Завод автокомпонентов «Линк» торжественно открылся в Заволжье Городецкого муниципального округа Нижегородской области. Компания производит жгуты проводов для отечественных автомобилей.

В июле 2024 года в России запущено новое значимое производство, где будут трудиться более 2 тысяч человек. На полную мощность предприятие «Линк» в Заволжье (Нижегородская область), в 48 км к северо-западу от областной столицы, выйдет на следующий год.

Основной продукцией станут автомобильные жгуты проводов, необходимые для питания, подачи и съема сигналов с периферийных устройств. Эти элементы электрической системы представляют собой скрепленные между собой в пучок отдельные провода и отвечают за коммутацию оборудования. Завод планирует выпускать около 300 тысяч наборов ежегодно. Продукция нового предприятия будет поставляться в основном на заводах «АвтоВАЗа». В дальнейшем география поставок значительно расширится, в числе потенциальных заказчиков уже упоминаются «Урал» и «БелДжи» (совместное белорусско-китайское предприятие по сборке легковых автомобилей Geely).

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Завод «Линк» стал наследником немецкой компании Leoni, которая прекратила производство в Заволжье в 2022 году. Leoni была одним из крупнейших производителей автомобильных компонентов на территории России. В марте 2024 года предприятие, где ранее производилась проводка для концерна Renault-Nissan, было приобретено нижегородским бизнесменам ООО «Импульс» Ильей и Денисом Черневыми.

В рамках торжественной церемонии открытия завода «Линк» отмечено, что к основным приоритетам относится высокое качество производимой продукции и собственные уникальные разработки. Планируется начать производство жгутов проводов для российского электромобиля «Атом», функциональный образец которого был представлен в мае 2023 года, уже в следующем году. Серийное производство этих автомобилей планируется запустить на заводе «Москвич» во второй половине 2025 года. Изначально доля отечественных комплектующих в первых моделях составит 50%, но в дальнейшем она будет значительно увеличена.

Создание нового производства «Линк» стало важным шагом в развитии автомобильной отрасли России и стимулировании отечественного производства автозапчастей. Это также позволит укрепить позиции российских предприятий на мировом рынке автокомпонентов.