нефть #газ #экспорт #санкции на пользу #reuters #американская экономика
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