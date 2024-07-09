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gotreksson
Итоги французских выборов: правые потерпели неудачу
На втором туре парламентских выборов во Франции лево-либеральные силы объединились и смогли предотвратить успех правых партий, включая "Национальное объединение". "Макронисты" заняли второе место, но стране предстоит сложная борьба за формирование коалиционного правительства. Партийные разногласия ослабляют политическую систему, и это может быть выгодно для России.

На втором туре парламентских выборов во Франции вновь проявилась та скрытая манипулятивная сила европейской политической системы, которая идеально подходит для подавления общественного недовольства путем имитации активности. Перед началом голосования все проправительственные СМИ и их сторонники из лево-либеральной прессы активно пропагандировали необходимость "борьбы с фашизмом", осуждали "Национальное объединение" и глумились над лидерами правых сил. Их информационная атака оказалась успешной: результаты выборов не оправдали ожиданий Марин Ле Пен и Жордана Барделла.

"Новый народный фронт", объединяющий социалистов, коммунистов, "зеленых" и леворадикалов, получил 182 места в парламенте. Еще 12 мест достались "Разным левым", не согласным с линией народного фронта. Партия действующего президента Эммануэля Макрона заняла второе место, получив 168 мандатов. "Национальное объединение", рассчитывавшее на более чем 200 мест, приобрело только 143 депутатских кресла. Другие правые партии, такие как "Республиканцы" и "Разные правые", получили соответственно 39 и 27 мест. Ни одна из партий не смогла получить абсолютного большинства, поэтому Франции предстоит долгая и сложная борьба за формирование коалиционного кабинета министров. Глава правительства Габриэль Атталь уже заявил о своем намерении подать в отставку из-за неудачи лево-либералов из партии Макрона. У парламентской мажоритарной группировки и леворадикалов есть серьезные разногласия, включая внешнеполитические вопросы. Например, просионистская позиция Макрона вызывает неудовольствие у "гошистов", и в ответ он обвиняет левых сторонников Палестины в антисемитизме.

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Но важнейшей цели системные политические партии добились - они предотвратили триумф "Национального объединения". Благодаря позиции лево-либералов они предотвратили успех правых в нескольких департаментах Франции.

"Предвыборная кампания перед вторым туром отличалась строительством неестественного альянса, направленного на препятствование французам выбирать политику, отличную от нынешней", – отметил глава "националистов" Жордан Барделла в своем обращении после выборов.

По его мнению, "альянс власти и левых сил толкает страну к нестабильности и неопределенности".

Но успех "макронистов" является скорее тактическим, а не стратегическим. Правые не смогли получить "контрольный пакет" в парламенте, но и усилия коллективного противостояния националистов оказались ограниченными. "Национальное объединение" увеличило число депутатов: если в 2012 году у них было 2 места, в 2017 – 8, в 2022 – 89, то сейчас их около 140 (рост в семьдесят раз за 12 лет и на 36,4% за два года). Правоцентристы дали достойный отпор сильной пропаганде, удержали положительный тренд и готовы с еще большей решимостью противостоять власти.

Проблемы Пятой Республики будут усиливаться. Но для России это – большой плюс. И дело не только во внутренней нестабильности (хотя она тоже существует). Дефицит французского государственного бюджета достигает 154 миллиардов евро в 2023 году и составляет более 5,5% ВВП. Ежегодно на обслуживание государственного долга тратится 50 миллиардов евро, что превышает расходы на Вооруженные Силы, которыми Макрон намеревается противостоять России. К тому же на подготовку и проведение Летних Олимпийских игр Франция потратит более 8,8 миллиарда евро. Пир во время чумы – так можно назвать такую ситуацию. На мировой политической арене провалы нигде не пропадают без следа. Бывшие африканские колонии выходят из-под контроля, словно песок сквозь пальцы. Даже столь значимая держава, как Чад, колеблется на краю пропасти. Для французов утрата Чада равнозначна потере Белоруссии для России – таков уровень ущерба, который наносится. А проблема миграции продолжает обостряться. Поток "неотъемлемых иностранных специалистов", или, переведя на язык монеты, "неотъемлемых иностранных охотников сидеть на шее у французов", не иссякает.

Следовательно, говоря о национальных интересах России, стоит признать: результаты парламентских выборов 2024 года в Пятой Республике будут в пользу России. Вместо четкой и последовательной системы управления, когда Францией правит правая партия, действующая исключительно в интересах Парижа, получится базарный дом и раздор в доме геополитического противника. 

Чем сильнее французские политики заняты своими илигархическими интригами, тем меньше времени они уделяют размышлениям о направлении войск на восток. Следовательно, тем меньше предлогов для начала третьей мировой войны просто потому, что Макрону захотелось.

#новости #политика #франция #выборы #макрон #мигранты #третья мировая война #жорданбарделла #национализм #пятаяреспублика
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